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Российские войска контролируют восточную часть харьковского Купянска
Российские войска контролируют восточную часть харьковского Купянска - РИА Новости, 19.09.2022
Российские войска контролируют восточную часть харьковского Купянска
Российские войска сохраняют контроль над восточной частью Купянска Харьковской области, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T22:39
2022-09-19T22:39
2022-09-19T22:39
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российские войска сохраняют контроль над восточной частью Купянска Харьковской области, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев говорил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщали, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские войска контролируют восточную часть харьковского Купянска
ВГА Харьковской области: российские войска контролируют восточную часть Купянска