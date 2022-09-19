https://ria.ru/20220919/koloniya-1817823027.html
Житель Кузбасса получил полтора года колонии за призывы убить президента
Житель Кузбасса получил полтора года колонии за призывы убить президента - РИА Новости, 19.09.2022
Житель Кузбасса получил полтора года колонии за призывы убить президента
Житель Прокопьевска, призывавший в соцсетях к убийству президента РФ, получил 1,5 года колонии-поселения, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:49
2022-09-19T12:49
2022-09-19T12:49
происшествия
россия
кемеровская область
прокопьевск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КЕМЕРОВО, 19 сен – РИА Новости. Житель Прокопьевска, призывавший в соцсетях к убийству президента РФ, получил 1,5 года колонии-поселения, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.Установлено, что 41-летний мужчина в июле 2021 года во "ВКонтакте" разместил "побуждающие пользователей сети призывы к осуществлению террористической деятельности", а в своих комментариях "призывал к совершению посягательств на жизнь президента Российской Федерации в целях прекращения его государственной деятельности"."Решением 1-го Восточного окружного военного суда прокопчанин признан виновным… ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в релизе.Также мужчине, которого судили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", запрещено два года "заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов" в интернете.Подчеркивается, что фигурант в судебном заседании, признав фактические обстоятельства вменяемого ему деяния, вину в совершении преступления не признал.Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20220909/zaderzhanie-1815584608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кемеровская область, прокопьевск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Прокопьевск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Кузбасса получил полтора года колонии за призывы убить президента
Житель Прокопьевска получил полтора года колонии-поселения за призывы убить президента
КЕМЕРОВО, 19 сен – РИА Новости. Житель Прокопьевска, призывавший в соцсетях к убийству президента РФ, получил 1,5 года колонии-поселения, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
Установлено, что 41-летний мужчина в июле 2021 года во "ВКонтакте" разместил "побуждающие пользователей сети призывы к осуществлению террористической деятельности", а в своих комментариях "призывал к совершению посягательств на жизнь президента Российской Федерации
в целях прекращения его государственной деятельности".
"Решением 1-го Восточного окружного военного суда прокопчанин признан виновным… ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в релизе.
Также мужчине, которого судили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", запрещено два года "заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов" в интернете.
Подчеркивается, что фигурант в судебном заседании, признав фактические обстоятельства вменяемого ему деяния, вину в совершении преступления не признал.
Приговор вступил в законную силу.