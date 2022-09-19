https://ria.ru/20220919/klonirovanie-1817890793.html

Китайские ученые первыми в мире клонировали арктического волка

Китайские ученые первыми в мире клонировали арктического волка - РИА Новости, 19.09.2022

Китайские ученые первыми в мире клонировали арктического волка

Китайские ученые первыми в мире клонировали арктического волка (Canis lupus arctos), сообщил генеральный директор компании SinoGene Ми Цзидун. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:51

2022-09-19T15:51

2022-09-19T17:42

ми цзидун

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ПЕКИН, 19 сен — РИА Новости. Китайские ученые первыми в мире клонировали арктического волка (Canis lupus arctos), сообщил генеральный директор компании SinoGene Ми Цзидун."Сто дней назад родился первый в мире клонированный арктический волк, мы организовали пресс-конференцию, чтобы вместе засвидетельствовать этот важный день, и я считаю, что это не только достижение компании SinoGene и Харбинского полярного парка, но также наша новая попытка и прорыв в области защиты и разведения диких вымирающих видов животных", — заявил он на презентации.В разговоре с РИА Новости он рассказал, что "в ближайшие два-три дня родится еще один волчонок".Первый клон появился на свет в лаборатории SinoGene в пекинском районе Чанпин 10 июня 2022 года. Соматические клетки были взяты из образца кожи самки дикого арктического волка по кличке Мая, завезенной в Харбинский полярный парк из Канады в августе 2006 года, а суррогатной матерью для вынашивания волчонка стала собака породы бигль.Ми Цзидун пояснил для РИА Новости, что для собак эта процедура безопасна, он также отметил, что здоровье и продолжительность жизни клонированных особей ничем не отличается от обычных. Они вполне могут прожить более десяти лет. Так, к примеру, волчица Мая дожила до 17 лет и умерла в августе 2021-го, но за год до этого успела стать донором клеток для клонирования волчат.Заместитель гендиректора компании SinoGene Чжао Цзяньпин, в свою очередь, рассказал, что при рождении волчонок весил 520 граммов при длине тела в 22 сантиметра, на 11-й день — уже более килограмма, на 31-й — 2599 граммов, на 60-й — 4565 граммов.В компании отметили, что технология клонирования — это надежда на спасение находящихся под угрозой исчезновения или уже вымерших видов, так как клетки, сохраненные при помощи заморозки и других технологий, в будущем можно использовать для клонирования особей того или иного животного, что является способом спасения многих видов.Особи, выведенные с помощью технологии клонирования, сохраняют способность к размножению и могут иметь потомство, по жизненным циклам и функциям они ничем не отличаются от обычных особей. Технология клонирования не только не ограничивает генетическое разнообразие, но также увеличивает генетическое разнообразие популяции, заверили в компании.В 2017 году к компании SinoGene было приковано внимание всего мира, после того как в их лаборатории появилась на свет первая в мире собака, выведенная из соматической клетки методом нокаута гена (метод молекулярной генетики, при котором из организма удаляют или делают неработоспособными заданные гены). Пес по кличке Лун Лун стал клоном собаки Пинго породы бигль, выведенной в SinoGene в декабре 2016 года. Пинго, в свою очередь, была первой в мире собакой, выведенной при помощи метода редактирования генов.

https://ria.ru/20220602/klonirovanie-1792610941.html

https://ria.ru/20210221/klonirovanie-1598325512.html

https://ria.ru/20190904/1558267849.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ми цзидун