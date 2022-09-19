https://ria.ru/20220919/kitay-1817900529.html

Китай планирует постепенно снимать ограничения на въезд для туристов

Китай планирует постепенно снимать ограничения на въезд для туристов - РИА Новости, 19.09.2022

Китай планирует постепенно снимать ограничения на въезд для туристов

Власти Китая намерены постепенно снять ограничения на въезд в страну, сообщает Tourdom со ссылкой на пресс-службу правительства Поднебесной. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:38

2022-09-19T16:38

2022-09-19T17:13

туризм

туризм

новости - туризм

китай

визы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578469791_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_4a3f1d05637ac8196358fe04f30b42ff.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Власти Китая намерены постепенно снять ограничения на въезд в страну, сообщает Tourdom со ссылкой на пресс-службу правительства Поднебесной.Новый проект правил призван "облегчить посещение городов вдоль границы Китая". Визиты туда были лимитированы после начала распространения коронавирусной инфекции. Предполагается, что тургруппы, организованные китайскими агентствами, получат возможность "гибко выбирать место въезда и выезда".Конкретные меры и дату их внедрения кабинет министров не указал.Заявление чиновников — очередное следствие проводимой в последние месяцы политики смягчения коронавирусных ограничений в Китае. Например, снята блокировка мегаполиса Чэнду (21 миллион населения) после локдауна. Кроме того, власти КНР вновь начали выдавать студенческие визы и возобновляют прямые перелеты в страну. Срок обязательного карантина недавно был сокращен с 14 до десяти дней.С начала пандемии Китай объявил о введении "политики международной самоизоляции" и закрыл границы с другими странами. Въехать в страну могли лишь иностранцы по единичным рабочим визам или дипломатическим пропускам. Карантин был обязательным условием для всех.

https://ria.ru/20191111/1560637852.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, китай, визы, коронавирус covid-19