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Житель Кузбасса получил полтора года колонии за призывы убить президента - РИА Новости, 19.09.2022
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Житель Кузбасса получил полтора года колонии за призывы убить президента
Житель Кузбасса получил полтора года колонии за призывы убить президента - РИА Новости, 19.09.2022
Житель Кузбасса получил полтора года колонии за призывы убить президента
Житель Прокопьевска, призывавший в соцсетях к убийству президента РФ, получил 1,5 года колонии-поселения, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:49
2022-09-19T12:49
происшествия
россия
кемеровская область
прокопьевск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КЕМЕРОВО, 19 сен – РИА Новости. Житель Прокопьевска, призывавший в соцсетях к убийству президента РФ, получил 1,5 года колонии-поселения, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.Установлено, что 41-летний мужчина в июле 2021 года во "ВКонтакте" разместил "побуждающие пользователей сети призывы к осуществлению террористической деятельности", а в своих комментариях "призывал к совершению посягательств на жизнь президента Российской Федерации в целях прекращения его государственной деятельности"."Решением 1-го Восточного окружного военного суда прокопчанин признан виновным… ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в релизе.Также мужчине, которого судили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", запрещено два года "заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов" в интернете.Подчеркивается, что фигурант в судебном заседании, признав фактические обстоятельства вменяемого ему деяния, вину в совершении преступления не признал.Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20220909/zaderzhanie-1815584608.html
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россия
кемеровская область
прокопьевск
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происшествия, россия, кемеровская область, прокопьевск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Прокопьевск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
12:49 19.09.2022
 
Житель Кузбасса получил полтора года колонии за призывы убить президента

Житель Прокопьевска получил полтора года колонии-поселения за призывы убить президента

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КЕМЕРОВО, 19 сен – РИА Новости. Житель Прокопьевска, призывавший в соцсетях к убийству президента РФ, получил 1,5 года колонии-поселения, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
Установлено, что 41-летний мужчина в июле 2021 года во "ВКонтакте" разместил "побуждающие пользователей сети призывы к осуществлению террористической деятельности", а в своих комментариях "призывал к совершению посягательств на жизнь президента Российской Федерации в целях прекращения его государственной деятельности".
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"Решением 1-го Восточного окружного военного суда прокопчанин признан виновным… ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в релизе.
Также мужчине, которого судили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", запрещено два года "заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов" в интернете.
Подчеркивается, что фигурант в судебном заседании, признав фактические обстоятельства вменяемого ему деяния, вину в совершении преступления не признал.
Приговор вступил в законную силу.
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