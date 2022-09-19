https://ria.ru/20220919/korolev-1817307844.html

Сергей Королев: в "мусорной" реформе России надо брать пример с Белоруссии

Сергей Королев: в "мусорной" реформе России надо брать пример с Белоруссии - РИА Новости, 19.09.2022

Сергей Королев: в "мусорной" реформе России надо брать пример с Белоруссии

В августе президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым поддержал реформу в системе расширенной... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:00

2022-09-19T11:00

2022-09-19T11:02

интервью

россия

байкал

российский экологический оператор

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

сергей королев (заместитель гендиректора ппк рэо по инвестиционному развитию)

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В августе президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым поддержал реформу в системе расширенной ответственности производителя (РОП). Теперь обязанность утилизировать 100% упаковки ляжет на плечи ее производителей. О том, какие еще изменения ждут институт РОП, как запретить пластик на Байкале, не отпугнув туристов, и как забота об экологии может принести доход, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину заместитель гендиректора ППК РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.– Правительство РФ объявило о переходе к "зеленой" модели госзакупок – утвержден список товаров, при описании которых с 2023 года необходимо будет указывать долю вторсырья, использованного при производстве. Планируется ли вводить другие "зеленые" параметры в госзакупки?– Да, постановление правительства вышло, оно определяет, так скажем, правила регулирования. Список будет утверждаться отдельно. Все это будет работать по направлению государственных и муниципальных закупок. Это действительно новая мера, которая должна стимулировать предпринимателей переходить на экономику замкнутого цикла. Сегодня для этого возможности есть, не все, но какие-то есть. Полный спектр всех норм регулирования и государственной поддержки появится в период с 2023 по 2025 годы.Это не должно работать так, что компания участвует в каких-то тендерах и заявляет, что ее продукция более "зеленая", потому что она использует 20% вторичного сырья. Нужна государственная поддержка, чтобы такое сырье произвести, чтобы это было выгодно для бизнеса, и чтобы он был конкурентоспособен.Сегодня принимаются решения стратегического характера, которые радикально меняют всю систему обращения с отходами в России. Речь идет о механизме расширенной ответственности производителя, но нельзя разделять эти механизмы. Они работают системно: одно дополняет другое, и одно вытекает из другого. Так и формируется полноценная экономика замкнутого цикла.Перечень товаров в "зеленых" госзакупках действительно будет формироваться, в него будут вноситься изменения. Все будет зависеть от того, насколько наша экономика производства вторичных ресурсов будет быстро развиваться. Если мы поймем, что на рынке появилось значительное количество переработанного пластика, который предприниматель может использовать в литье контейнеров, бытовых предметов, хозяйственного оборота: ведер, тазиков, если мы поймем, что эта продукция доступна, и ее можно использовать, а предприниматель этого не делает, тогда эти механизмы "зеленых" требований начнут эффективно работать. Это не будет некий запретительный механизм или ограничительный, это будет механизм, дополняющий то, что уже есть в качестве мер поддержки.– При этом РЭО изначально предлагал более строгие параметры "зеленых" госзакупок…– Да, были разговоры о том, чтобы вообще запретить часть пластика – одноразовый пластик, пластиковые трубочки, продукции из полистирола, который не перерабатывается вообще. Были предложения часть запретить, часть ограничить. Но мы понимаем, что нужно действовать поэтапно, системно и сравнивать две вещи: готовность производителей, готовность рынков укреплять и ценовую политику – она не должна ухудшать положение потребителей. Когда заработает весь механизм, у нас уже должны быть готовы все нормы, все правила регулирования, которые можно будет "брать с полочки" и выводить к действию.– На встрече с президентом РФ гендиректор РЭО Денис Буцаев попросил его поддержать изменения в закон о расширенной ответственности производителя. Поправки должны, в том числе, решить проблему с поддельными актами предприятий об утилизации. Какие изменения ждут институт РОП?– Чтобы понять, что нужно для эффективной работы РОП, нужно понять, почему он не работает сейчас. РОП был введен в 2015 году, когда установили экологический сбор и дали право производителям товаров в упаковке утилизировать ее тремя разными способами. Первый способ: вы сами строите предприятие, закупаете оборудование и утилизируете свои пластиковые бутылки. Второй: вы отдаете упаковку утилизатору, получаете акт об утилизации и не платите экологический сбор. Также можно обратиться в ассоциацию, которая объединяет производителей упаковки, она найдет утилизатора, который подготовит такой акт, и вы, опять же, не заплатите экологический сбор. Последний вариант: вы ни к кому не обращаетесь, но платите экологический сбор государству.Почему система не заработала в полной мере? Потому что на рынке появилось большое количество фальшивых актов утилизации. Такая условная утилизация: по документам было, а по факту – нет. Когда мы понимаем, что Россия собирает экологического сбора примерно столько же, сколько Белоруссия, примерно пять миллиардов рублей в год, при том, что наша экономика в 25 раз крупнее, то тут возникают вопросы. Как так получается? Куда уходит все остальное? Объем захоронения мусора на полигонах при этом не уменьшается, а это означает одно – упаковка не утилизируется. Документы каким-то образом изготавливаются только в качестве отчетной документации, а экосбор не платится.Именно поэтому теперь создается единая государственная информационная система, куда будут сдаваться все данные от утилизаторов продукции. Их будут проверять, и не просто по документам, а по наличию оборудования, технологий, которые способны это сделать. Бывают случаи, когда утилизатор заявляет об утилизации 300 тысяч тонн отходов, а в ходе проверки выясняется, что у него мощность 100 тысяч.– А кто будет заниматься таким надзором?– Сейчас этим занимается Росприроднадзор, он и останется, мы будем в этом участвовать, собирать информацию, вместе с ведомством мониторить ситуацию.Но это лишь первая проблема РОП. Вторая проблема – низкие нормативы утилизации. В России они составляют от 10 до 45 %. Выпустили, условно, 100 тысяч пластиковых бутылок, а утилизировать нужно только 30 тысяч, а остальное почему не надо утилизировать? Это вводилось как некий переходный этап, но он очень сильно затянулся. Во всем мире утилизируется 100%: сколько произвел, столько и утилизируй, либо заплати за утилизацию. Россия – единственная страна, где действует пониженный норматив утилизации, во всем мире это 100 %.Третий элемент, который будет меняться – перенос ответственности с производителей товаров на производителей упаковки. Условно, компания "Черноголовка", которая выпускает лимонад и разливает его в пластиковую бутылку, сейчас должна платить экосбор, либо утилизировать бутылки. Однако таких предприятий очень много – по разным оценкам, от 2,5 до четырех миллионов компаний с разными видами упаковки. Их очень тяжело администрировать, практически невозможно. Теперь принято решение о том, что необходимо поменять принцип – платить экосбор, нести расширенную ответственность должны производители самой упаковки. Кто произвел заготовку бутылки, тот и должен платить. Это сильно упрощает администрирование, делает систему более прозрачной и легко регулируемой.– Не коснется ли реформа РОП населения? Нам не придется платить больше?– Реформа РОП должна создать экономическую платформу для привлечения в отрасль частных инвестиций и создания справедливого распределения ответственности среди бизнеса и населения. Многие говорят: а давайте за утилизацию нам заплатит население. Но во всем мире это не так. Население должно платить за вывоз и за то, что невозможно переработать. Население и так у нас несет достаточно высокую нагрузку, хотя и ниже, чем в других странах. Достаточно сравнить две цифры. Общая сумма, которую платит население всей страны за коммунальные услуги по ТКО, сейчас составляет около 200 миллиардов. В основном, это расходы на вывоз, сбор, обработку и захоронение отходов, утилизация сюда не включается. При этом экосбор с производителя составляет всего пять миллиардов рублей. Почему население должно платить за тех, кто производит упаковку? Мы пытаемся сейчас эту систему изменить. Баланс распределения нагрузки должен быть совершенно другой.– А бизнес не против?– Было много споров, дискуссий, сопротивления бизнеса, но все пришли к однозначному выводу: если мы это не сделаем, мы не выполним те задачи, которые были поставлены президентом, не обеспечим стопроцентной обработки и утилизации отходов. В данном случае не нужно придумывать велосипед, нужно сделать то, что прошли другие страны. В Белоруссии, например, это работает с 2012 года, поэтому у нас процент утилизации – от силы 11%, а у них уже 29%. Нужно идти этим же путем. Президент эти инициативы поддержал, и для нас это ключевой, я бы сказал, исторический момент, когда уже отступать назад нельзя – надо до конца реализовывать.– А что будет с посредниками в лице ассоциаций?– Ассоциаций не будет. Из возможных вариантов теперь будут утилизаторы, самостоятельная утилизация или оплата экологического сбора.– Вы уже затрагивали тему пластика. Сейчас его хотят запретить на Байкале, в Крыму и Краснодарском крае. Расскажите, как этот запрет будет действовать на практике?– Действительно, такой законопроект в рамках Байкальской природоохранной зоны был подготовлен депутатами. Он сейчас рассматривается, пока окончательное решение не принято. Это такой эксперимент, "пилот", который будет реализован именно на этой территории. Конечно, там не все виды пластика будут запрещены, а только неперерабатываемые, которые наносят серьезный вред окружающей среде. Как это будет регулироваться – эти моменты в разработке.Конечно, природоохранная территория хороша тем, что она имеет четкие границы. Приграничная зона тоже может контролироваться местными органами власти Бурятии и Иркутской области. При входе на ООПТ можно осуществлять контроль, и фактически регионы могут, наверное, применять какие-то свои меры административного наказания за нарушения. При этом мы не должны уйти в плоскость полностью запретительную, необходимо будет говорить и с населением, и с ассоциациями, которые занимаются туризмом, чтобы выработать наиболее приемлемые решения. Иначе это отпугнет туристов вообще, и они скажут: "Вы такие запреты там вели, что нам проще поехать в другой регион". Нужно сберечь туристический поток и интерес к Байкалу.– Какие товары точно попадут под запрет?– Пластиковая посуда, пластиковые трубочки. Что касается пакетов, их список еще предстоит определить.– А если турист приедет на Байкал с такими товарами, что его ждет? Каким будет штраф?– Нужно дождаться обсуждения этого законопроекта, чтобы понять, какие санкции будут установлены. Могу сказать, что в Европе такой запрет введен с 2021 года. Мы идем своим путем, и тем не менее, если в каких-то странах это уже начало работать, наверное, это можно реализовать и у нас.– РЭО заявлял, что объект обращения с ТКО в Магадане стал дешевле на 25% благодаря российскому комплектующему. Это исключение, или уже намечается тенденция, и подобные позитивные изменения мы еще увидим?– Мы действительно работаем вместе с регионами, в том числе, и по проектированию объектов. Мы анализируем то, что делается, опыта, к сожалению, мало. Иногда инвесторы приходят и идут к первому попавшемуся проектировщику. Тот начинает проектировать объект, который в глаза не видел.Наша отрасль очень уникальная с точки зрения даже технологий. РЭО разработал типовые технологические решения – дешевые и эффективные, которые уже апробированы на реальных объектах. Они позволяют выполнить заданные показатели по обработке утилизации отходов с высокой эффективностью. Применение таких проверенных решений позволяет во многих случаях сохранить издержки. Мы должны экономить и бюджетные деньги, и деньги наших потребителей, поскольку, чем дороже оборудование, тем больше приходится платить коммунальную плату гражданам.– Как я понимаю, отрасль обращения с отходами – одна из самых перспективных в сфере импортозамещения. Какие результаты на данный момент?– Что касается импортозамещения, она уже достигла порядка 90-95% по обработке отходов, а в целом, по всем направлениям – около 80%. Мы активно развиваемся, у нас есть даже такой показатель в федпроекте "Комплексная система обращения с ТКО" – импортозамещение. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО должна быть не более 36% к концу 2024 года, и мы это отслеживаем. Те проекты, в которые мы вкладываем деньги, проверяются на импортную составляющую. Минпромторг отслеживает этот показатель, и каждый раз, когда мы не можем найти альтернативу среди российского оборудования, мы доказываем, что это нам действительно нужно. Однако наши производители оборудования понимают, что перестраивать производство надо уже сейчас, и это происходит. Большая часть производств у нас в России есть. Мы также смотрим в сторону стран юго-восточной Азии, готовы сотрудничать с Турцией. То, что мы пока не можем сделать сами, идет оттуда.– На ваш взгляд, остается ли сейчас актуальной стратегия ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление – ред.) в России?– Знаете, у нас был такой этап после 24 февраля, когда все подумали, что сейчас уже не до ESG, и нужно думать о другом. Подумали, что тема экологии уйдет на второй план. Но вот прошло уже больше, чем полгода, мы видим, что тема экологии никуда не уходит, а наоборот, становится еще более актуальной. Мы видим интерес со стороны населения. Президент часто поднимает вопросы экологии, участвует в форумах. Федеральная поддержка увеличивается, эта задача не снималась, тема ESG тоже никуда не ушла. Мы получили рейтинг ESG, как компания. Разработали свою зеленую политику, планируем выпускать облигации в секторе устойчивого развития Мосбиржи, так называемые "зеленые" облигации.– Какая сумма инвестиций ППК РЭО ожидается в этом году?– Общая сумма наших инвестиций составит за 2021 и 2022 годы примерно 13,4 миллиарда рублей. Мы в конце прошлого года только начали, и уже такая сумма. То есть, мы войдем в проекты до конца этого года общей стоимостью 56 миллиардов, просто наша доля чуть меньше, а всего за прошедший год в отрасль вложено примерно 100 миллиардов рублей.Сейчас у нас заработала программа, так называемые "зеленые" облигации. Государство субсидирует купон по этим облигациям в размере 90% от ключевой ставки, и дальше мы эти деньги отправляем в виде займов по льготной ставке примерно 5% годовых тем инвесторам, которые создают объекты по обращению с ТКО вместе с регионами. Мы уже зарегистрировали программу облигаций в Банке России на 100 миллиардов, проспект эмиссии мы тоже зарегистрировали. Сейчас готовим проекты – одним из первых будет в Магаданской области, возможно, будет в Якутии, Приморском крае.Мы идем в кооперации с ключевыми российскими банками. Сбер, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Открытие" проявили заинтересованность в покупке таких облигаций. Задача – мобилизовать на рынке около 500 миллиардов рублей. Это долгосрочная программа, но результаты первого этапа, я думаю, мы увидим уже в этом году.– Получается, облигации сможет купить любой желающий?– Мы их вообще хотим сделать народными. Как только облигации будут выпущены, мы предложим всем нашим гражданам поучаствовать в экологической повестке своими сбережениями. Они смогут не просто вложить деньги, но и получить доход.Если человеку не безразлична окружающая среда, и он хочет сделать нашу страну чище, не обязательно быть благотворителем. Благотворительность – это конечно хорошо, мы это приветствуем. Но если ты хочешь поучаствовать финансово и еще на этом заработать – пожалуйста. Вы можете купить облигации ППК РЭО, потому что средства от этих облигаций пойдут на создание инфраструктуры для обращения с бытовыми отходами по всей стране. Если сейчас процентная ставка по вкладам составляет около 6% при ключевой ставке 7,5%, то, купив наши облигации, можно заработать минимум 10,5 – 11% годовых.С одной стороны, это хорошо людям и бизнесу, поскольку это инструмент вложения и сохранения активов. С другой стороны, это целая программа поддержки выполнения задач по созданию экономики замкнутого цикла и программ по охране окружающей среды.

https://realty.ria.ru/20220903/musor-1814165066.html

https://ria.ru/20220829/utilizatsiya-1812880941.html

https://ria.ru/20220824/musor-1811841133.html

https://ria.ru/20220825/shtrafy-1811972726.html

https://realty.ria.ru/20220622/reo-1797215509.html

https://ria.ru/20220902/baykal-1813922744.html

https://ria.ru/20220427/importozameschenie-1785605387.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, байкал, российский экологический оператор, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), сергей королев (заместитель гендиректора ппк рэо по инвестиционному развитию)