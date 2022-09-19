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В парламенте Литвы заявили о желании увеличить численность контингента НАТО - РИА Новости, 19.09.2022
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В парламенте Литвы заявили о желании увеличить численность контингента НАТО
В парламенте Литвы заявили о желании увеличить численность контингента НАТО - РИА Новости, 19.09.2022
В парламенте Литвы заявили о желании увеличить численность контингента НАТО
Литва будет добиваться размещения на своей территории бригады НАТО, сообщила спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:33
2022-09-19T19:33
в мире
литва
нато
эстония
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Литва будет добиваться размещения на своей территории бригады НАТО, сообщила спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен.По словам Чмилите-Нильсен, подобные планы являются "очень рациональными и реалистичными" при оценке ситуации в регионе.НАТО в 2017 году разместила в каждой из стран Балтии постоянные силы сдерживания численностью около 1 тысячи военнослужащих. В Эстонии боевую группу возглавила Великобритания, в Латвии - Канада, в Литве - Германия, в Польше - США.В конце июня лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении на фоне российской специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20220917/nato-1817589838.html
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в мире, литва, нато, эстония
В мире, Литва, НАТО, Эстония
19:33 19.09.2022
 
В парламенте Литвы заявили о желании увеличить численность контингента НАТО

В парламенте Литвы хотят увеличить численность контингента НАТО до уровня бригады

© AP Photo / Petras MalukasЛитовский спецназ принимает участие в военных учениях НАТО
Литовский спецназ принимает участие в военных учениях НАТО - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Petras Malukas
Литовский спецназ принимает участие в военных учениях НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Литва будет добиваться размещения на своей территории бригады НАТО, сообщила спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен.
"Для нас очень важно добиться, чтобы восточный фланг НАТО был усилен и надежно защищен, и мы продолжим переговоры с нашими союзниками над размещением в Литве контингента военнослужащих в размере бригады", - заявил она на онлайн-конференции в Hudson Institute.
По словам Чмилите-Нильсен, подобные планы являются "очень рациональными и реалистичными" при оценке ситуации в регионе.
НАТО в 2017 году разместила в каждой из стран Балтии постоянные силы сдерживания численностью около 1 тысячи военнослужащих. В Эстонии боевую группу возглавила Великобритания, в Латвии - Канада, в Литве - Германия, в Польше - США.
В конце июня лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении на фоне российской специальной военной операции на Украине.
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