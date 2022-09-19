12:03 19.09.2022 (обновлено: 15:00 19.09.2022)
Песков прокомментировал заявления из Киева про Крым
Представитель Кремля Песков предупредил о должном ответе России на любые претензии на Крым
Набережная в Судаке. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, и любые претензии на российскую территорию получат должный ответ от России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Республики Донбасса - это независимые государства, независимость которых признана Российской Федерацией, и которые запросили помощь в обеспечении своей безопасности у России, что Россия и делает. Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлениям советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о обязанности Запада поставить Украине ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории.
Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своих соцсетях призвал "жителей оккупированных территорий", включая полуостров Крым, готовиться к "предстоящей деоккупации" регионов, в том числе обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды. По его утверждениям, Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты для населения из Крыма.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".