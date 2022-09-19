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ЕС не смог справиться с энергетическим кризисом, заявили в Минэнерго Турции - РИА Новости, 19.09.2022
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ЕС не смог справиться с энергетическим кризисом, заявили в Минэнерго Турции
ЕС не смог справиться с энергетическим кризисом, заявили в Минэнерго Турции - РИА Новости, 19.09.2022
ЕС не смог справиться с энергетическим кризисом, заявили в Минэнерго Турции
Европейский союз не смог справиться с энергетическим кризисом, принятие решения запаздывает, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T09:08
2022-09-19T09:08
владимир путин
турция
анкара (провинция)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
евросоюз
в мире
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АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Европейский союз не смог справиться с энергетическим кризисом, принятие решения запаздывает, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез."К сожалению, Европейский Союз не смог хорошо справиться с этим энергетическим кризисом. Они не могут собраться вместе и принять решение, они опаздывают. Мы приняли ряд мер как на рынке электроэнергии, так и на рынке природного газа", - приводит слова министра телеканал Habertürk.По его словам, правительство страны продолжает работать над тарифами таким образом, чтобы снять бремя, особенно с тех, кто имеет низкие и средние доходы."Мы являемся одной из стран, где это отражается в наименьшей степени. Сегодня цена одного кубического метра газа с учетом всего в Анкаре составляет примерно 5,7 лир. Но в Берлине она составляет 43,3 лиры, а в Амстердаме - 66,6 лир", - заявил министр.Основными поставщиками газа в Турцию являются Россия, Азербайджан и Иран.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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анкара (провинция)
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владимир путин, турция, анкара (провинция), министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, евросоюз, в мире
Владимир Путин, Турция, Анкара (провинция), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россия, Евросоюз, В мире
09:08 19.09.2022
 
ЕС не смог справиться с энергетическим кризисом, заявили в Минэнерго Турции

Министр энергетики Турции Донмез: ЕС не смог справиться с энергетическим кризисом

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Европейский союз не смог справиться с энергетическим кризисом, принятие решения запаздывает, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
"К сожалению, Европейский Союз не смог хорошо справиться с этим энергетическим кризисом. Они не могут собраться вместе и принять решение, они опаздывают. Мы приняли ряд мер как на рынке электроэнергии, так и на рынке природного газа", - приводит слова министра телеканал Habertürk.
По его словам, правительство страны продолжает работать над тарифами таким образом, чтобы снять бремя, особенно с тех, кто имеет низкие и средние доходы.
"Мы являемся одной из стран, где это отражается в наименьшей степени. Сегодня цена одного кубического метра газа с учетом всего в Анкаре составляет примерно 5,7 лир. Но в Берлине она составляет 43,3 лиры, а в Амстердаме - 66,6 лир", - заявил министр.
Основными поставщиками газа в Турцию являются Россия, Азербайджан и Иран.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
01:34
Эксперты объяснили, почему ЕС не сможет прожить 2023 год без газа из России
 
Владимир ПутинТурцияАнкара (провинция)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)РоссияЕвросоюзВ мире
 
 
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