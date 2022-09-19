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"АвтоВАЗ" нарастил долю на российском рынке до рекордных 40 процентов - РИА Новости, 19.09.2022
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"АвтоВАЗ" нарастил долю на российском рынке до рекордных 40 процентов
"АвтоВАЗ" нарастил долю на российском рынке до рекордных 40 процентов - РИА Новости, 19.09.2022
"АвтоВАЗ" нарастил долю на российском рынке до рекордных 40 процентов
"АвтоВАЗ" в августе нарастил долю на российском авторынке до рекордного показателя - почти 40%, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T03:18
2022-09-19T03:18
авто
максим соколов
россия
автоваз
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. "АвтоВАЗ" в августе нарастил долю на российском авторынке до рекордного показателя - почти 40%, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.Как ранее сообщали в компании, в августе было продано 18 087 машин Lada - это на 75,2% больше результатов июля и немного — на 7% — меньше результатов прошлого года.Соколов также рассказал, что "АвтоВАЗ" готов к конкуренции с китайскими брендами, которые сейчас активно наращивают долю на российском авторынке."Конкуренты, безусловно, есть, но кто конкретно - покажет время. Мы видим, что сейчас активно на российском рынке продвигается бренд Haval. Причем они молодцы, производят автомобили на территории России. Geely, у которых есть совместный завод с белорусами. Экспансию на наш рынок планирует Chery. Мы готовы к конкуренции, пожалуйста", — сказал он."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
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авто, максим соколов, россия, автоваз
Авто, Максим Соколов, Россия, АвтоВАЗ
03:18 19.09.2022
 
"АвтоВАЗ" нарастил долю на российском рынке до рекордных 40 процентов

Глава "АвтоВАЗа" Соколов: компания нарастила долю на российском рынке до рекордных 40%

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Granta Classic
Автомобиль Lada Granta Classic - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. "АвтоВАЗ" в августе нарастил долю на российском авторынке до рекордного показателя - почти 40%, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.

"По итогам августа месяца продажи Lada побили исторические рекорды нового времени. Если мы, как правило, занимали долю 20-22%, иногда до 25% машин бренда, то в августе вплотную подошли к планке в 40%", — сказал он.

Как ранее сообщали в компании, в августе было продано 18 087 машин Lada - это на 75,2% больше результатов июля и немного — на 7% — меньше результатов прошлого года.
Соколов также рассказал, что "АвтоВАЗ" готов к конкуренции с китайскими брендами, которые сейчас активно наращивают долю на российском авторынке.
"Конкуренты, безусловно, есть, но кто конкретно - покажет время. Мы видим, что сейчас активно на российском рынке продвигается бренд Haval. Причем они молодцы, производят автомобили на территории России. Geely, у которых есть совместный завод с белорусами. Экспансию на наш рынок планирует Chery. Мы готовы к конкуренции, пожалуйста", — сказал он.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

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