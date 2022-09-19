https://ria.ru/20220919/kudrin-1817804293.html
Песков опроверг слухи о просьбе Кудрина отпустить его в "Яндекс"
Песков опроверг слухи о просьбе Кудрина отпустить его в "Яндекс" - РИА Новости, 19.09.2022
Песков опроверг слухи о просьбе Кудрина отпустить его в "Яндекс"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин якобы просил президента Владимира Путина о... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:02
2022-09-19T12:02
2022-09-19T18:03
яндекс
алексей кудрин
владимир путин
россия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин якобы просил президента Владимира Путина о переходе из Счетной палаты в "Яндекс".Ранее издание "Медуза"* (признано иностранным агентом) сообщило, что акционеры "Яндекса" изучают возможность пригласить главу Счетной палаты Алексея Кудрина в руководство компании и что чиновник якобы "просил" Владимира Путина о переходе в компанию."Нет, такого не было, такого не было. "Медузу"* больше не читаем", - ответил Песков журналистам.* СМИ-иноагент
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, алексей кудрин, владимир путин, россия, политика, дмитрий песков
Яндекс, Алексей Кудрин, Владимир Путин, Россия, Политика, Дмитрий Песков
12:02 19.09.2022 (обновлено: 18:03 19.09.2022)
Песков опроверг слухи о просьбе Кудрина отпустить его в "Яндекс"
Песков опроверг слухи о просьбе Кудрина отпустить его из Счетной палаты в "Яндекс"
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин якобы просил президента Владимира Путина о переходе из Счетной палаты в "Яндекс".
Ранее издание "Медуза"* (признано иностранным агентом) сообщило, что акционеры "Яндекса" изучают возможность пригласить главу Счетной палаты Алексея Кудрина в руководство компании и что чиновник якобы "просил" Владимира Путина о переходе в компанию.
"Нет, такого не было, такого не было. "Медузу"* больше не читаем", - ответил Песков журналистам.