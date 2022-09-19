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Песков опроверг слухи о просьбе Кудрина отпустить его в "Яндекс" - РИА Новости, 19.09.2022
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Песков опроверг слухи о просьбе Кудрина отпустить его в "Яндекс"
Песков опроверг слухи о просьбе Кудрина отпустить его в "Яндекс" - РИА Новости, 19.09.2022
Песков опроверг слухи о просьбе Кудрина отпустить его в "Яндекс"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин якобы просил президента Владимира Путина о... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:02
2022-09-19T18:03
яндекс
алексей кудрин
владимир путин
россия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин якобы просил президента Владимира Путина о переходе из Счетной палаты в "Яндекс".Ранее издание "Медуза"* (признано иностранным агентом) сообщило, что акционеры "Яндекса" изучают возможность пригласить главу Счетной палаты Алексея Кудрина в руководство компании и что чиновник якобы "просил" Владимира Путина о переходе в компанию."Нет, такого не было, такого не было. "Медузу"* больше не читаем", - ответил Песков журналистам.* СМИ-иноагент
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яндекс, алексей кудрин, владимир путин, россия, политика, дмитрий песков
Яндекс, Алексей Кудрин, Владимир Путин, Россия, Политика, Дмитрий Песков
12:02 19.09.2022 (обновлено: 18:03 19.09.2022)
 
Песков опроверг слухи о просьбе Кудрина отпустить его в "Яндекс"

Песков опроверг слухи о просьбе Кудрина отпустить его из Счетной палаты в "Яндекс"

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин якобы просил президента Владимира Путина о переходе из Счетной палаты в "Яндекс".
Ранее издание "Медуза"* (признано иностранным агентом) сообщило, что акционеры "Яндекса" изучают возможность пригласить главу Счетной палаты Алексея Кудрина в руководство компании и что чиновник якобы "просил" Владимира Путина о переходе в компанию.
"Нет, такого не было, такого не было. "Медузу"* больше не читаем", - ответил Песков журналистам.
* СМИ-иноагент

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