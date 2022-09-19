https://ria.ru/20220919/kudrin-1817804293.html

Песков опроверг слухи о просьбе Кудрина отпустить его в "Яндекс"

Песков опроверг слухи о просьбе Кудрина отпустить его в "Яндекс" - РИА Новости, 19.09.2022

Песков опроверг слухи о просьбе Кудрина отпустить его в "Яндекс"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин якобы просил президента Владимира Путина о... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:02

2022-09-19T12:02

2022-09-19T18:03

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин якобы просил президента Владимира Путина о переходе из Счетной палаты в "Яндекс".Ранее издание "Медуза"* (признано иностранным агентом) сообщило, что акционеры "Яндекса" изучают возможность пригласить главу Счетной палаты Алексея Кудрина в руководство компании и что чиновник якобы "просил" Владимира Путина о переходе в компанию."Нет, такого не было, такого не было. "Медузу"* больше не читаем", - ответил Песков журналистам.* СМИ-иноагент

https://ria.ru/20220915/putin-1817130051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

яндекс, алексей кудрин, владимир путин, россия, политика, дмитрий песков