https://ria.ru/20220919/koloniya-1817823027.html

Житель Кузбасса получил полтора года колонии за призывы убить президента

Житель Кузбасса получил полтора года колонии за призывы убить президента - РИА Новости, 19.09.2022

Житель Кузбасса получил полтора года колонии за призывы убить президента

Житель Прокопьевска, призывавший в соцсетях к убийству президента РФ, получил 1,5 года колонии-поселения, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:49

2022-09-19T12:49

2022-09-19T12:49

происшествия

россия

кемеровская область

прокопьевск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

КЕМЕРОВО, 19 сен – РИА Новости. Житель Прокопьевска, призывавший в соцсетях к убийству президента РФ, получил 1,5 года колонии-поселения, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.Установлено, что 41-летний мужчина в июле 2021 года во "ВКонтакте" разместил "побуждающие пользователей сети призывы к осуществлению террористической деятельности", а в своих комментариях "призывал к совершению посягательств на жизнь президента Российской Федерации в целях прекращения его государственной деятельности"."Решением 1-го Восточного окружного военного суда прокопчанин признан виновным… ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в релизе.Также мужчине, которого судили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", запрещено два года "заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов" в интернете.Подчеркивается, что фигурант в судебном заседании, признав фактические обстоятельства вменяемого ему деяния, вину в совершении преступления не признал.Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20220909/zaderzhanie-1815584608.html

https://ria.ru/20220831/delo-1813405379.html

россия

кемеровская область

прокопьевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, кемеровская область, прокопьевск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)