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Шувалов предложил разработать меры быстрого реагирования во время кризиса - РИА Новости, 19.09.2022
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Шувалов предложил разработать меры быстрого реагирования во время кризиса
Шувалов предложил разработать меры быстрого реагирования во время кризиса - РИА Новости, 19.09.2022
Шувалов предложил разработать меры быстрого реагирования во время кризиса
Глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил создать рамочный закон, который мог бы исполняться "в период кризисной ситуации", при этом власти могли бы принимать... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:55
2022-09-19T17:55
экономика
игорь шувалов
россия
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил создать рамочный закон, который мог бы исполняться "в период кризисной ситуации", при этом власти могли бы принимать документ, содержащий "акты быстрого реагирования", в том числе ограничительные и адресные меры поддержки наиболее пострадавших категорий физлиц и юрлиц, следует из докторской диссертации Шувалова, которую он защитил в "Институте законодательства и сравнительного правоведения"."Целесообразно принятие отдельного рамочного закона, во исполнение которого в период кризисной ситуации исполнительными органами власти будет приниматься по упрощенной процедуре программный документ, содержащий "акты быстрого реагирования", включающие ограничительные меры и адресные меры поддержки наиболее пострадавших категорий физических и юридических лиц", - говорится в диссертации.Государству в период кризиса следует сместить акцент на проекты с наименьшей инвестиционной стоимостью и сокращенными сроками, а предпочтение стоит отдавать региональным или муниципальным проектам, также предложил Шувалов в своей работе.Кроме того, глава ВЭБа считает, что "правила" для механизма введения моратория на возбуждение дел о банкротстве должника в период социально-экономического кризиса следует включить в отечественное законодательство. Также в период социально-экономического кризиса для хозяйствующих субъектов, входящих в единый холдинг, следует детально рассматривать фактическую роль каждого из участников этого холдинга, считает он.Шувалов также предложил пересмотреть определение предпринимательской деятельности в гражданском кодексе для того, чтобы "раскрыть возможности предпринимателей". "Предпринимательской является разновидность экономической деятельности, выраженная в совершении на постоянной основе определенных взаимосвязанных и последовательных действий, обеспечивающих воспроизводство материальных и духовных благ в системе общественного производства и направленных на систематическое получение прибыли от продажи или обмена товаров, иного введения их в оборот, пользования имуществом, выполнения работ или оказания услуг, осуществляемая с использованием собственных и/или привлеченных способностей и/или имущества самостоятельно в своем интересе и на свой риск", - говорится в работе.
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экономика, игорь шувалов, россия, вэб.рф (вэб)
Экономика, Игорь Шувалов, Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
17:55 19.09.2022
 
Шувалов предложил разработать меры быстрого реагирования во время кризиса

Глава ВЭБа Шувалов предложил создать закон с актами быстрого реагирования во время кризиса

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПредседатель банка "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов
Председатель банка ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель банка "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил создать рамочный закон, который мог бы исполняться "в период кризисной ситуации", при этом власти могли бы принимать документ, содержащий "акты быстрого реагирования", в том числе ограничительные и адресные меры поддержки наиболее пострадавших категорий физлиц и юрлиц, следует из докторской диссертации Шувалова, которую он защитил в "Институте законодательства и сравнительного правоведения".
"Целесообразно принятие отдельного рамочного закона, во исполнение которого в период кризисной ситуации исполнительными органами власти будет приниматься по упрощенной процедуре программный документ, содержащий "акты быстрого реагирования", включающие ограничительные меры и адресные меры поддержки наиболее пострадавших категорий физических и юридических лиц", - говорится в диссертации.
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Государству в период кризиса следует сместить акцент на проекты с наименьшей инвестиционной стоимостью и сокращенными сроками, а предпочтение стоит отдавать региональным или муниципальным проектам, также предложил Шувалов в своей работе.
Кроме того, глава ВЭБа считает, что "правила" для механизма введения моратория на возбуждение дел о банкротстве должника в период социально-экономического кризиса следует включить в отечественное законодательство. Также в период социально-экономического кризиса для хозяйствующих субъектов, входящих в единый холдинг, следует детально рассматривать фактическую роль каждого из участников этого холдинга, считает он.
Шувалов также предложил пересмотреть определение предпринимательской деятельности в гражданском кодексе для того, чтобы "раскрыть возможности предпринимателей". "Предпринимательской является разновидность экономической деятельности, выраженная в совершении на постоянной основе определенных взаимосвязанных и последовательных действий, обеспечивающих воспроизводство материальных и духовных благ в системе общественного производства и направленных на систематическое получение прибыли от продажи или обмена товаров, иного введения их в оборот, пользования имуществом, выполнения работ или оказания услуг, осуществляемая с использованием собственных и/или привлеченных способностей и/или имущества самостоятельно в своем интересе и на свой риск", - говорится в работе.
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