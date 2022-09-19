https://ria.ru/20220919/kvantorium-1817808292.html

В Ивановские области откроют еще четыре "Кванториума" до 2024 года

В Ивановские области откроют еще четыре "Кванториума" до 2024 года - РИА Новости, 19.09.2022

В Ивановские области откроют еще четыре "Кванториума" до 2024 года

В Ивановской области в 2023 – 2024 годах планируют дополнительно открыть четыре "Кванториума" в Иванове, Кинешме, Шуе, сейчас в регионе работает три таких... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:22

2022-09-19T12:22

2022-09-19T12:22

ивановская область

кванториум

кинешма

шуя

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 19 сен – РИА Новости. В Ивановской области в 2023 – 2024 годах планируют дополнительно открыть четыре "Кванториума" в Иванове, Кинешме, Шуе, сейчас в регионе работает три таких центра технического творчества, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства."Третий "Кванториум" открыли к 1 сентября в Шуе. С прошлого года учреждение дополнительного образования работает в Кинешме. Самый крупный действующий "Кванториум" - в Иванове", - сказал представитель агентства.По его словам, в центрах преподают естественные науки, математику, физику, информатику, технологию, робототехнику. Кабинеты "Кванториумов" оснащены современным высокотехничным оборудованием: цифровыми лабораториями, микроскопами, станками с ЧПУ, компьютерным и презентационным оборудованием. "Кванториумы" создаются в рамках национального проекта "Образование".В новом учебном году в школах Ивановской области дополнительно создадут сеть профильных инженерных классов, к работе с ребятами привлекут преподавателей вузов, практиков реального сектора экономики, учителей-новаторов. С такой инициативой выступил губернатор региона Станислав Воскресенский. "Департаменту образования – разработать программу создания, прежде всего, в наших малых городах сети инженерных классов. Как раз там, где с 9 по 11 класс можно было бы привить любовь и, что называется, чтобы ребята на кончиках пальцев почувствовали прелесть именно инженерных профессий", – процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.Инженерные классы создаются преимущественно для ребят из тех населенных пунктов, где пока нет "Кванториумов".

https://ria.ru/20220823/ivanoyo-1811580251.html

кинешма

шуя

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кванториум, кинешма, шуя, станислав воскресенский