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В России за сутки госпитализировали 2054 человека с COVID-19 - РИА Новости, 19.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220919/koronavirus-1817797069.html
В России за сутки госпитализировали 2054 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2054 человека с COVID-19 - РИА Новости, 19.09.2022
В России за сутки госпитализировали 2054 человека с COVID-19
Почти 49,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 91 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:33
2022-09-19T11:33
распространение коронавируса
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Почти 49,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 91 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в РФ госпитализированы 2054 человека, на 8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 25 субъектах РФ, снижение произошло в 52 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах."Выздоровело за сутки 38 595 человек, или на 8,5% меньше в сравнении с 18 сентября 2022 года. Выявлено 49 488 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 91 человек", - говорится в сообщении.В штабе также сообщили, что показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 10,2%. Рост госпитализаций отмечен в 54 регионах, в том числе в 30 - больше, чем в среднем по России.Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 253,07 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 10,28%. Рост заболеваемости отмечен в 62 регионах, в том числе в 27 - больше, чем в среднем по стране. Снижение заболеваемости за неделю отмечено в 23 регионах, наибольшее - в Севастополе, Хакасии и Кемеровской области.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество, здоровье - общество, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Общество, Здоровье - Общество, Россия
11:33 19.09.2022
 
В России за сутки госпитализировали 2054 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 49 488 новых случаев COVID-19, умер 91 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинский работник работает с документами в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник работает с документами в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник работает с документами в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Почти 49,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 91 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в РФ госпитализированы 2054 человека, на 8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 25 субъектах РФ, снижение произошло в 52 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах.
"Выздоровело за сутки 38 595 человек, или на 8,5% меньше в сравнении с 18 сентября 2022 года. Выявлено 49 488 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 91 человек", - говорится в сообщении.
В штабе также сообщили, что показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 10,2%. Рост госпитализаций отмечен в 54 регионах, в том числе в 30 - больше, чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 253,07 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 10,28%. Рост заболеваемости отмечен в 62 регионах, в том числе в 27 - больше, чем в среднем по стране. Снижение заболеваемости за неделю отмечено в 23 регионах, наибольшее - в Севастополе, Хакасии и Кемеровской области.

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