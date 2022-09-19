https://ria.ru/20220919/kitay-1817881880.html

Жителям Китая посоветовали "не трогать иностранцев" из-за оспы обезьян

Жителям Китая посоветовали "не трогать иностранцев" из-за оспы обезьян - РИА Новости, 19.09.2022

Жителям Китая посоветовали "не трогать иностранцев" из-за оспы обезьян

Ведущий эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью заявил, что риск начала эпидемии оспы обезьян в Китае маленький, а также... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:26

2022-09-19T15:26

2022-09-19T16:40

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ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. Ведущий эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью заявил, что риск начала эпидемии оспы обезьян в Китае маленький, а также призвал жителей в целях профилактики избегать телесных контактов с недавно прибывшими из-за рубежа иностранцами.Первый случай заболевания оспой обезьян в материковом Китае выявили на прошлой неделе в мегаполисе Чунцин, расположенном в юго-западной части страны. Центральное телевидение Китая сообщало, что заболевший прибыл в Чунцин из-за рубежа, симптомы обезьяньей оспы проявились, когда он проходил централизованный карантин, который обязателен для всех, кто приезжает из-за границы, как часть мер против распространения COVID-19.В понедельник У Цзунью в своем аккаунте в социальной сети Weibo опубликовал сообщение, в котором заявил, что риск начала эпидемии оспы обезьян на территории материкового Китая "крайне мал". Так как в материковом Китае не было выявлено ни одного локального случая заболевания, главным риском, по словам эпидемиолога, является завоз оспы обезьян из-за рубежа."Иностранцы или репатрианты, прибывшие в Китай из зарубежных районов, где были зафиксированы случаи оспы обезьян, являются потенциальными источниками инфекции", - говорится в сообщении.В другом сообщении, опубликованном в микроблоге ранее, У Цзунью в качестве профилактической меры посоветовал "не вступать в тесный телесный контакт с иностранцами, недавно (в пределах трех недель) прибывшими из зарубежных районов, где были зафиксированы случаи оспы обезьян". Эпидемиолог посоветовал избегать тесного контакта с незнакомыми людьми в целом, а также порекомендовал проявлять повышенные меры гигиенической предосторожности в общественных туалетах.Первый подтверждённый случай обезьяньей оспы был выявлен на Тайване в конце июня. Позже первое заболевание оспой обезьян выявили в Гонконге.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220915/ospa-1817112052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, чунцин, тайвань, weibo, оспа обезьян, новости - туризм