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Российские войска контролируют восточную часть харьковского Купянска

Российские войска контролируют восточную часть харьковского Купянска - РИА Новости, 19.09.2022

Российские войска контролируют восточную часть харьковского Купянска

Российские войска сохраняют контроль над восточной частью Купянска Харьковской области, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T22:39

2022-09-19T22:39

2022-09-19T22:39

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российские войска сохраняют контроль над восточной частью Купянска Харьковской области, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев говорил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщали, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

https://ria.ru/20220919/spetsoperatsiya-1817801660.html

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в мире, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины