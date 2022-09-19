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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 60,16 рубля - РИА Новости, 19.09.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220919/kurs-1817965831.html
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 60,16 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 60,16 рубля - РИА Новости, 19.09.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 60,16 рубля
Валюта РФ подросла в понедельник к доллару до 60,16 рубля, к евро наоборот подешевела - до этого же уровня, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:18
2022-09-19T19:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
доллар
курс доллара
валюта
динамика курса валют. декабрь 2018
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Валюта РФ подросла в понедельник к доллару до 60,16 рубля, к евро наоборот подешевела - до этого же уровня, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 12 копеек, до 60,16 рубля, евро вырос на 35 копеек, до 60,16 рубля.
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экономика, россия, московская биржа, доллар, курс доллара, валюта, динамика курса валют. декабрь 2018, евро, рубль, курс рубля
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа, Доллар, Курс доллара, Валюта, Динамика курса валют. Декабрь 2018, евро, Рубль, Курс рубля
19:18 19.09.2022
 
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 60,16 рубля

Курс доллара и евро по итогам торгов на Мосбирже сравнялся и составил 60,16 рубля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло с символикой доллара в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Валюта РФ подросла в понедельник к доллару до 60,16 рубля, к евро наоборот подешевела - до этого же уровня, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 12 копеек, до 60,16 рубля, евро вырос на 35 копеек, до 60,16 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМосковская биржаДолларКурс доллараВалютаДинамика курса валют. Декабрь 2018евроРубльКурс рубля
 
 
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