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Китай планирует постепенно снимать ограничения на въезд для туристов - РИА Новости, 19.09.2022
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Туризм
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Китай планирует постепенно снимать ограничения на въезд для туристов
Китай планирует постепенно снимать ограничения на въезд для туристов - РИА Новости, 19.09.2022
Китай планирует постепенно снимать ограничения на въезд для туристов
Власти Китая намерены постепенно снять ограничения на въезд в страну, сообщает Tourdom со ссылкой на пресс-службу правительства Поднебесной. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:38
2022-09-19T17:13
туризм
туризм
новости - туризм
китай
визы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Власти Китая намерены постепенно снять ограничения на въезд в страну, сообщает Tourdom со ссылкой на пресс-службу правительства Поднебесной.Новый проект правил призван "облегчить посещение городов вдоль границы Китая". Визиты туда были лимитированы после начала распространения коронавирусной инфекции. Предполагается, что тургруппы, организованные китайскими агентствами, получат возможность "гибко выбирать место въезда и выезда".Конкретные меры и дату их внедрения кабинет министров не указал.Заявление чиновников — очередное следствие проводимой в последние месяцы политики смягчения коронавирусных ограничений в Китае. Например, снята блокировка мегаполиса Чэнду (21 миллион населения) после локдауна. Кроме того, власти КНР вновь начали выдавать студенческие визы и возобновляют прямые перелеты в страну. Срок обязательного карантина недавно был сокращен с 14 до десяти дней.С начала пандемии Китай объявил о введении "политики международной самоизоляции" и закрыл границы с другими странами. Въехать в страну могли лишь иностранцы по единичным рабочим визам или дипломатическим пропускам. Карантин был обязательным условием для всех.
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туризм, новости - туризм, китай, визы, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Визы, Коронавирус COVID-19
16:38 19.09.2022 (обновлено: 17:13 19.09.2022)
 
Китай планирует постепенно снимать ограничения на въезд для туристов

Китай планирует облегчить посещение приграничных городов для иностранцев

© AP Photo / Ng Han GuanТуристы на участке Великой китайской стены Бадалин
Туристы на участке Великой китайской стены Бадалин - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Власти Китая намерены постепенно снять ограничения на въезд в страну, сообщает Tourdom со ссылкой на пресс-службу правительства Поднебесной.
Новый проект правил призван "облегчить посещение городов вдоль границы Китая". Визиты туда были лимитированы после начала распространения коронавирусной инфекции. Предполагается, что тургруппы, организованные китайскими агентствами, получат возможность "гибко выбирать место въезда и выезда".
Конкретные меры и дату их внедрения кабинет министров не указал.
Заявление чиновников — очередное следствие проводимой в последние месяцы политики смягчения коронавирусных ограничений в Китае. Например, снята блокировка мегаполиса Чэнду (21 миллион населения) после локдауна. Кроме того, власти КНР вновь начали выдавать студенческие визы и возобновляют прямые перелеты в страну. Срок обязательного карантина недавно был сокращен с 14 до десяти дней.
С начала пандемии Китай объявил о введении "политики международной самоизоляции" и закрыл границы с другими странами. Въехать в страну могли лишь иностранцы по единичным рабочим визам или дипломатическим пропускам. Карантин был обязательным условием для всех.

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