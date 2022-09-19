https://ria.ru/20220919/krym-1817804389.html

Песков прокомментировал заявления из Киева про Крым

Песков прокомментировал заявления из Киева про Крым - РИА Новости, 19.09.2022

Песков прокомментировал заявления из Киева про Крым

Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, и любые претензии на российскую территорию получат должный ответ от России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:03

2022-09-19T12:03

2022-09-19T15:00

киев

россия

республика крым

в мире

владимир зеленский

михаил подоляк

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, и любые претензии на российскую территорию получат должный ответ от России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Республики Донбасса - это независимые государства, независимость которых признана Российской Федерацией, и которые запросили помощь в обеспечении своей безопасности у России, что Россия и делает. Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлениям советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о обязанности Запада поставить Украине ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории.Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своих соцсетях призвал "жителей оккупированных территорий", включая полуостров Крым, готовиться к "предстоящей деоккупации" регионов, в том числе обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды. По его утверждениям, Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты для населения из Крыма.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220916/zelenskiy-1817163694.html

https://ria.ru/20220913/izrail-1816462410.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, республика крым, в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, оон