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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 60,16 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 60,16 рубля - РИА Новости, 19.09.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 60,16 рубля

Валюта РФ подросла в понедельник к доллару до 60,16 рубля, к евро наоборот подешевела - до этого же уровня, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T19:18

2022-09-19T19:18

2022-09-19T19:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

доллар

курс доллара

валюта

динамика курса валют. декабрь 2018

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Валюта РФ подросла в понедельник к доллару до 60,16 рубля, к евро наоборот подешевела - до этого же уровня, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 12 копеек, до 60,16 рубля, евро вырос на 35 копеек, до 60,16 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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