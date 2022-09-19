https://ria.ru/20220919/kuyvashev-1817790484.html

Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области

Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области - РИА Новости, 19.09.2022

Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области

Победивший на выборах губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в понедельник принес присягу и официально вступил в должность, передает корреспондент... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:04

2022-09-19T11:04

2022-09-19T12:22

политика

евгений куйвашев

владимир якушев

свердловская область

россия

екатеринбург

единый день голосования — 2022

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в понедельник принес присягу и официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.В единый день голосования 11 сентября жители Свердловской области выбирали главу региона и депутатов местных дум. Действующий губернатор Куйвашев победил на выборах с 65,78% голосов при явке 28,47%.В понедельник Куйвашев принес присягу, после чего спикер областного законодательного собрания Людмила Бабушкина вручила ему знак губернатора."Я благодарю всех, кто поддержал меня в ходе выборов губернатора Свердловской области, всех, вместе с кем мы прошли этот непростой и очень ответственный период. Выборы состоялись, они были открытыми, честными, конкурентными и легитимными. Они были признаны одними из самых организованных и бесконфликтных в нашей стране… Избиратели Свердловской области сделали свой выбор, поддержав курс на уверенное развитие региона, рост экономики, социальной сферы и повышение уровня качества жизни людей", - сказал Куйвашев на торжественной церемонии в Уральском государственном театре эстрады.Глава региона добавил, что все проблемы, с которыми к нему обращались люди, не останутся без внимания. По его словам, в настоящее время при поддержке президента РФ в Свердловской области реализуются проекты, выводящие регион на новый качественный уровень: завершение обхода Екатеринбурга, строительство высокоскоростной трассы Москва-Казань-Екатеринбург, создание логистического хаба "Сухой порт"."У нас большие, амбициозные планы по развитию промышленности, сельского хозяйства, улучшению работы здравоохранения, реализации жилищных программ, повышению благосостояния граждан. Все эти проекты и программы будут реализованы", - подчеркнул Куйвашев.Как отметил в ходе церемонии полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, за последние 10 лет, в течение которых Куйвашев занимает пост губернатора, область не переставала двигаться вперед, развиваться в экономической, культурной, гуманитарной и социальной сферах. "Уверен, что вы сможете не только сохранить стабильное развитие региона, но и преумножить его, вывести область на новый уровень", - заключил Якушев.

https://ria.ru/20220912/kuyvashev-1816081140.html

https://ria.ru/20220912/kuvayshev-1815650191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, евгений куйвашев, владимир якушев, свердловская область, россия, екатеринбург, единый день голосования — 2022