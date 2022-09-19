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Полиция в Чебоксарах разыскала похитителя надувной рекламной фигуры
Полиция в Чебоксарах разыскала похитителя надувной рекламной фигуры - РИА Новости, 19.09.2022
Полиция в Чебоксарах разыскала похитителя надувной рекламной фигуры
Житель Чебоксар задержан по подозрению в краже четырехметровой надувной рекламной фигуры, которую он решил установить в своем дворе на радость соседям, сообщило РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:30
2022-09-19T15:30
2022-09-19T15:30
происшествия
чебоксары
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Житель Чебоксар задержан по подозрению в краже четырехметровой надувной рекламной фигуры, которую он решил установить в своем дворе на радость соседям, сообщило МВД Чувашии.Заявление о краже рекламной конструкции стоимостью 25 тысяч рублей поступило в полицию в Чебоксарах 14 сентября. Надувная фигура высотой 4 метра пропала из тамбура магазина, расположенного по проспекту 9-й Пятилетки."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска городского отдела полиции установили, что к краже причастен местный житель, который вскоре был задержан. Мужчина пояснил, что хотел установить конструкцию во дворе дома по улице Хузангая, где проживает, чтобы порадовать соседей", - говорится в сообщении.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Надувная фигура возвращена законному владельцу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220829/samara-1812801771.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, россия
Происшествия, Чебоксары, Россия
Полиция в Чебоксарах разыскала похитителя надувной рекламной фигуры
Полиция в Чебоксарах разыскала похитителя четырехметровой надувной рекламной фигуры