https://ria.ru/20220919/konventsiya-1817896865.html

Россия выдвинула три инициативы по укреплению Конвенции о запрете биооружия

Россия выдвинула три инициативы по укреплению Конвенции о запрете биооружия - РИА Новости, 19.09.2022

Россия выдвинула три инициативы по укреплению Конвенции о запрете биооружия

Минобороны России предложило инициативы по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия: механизм проверки, научный комитет и отчетность РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:03

2022-09-19T16:03

2022-09-19T16:11

игорь кириллов

россия

сша

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны России предложило инициативы по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия: механизм проверки, научный комитет и отчетность о зарубежной биодеятельности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.Кириллов напомнил, что в период с 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV Конвенции, которое было инициировано Российской Федерацией. Минобороны России проанализировало материалы выступлений представителей США и Украины, рабочие документы государств-участников, совместные заявления и итоговый документ совещания. Россия задала более 20 вопросов, касающихся незаконной деятельности Киева и Вашингтона в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).По словам Кириллова, "в связи с тем, что по итогам мероприятия был принят "нулевой", ни к чему не обязывающий доклад", Минобороны РФ предложило инициативы по укреплению КБТО."Во-первых, это возобновление переговоров по юридически обязывающему протоколу к Конвенции, который включает списки микроорганизмов, токсинов, оборудования (по аналогии с контрольными списками КЗХО), носит всеобъемлющий характер и обладает эффективным механизмом проверки. Напомню, что проект протокола был подготовлен международной экспертной группой ВЕРЕКС еще в 2001 году", - заявил Кириллов.Также в Минобороны РФ считают необходимым создание научно-консультативного комитета, имеющего широкую географическую представленность и равные права участников, при соблюдении так называемого "принципа десяти", в соответствии с которым решение должно приниматься с учетом альтернативной точки зрения, даже если она высказана всего одним государством."В-третьих, это расширение мер укрепления доверия с обязательным объявлением государствами своей деятельности в биологической сфере за пределами национальной территории", - добавил генерал-лейтенант.Он подчеркнул, что министерство обороны России продолжит дальнейшие шаги по прояснению ситуации, поскольку "вопросы к военно-биологическим программам США и Украины по-прежнему остаются".

https://ria.ru/20220919/biologiya-1817896479.html

https://ria.ru/20220919/ssha-1817896119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

игорь кириллов, россия, сша, украина, вооруженные силы рф