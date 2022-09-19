https://ria.ru/20220919/kurs-1817965831.html
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 60,16 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 60,16 рубля - РИА Новости, 19.09.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 60,16 рубля
Валюта РФ подросла в понедельник к доллару до 60,16 рубля, к евро наоборот подешевела - до этого же уровня, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:18
2022-09-19T19:18
2022-09-19T19:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
доллар
курс доллара
валюта
динамика курса валют. декабрь 2018
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_116:739:2442:2048_1920x0_80_0_0_1e73bd931b768d9de94dd0034efd01fe.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Валюта РФ подросла в понедельник к доллару до 60,16 рубля, к евро наоборот подешевела - до этого же уровня, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 12 копеек, до 60,16 рубля, евро вырос на 35 копеек, до 60,16 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_339:683:2159:2048_1920x0_80_0_0_2e29b0373b3791f4afa57c4e50ef1987.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа, доллар, курс доллара, валюта, динамика курса валют. декабрь 2018, евро, рубль, курс рубля
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа, Доллар, Курс доллара, Валюта, Динамика курса валют. Декабрь 2018, евро, Рубль, Курс рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 60,16 рубля
Курс доллара и евро по итогам торгов на Мосбирже сравнялся и составил 60,16 рубля