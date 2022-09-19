https://ria.ru/20220919/krizis-1817763780.html

ЕС не смог справиться с энергетическим кризисом, заявили в Минэнерго Турции

ЕС не смог справиться с энергетическим кризисом, заявили в Минэнерго Турции - РИА Новости, 19.09.2022

ЕС не смог справиться с энергетическим кризисом, заявили в Минэнерго Турции

Европейский союз не смог справиться с энергетическим кризисом, принятие решения запаздывает, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:08

2022-09-19T09:08

2022-09-19T09:08

владимир путин

турция

анкара (провинция)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

евросоюз

в мире

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АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Европейский союз не смог справиться с энергетическим кризисом, принятие решения запаздывает, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез."К сожалению, Европейский Союз не смог хорошо справиться с этим энергетическим кризисом. Они не могут собраться вместе и принять решение, они опаздывают. Мы приняли ряд мер как на рынке электроэнергии, так и на рынке природного газа", - приводит слова министра телеканал Habertürk.По его словам, правительство страны продолжает работать над тарифами таким образом, чтобы снять бремя, особенно с тех, кто имеет низкие и средние доходы."Мы являемся одной из стран, где это отражается в наименьшей степени. Сегодня цена одного кубического метра газа с учетом всего в Анкаре составляет примерно 5,7 лир. Но в Берлине она составляет 43,3 лиры, а в Амстердаме - 66,6 лир", - заявил министр.Основными поставщиками газа в Турцию являются Россия, Азербайджан и Иран.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220919/gaz-1817746895.html

турция

анкара (провинция)

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, турция, анкара (провинция), министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, евросоюз, в мире