00:40 19.09.2022 (обновлено: 02:37 19.09.2022)
Клинтон рассказал о реакции Ельцина на расширение НАТО на восток
Экс-президент США Клинтон заявил, что говорил с Ельциным о расширении НАТО
Борис Ельцин и Билл Клинтон. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Экс-президент России Борис Ельцин якобы ответил отрицательно на вопрос о том, считает ли он, что Вашингтон нанесет удар по стране в результате расширения НАТО на восток, заявил в интервью CNN бывший президент США Билл Клинтон.
"Я посмотрел на него (на Ельцина. — Прим. Ред.) и спросил: "Ты действительно считаешь, что я буду использовать авиабазу в Польше, чтобы бомбить Россию?", на что он сказал: "Нет, но многие хрупкие старушки в Европейской части России верят в это, поскольку их историческая память включает воспоминания о Гитлере, а их бабушек и дедушек — о Наполеоне. Я ответил, что признаю это", — пояснил Клинтон.
При этом американский политик добавил, что не считает Соединенные Штаты ответственными за эскалацию конфликта на Украине из-за включения государств Центральной и Восточной Европы в блок.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
17 сентября, 20:34НАТО признала, что планировала расширение на восток несколько лет назад