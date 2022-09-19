https://ria.ru/20220919/koronavirus-1817787195.html
Инфекционист считает, что говорить об окончании пандемии преждевременно
Инфекционист считает, что говорить об окончании пандемии преждевременно - РИА Новости, 19.09.2022
Инфекционист считает, что говорить об окончании пандемии преждевременно
Преждевременно говорить об окончании пандемии COVID-19, возможно, это произойдет в 2023 году, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:57
2022-09-19T10:57
2022-09-19T10:57
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Преждевременно говорить об окончании пандемии COVID-19, возможно, это произойдет в 2023 году, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. Ранее президент США Джо Байден заявил, что коронавирусная пандемия осталась позади."На сегодняшний момент, мне кажется, что мы лежим где-то очень близко к тому этапу, когда пандемия COVID-19 перейдет в тот период, когда мы COVID-19 станем называть сезонным заболеванием. Но на сегодняшний момент, мне кажется, это несколько преждевременно", - отметил эксперт.Эксперт пояснил, что даже с преобладающим штаммом "омикрон" около 100 россиян каждый день умирают от этой инфекции, однозначно просчитать, как болезнь поведет себя через месяц или год нельзя. "Вполне возможно, что это будет в 2023 году, но не на сегодняшний день", - добавил Вознесенский.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, сергей вознесенский, рудн, москва, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Сергей Вознесенский, РУДН, Москва, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
Инфекционист считает, что говорить об окончании пандемии преждевременно
Инфекционист Вознесенский не исключил окончания пандемии COVID-19 в 2023 году
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Преждевременно говорить об окончании пандемии COVID-19, возможно, это произойдет в 2023 году, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. Ранее президент США Джо Байден заявил, что коронавирусная пандемия осталась позади.
"На сегодняшний момент, мне кажется, что мы лежим где-то очень близко к тому этапу, когда пандемия COVID-19 перейдет в тот период, когда мы COVID-19 станем называть сезонным заболеванием. Но на сегодняшний момент, мне кажется, это несколько преждевременно", - отметил эксперт.
Эксперт пояснил, что даже с преобладающим штаммом "омикрон" около 100 россиян каждый день умирают от этой инфекции, однозначно просчитать, как болезнь поведет себя через месяц или год нельзя. "Вполне возможно, что это будет в 2023 году, но не на сегодняшний день", - добавил Вознесенский.