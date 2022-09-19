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Клинтон рассказал о реакции Ельцина на расширение НАТО на восток - РИА Новости, 19.09.2022
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Клинтон рассказал о реакции Ельцина на расширение НАТО на восток
Клинтон рассказал о реакции Ельцина на расширение НАТО на восток - РИА Новости, 19.09.2022
Клинтон рассказал о реакции Ельцина на расширение НАТО на восток
Экс-президент России Борис Ельцин якобы ответил отрицательно на вопрос о том, считает ли он, что Вашингтон нанесет удар по стране в результате расширения НАТО... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T00:40
2022-09-19T02:37
в мире
билл клинтон
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владимир путин
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Экс-президент России Борис Ельцин якобы ответил отрицательно на вопрос о том, считает ли он, что Вашингтон нанесет удар по стране в результате расширения НАТО на восток, заявил в интервью CNN бывший президент США Билл Клинтон.При этом американский политик добавил, что не считает Соединенные Штаты ответственными за эскалацию конфликта на Украине из-за включения государств Центральной и Восточной Европы в блок.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220917/nato-1817589838.html
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в мире, билл клинтон, борис ельцин, владимир путин, украина, польша, россия, нато, сша
В мире, Билл Клинтон, Борис Ельцин, Владимир Путин, Украина, Польша, Россия, НАТО, США
00:40 19.09.2022 (обновлено: 02:37 19.09.2022)
 
Клинтон рассказал о реакции Ельцина на расширение НАТО на восток

Экс-президент США Клинтон заявил, что говорил с Ельциным о расширении НАТО

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанкБорис Ельцин и Билл Клинтон
Борис Ельцин и Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Борис Ельцин и Билл Клинтон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Экс-президент России Борис Ельцин якобы ответил отрицательно на вопрос о том, считает ли он, что Вашингтон нанесет удар по стране в результате расширения НАТО на восток, заявил в интервью CNN бывший президент США Билл Клинтон.

"Я посмотрел на него (на Ельцина. — Прим. Ред.) и спросил: "Ты действительно считаешь, что я буду использовать авиабазу в Польше, чтобы бомбить Россию?", на что он сказал: "Нет, но многие хрупкие старушки в Европейской части России верят в это, поскольку их историческая память включает воспоминания о Гитлере, а их бабушек и дедушек — о Наполеоне. Я ответил, что признаю это", — пояснил Клинтон.

При этом американский политик добавил, что не считает Соединенные Штаты ответственными за эскалацию конфликта на Украине из-за включения государств Центральной и Восточной Европы в блок.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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В миреБилл КлинтонБорис ЕльцинВладимир ПутинУкраинаПольшаРоссияНАТОСША
 
 
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