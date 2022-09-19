https://ria.ru/20220919/konventsiya-1817896865.html
Россия выдвинула три инициативы по укреплению Конвенции о запрете биооружия
Россия выдвинула три инициативы по укреплению Конвенции о запрете биооружия - РИА Новости, 19.09.2022
Россия выдвинула три инициативы по укреплению Конвенции о запрете биооружия
Минобороны России предложило инициативы по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия: механизм проверки, научный комитет и отчетность РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:03
2022-09-19T16:03
2022-09-19T16:11
игорь кириллов
россия
сша
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны России предложило инициативы по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия: механизм проверки, научный комитет и отчетность о зарубежной биодеятельности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.Кириллов напомнил, что в период с 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV Конвенции, которое было инициировано Российской Федерацией. Минобороны России проанализировало материалы выступлений представителей США и Украины, рабочие документы государств-участников, совместные заявления и итоговый документ совещания. Россия задала более 20 вопросов, касающихся незаконной деятельности Киева и Вашингтона в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).По словам Кириллова, "в связи с тем, что по итогам мероприятия был принят "нулевой", ни к чему не обязывающий доклад", Минобороны РФ предложило инициативы по укреплению КБТО."Во-первых, это возобновление переговоров по юридически обязывающему протоколу к Конвенции, который включает списки микроорганизмов, токсинов, оборудования (по аналогии с контрольными списками КЗХО), носит всеобъемлющий характер и обладает эффективным механизмом проверки. Напомню, что проект протокола был подготовлен международной экспертной группой ВЕРЕКС еще в 2001 году", - заявил Кириллов.Также в Минобороны РФ считают необходимым создание научно-консультативного комитета, имеющего широкую географическую представленность и равные права участников, при соблюдении так называемого "принципа десяти", в соответствии с которым решение должно приниматься с учетом альтернативной точки зрения, даже если она высказана всего одним государством."В-третьих, это расширение мер укрепления доверия с обязательным объявлением государствами своей деятельности в биологической сфере за пределами национальной территории", - добавил генерал-лейтенант.Он подчеркнул, что министерство обороны России продолжит дальнейшие шаги по прояснению ситуации, поскольку "вопросы к военно-биологическим программам США и Украины по-прежнему остаются".
https://ria.ru/20220919/biologiya-1817896479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кириллов, россия, сша, украина, вооруженные силы рф
Игорь Кириллов, Россия, США, Украина, Вооруженные силы РФ
16:03 19.09.2022 (обновлено: 16:11 19.09.2022)
Россия выдвинула три инициативы по укреплению Конвенции о запрете биооружия
Кириллов: Россия выдвинула три инициативы по укреплению Конвенции о запрете биооружия
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны России предложило инициативы по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия: механизм проверки, научный комитет и отчетность о зарубежной биодеятельности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.
Кириллов напомнил, что в период с 5 по 9 сентября в Женеве
состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, в связи с нарушением США
и Украиной
статей I и IV Конвенции, которое было инициировано Российской Федерацией. Минобороны России проанализировало материалы выступлений представителей США и Украины, рабочие документы государств-участников, совместные заявления и итоговый документ совещания. Россия задала более 20 вопросов, касающихся незаконной деятельности Киева
и Вашингтона
в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
По словам Кириллова, "в связи с тем, что по итогам мероприятия был принят "нулевой", ни к чему не обязывающий доклад", Минобороны РФ предложило инициативы по укреплению КБТО.
"Во-первых, это возобновление переговоров по юридически обязывающему протоколу к Конвенции, который включает списки микроорганизмов, токсинов, оборудования (по аналогии с контрольными списками КЗХО), носит всеобъемлющий характер и обладает эффективным механизмом проверки. Напомню, что проект протокола был подготовлен международной экспертной группой ВЕРЕКС еще в 2001 году", - заявил Кириллов.
Также в Минобороны РФ считают необходимым создание научно-консультативного комитета, имеющего широкую географическую представленность и равные права участников, при соблюдении так называемого "принципа десяти", в соответствии с которым решение должно приниматься с учетом альтернативной точки зрения, даже если она высказана всего одним государством.
"В-третьих, это расширение мер укрепления доверия с обязательным объявлением государствами своей деятельности в биологической сфере за пределами национальной территории", - добавил генерал-лейтенант.
Он подчеркнул, что министерство обороны России продолжит дальнейшие шаги по прояснению ситуации, поскольку "вопросы к военно-биологическим программам США и Украины по-прежнему остаются".