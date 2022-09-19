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Российские войска контролируют восточную часть харьковского Купянска - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/kupyansk-1818003303.html
Российские войска контролируют восточную часть харьковского Купянска
Российские войска контролируют восточную часть харьковского Купянска - РИА Новости, 19.09.2022
Российские войска контролируют восточную часть харьковского Купянска
Российские войска сохраняют контроль над восточной частью Купянска Харьковской области, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T22:39
2022-09-19T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российские войска сохраняют контроль над восточной частью Купянска Харьковской области, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев говорил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщали, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
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харьковская область
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в мире, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
22:39 19.09.2022
 
Российские войска контролируют восточную часть харьковского Купянска

ВГА Харьковской области: российские войска контролируют восточную часть Купянска

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкТанк Т-72БЗ ВС России на одной из улиц в Купянске
Танк Т-72БЗ ВС России на одной из улиц в Купянске - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-72БЗ ВС России на одной из улиц в Купянске. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российские войска сохраняют контроль над восточной частью Купянска Харьковской области, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале.
"Обстановка в Купянском районе на сегодня - русские войска продолжают сохранять контроль над восточной частью города по реке Оскол. Но, несмотря на это, въезд в населенный пункт находится под постоянным огнем украинских военных", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев говорил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщали, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

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