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Клинтон рассказал о реакции Ельцина на расширение НАТО на восток

Клинтон рассказал о реакции Ельцина на расширение НАТО на восток - РИА Новости, 19.09.2022

Клинтон рассказал о реакции Ельцина на расширение НАТО на восток

Экс-президент России Борис Ельцин якобы ответил отрицательно на вопрос о том, считает ли он, что Вашингтон нанесет удар по стране в результате расширения НАТО... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T00:40

2022-09-19T00:40

2022-09-19T02:37

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Экс-президент России Борис Ельцин якобы ответил отрицательно на вопрос о том, считает ли он, что Вашингтон нанесет удар по стране в результате расширения НАТО на восток, заявил в интервью CNN бывший президент США Билл Клинтон.При этом американский политик добавил, что не считает Соединенные Штаты ответственными за эскалацию конфликта на Украине из-за включения государств Центральной и Восточной Европы в блок.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220917/nato-1817589838.html

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в мире, билл клинтон, борис ельцин, владимир путин, украина, польша, россия, нато, сша