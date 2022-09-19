https://ria.ru/20220919/krizis-1817931950.html

Шувалов предложил разработать меры быстрого реагирования во время кризиса

Шувалов предложил разработать меры быстрого реагирования во время кризиса - РИА Новости, 19.09.2022

Шувалов предложил разработать меры быстрого реагирования во время кризиса

Глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил создать рамочный закон, который мог бы исполняться "в период кризисной ситуации", при этом власти могли бы принимать... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T17:55

2022-09-19T17:55

2022-09-19T17:55

экономика

игорь шувалов

россия

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил создать рамочный закон, который мог бы исполняться "в период кризисной ситуации", при этом власти могли бы принимать документ, содержащий "акты быстрого реагирования", в том числе ограничительные и адресные меры поддержки наиболее пострадавших категорий физлиц и юрлиц, следует из докторской диссертации Шувалова, которую он защитил в "Институте законодательства и сравнительного правоведения"."Целесообразно принятие отдельного рамочного закона, во исполнение которого в период кризисной ситуации исполнительными органами власти будет приниматься по упрощенной процедуре программный документ, содержащий "акты быстрого реагирования", включающие ограничительные меры и адресные меры поддержки наиболее пострадавших категорий физических и юридических лиц", - говорится в диссертации.Государству в период кризиса следует сместить акцент на проекты с наименьшей инвестиционной стоимостью и сокращенными сроками, а предпочтение стоит отдавать региональным или муниципальным проектам, также предложил Шувалов в своей работе.Кроме того, глава ВЭБа считает, что "правила" для механизма введения моратория на возбуждение дел о банкротстве должника в период социально-экономического кризиса следует включить в отечественное законодательство. Также в период социально-экономического кризиса для хозяйствующих субъектов, входящих в единый холдинг, следует детально рассматривать фактическую роль каждого из участников этого холдинга, считает он.Шувалов также предложил пересмотреть определение предпринимательской деятельности в гражданском кодексе для того, чтобы "раскрыть возможности предпринимателей". "Предпринимательской является разновидность экономической деятельности, выраженная в совершении на постоянной основе определенных взаимосвязанных и последовательных действий, обеспечивающих воспроизводство материальных и духовных благ в системе общественного производства и направленных на систематическое получение прибыли от продажи или обмена товаров, иного введения их в оборот, пользования имуществом, выполнения работ или оказания услуг, осуществляемая с использованием собственных и/или привлеченных способностей и/или имущества самостоятельно в своем интересе и на свой риск", - говорится в работе.

https://ria.ru/20220919/minfin-1817800940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, игорь шувалов, россия, вэб.рф (вэб)