https://ria.ru/20220919/krazha-1817883975.html

Полиция в Чебоксарах разыскала похитителя надувной рекламной фигуры

Полиция в Чебоксарах разыскала похитителя надувной рекламной фигуры - РИА Новости, 19.09.2022

Полиция в Чебоксарах разыскала похитителя надувной рекламной фигуры

Житель Чебоксар задержан по подозрению в краже четырехметровой надувной рекламной фигуры, которую он решил установить в своем дворе на радость соседям, сообщило РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:30

2022-09-19T15:30

2022-09-19T15:30

происшествия

чебоксары

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Житель Чебоксар задержан по подозрению в краже четырехметровой надувной рекламной фигуры, которую он решил установить в своем дворе на радость соседям, сообщило МВД Чувашии.Заявление о краже рекламной конструкции стоимостью 25 тысяч рублей поступило в полицию в Чебоксарах 14 сентября. Надувная фигура высотой 4 метра пропала из тамбура магазина, расположенного по проспекту 9-й Пятилетки."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска городского отдела полиции установили, что к краже причастен местный житель, который вскоре был задержан. Мужчина пояснил, что хотел установить конструкцию во дворе дома по улице Хузангая, где проживает, чтобы порадовать соседей", - говорится в сообщении.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Надувная фигура возвращена законному владельцу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220829/samara-1812801771.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220829/maslo-1812815155.html

чебоксары

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чебоксары, россия