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Полиция в Чебоксарах разыскала похитителя надувной рекламной фигуры - РИА Новости, 19.09.2022
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Полиция в Чебоксарах разыскала похитителя надувной рекламной фигуры
Полиция в Чебоксарах разыскала похитителя надувной рекламной фигуры - РИА Новости, 19.09.2022
Полиция в Чебоксарах разыскала похитителя надувной рекламной фигуры
Житель Чебоксар задержан по подозрению в краже четырехметровой надувной рекламной фигуры, которую он решил установить в своем дворе на радость соседям, сообщило РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:30
2022-09-19T15:30
происшествия
чебоксары
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Житель Чебоксар задержан по подозрению в краже четырехметровой надувной рекламной фигуры, которую он решил установить в своем дворе на радость соседям, сообщило МВД Чувашии.Заявление о краже рекламной конструкции стоимостью 25 тысяч рублей поступило в полицию в Чебоксарах 14 сентября. Надувная фигура высотой 4 метра пропала из тамбура магазина, расположенного по проспекту 9-й Пятилетки."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска городского отдела полиции установили, что к краже причастен местный житель, который вскоре был задержан. Мужчина пояснил, что хотел установить конструкцию во дворе дома по улице Хузангая, где проживает, чтобы порадовать соседей", - говорится в сообщении.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Надувная фигура возвращена законному владельцу.
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происшествия, чебоксары, россия
Происшествия, Чебоксары, Россия
15:30 19.09.2022
 
Полиция в Чебоксарах разыскала похитителя надувной рекламной фигуры

Полиция в Чебоксарах разыскала похитителя четырехметровой надувной рекламной фигуры

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Житель Чебоксар задержан по подозрению в краже четырехметровой надувной рекламной фигуры, которую он решил установить в своем дворе на радость соседям, сообщило МВД Чувашии.
Заявление о краже рекламной конструкции стоимостью 25 тысяч рублей поступило в полицию в Чебоксарах 14 сентября. Надувная фигура высотой 4 метра пропала из тамбура магазина, расположенного по проспекту 9-й Пятилетки.
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"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска городского отдела полиции установили, что к краже причастен местный житель, который вскоре был задержан. Мужчина пояснил, что хотел установить конструкцию во дворе дома по улице Хузангая, где проживает, чтобы порадовать соседей", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Надувная фигура возвращена законному владельцу.
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