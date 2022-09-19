https://ria.ru/20220919/kitay-1817822340.html

Патрушев призвал Россию и Китай усилить готовность к взаимной поддержке

Патрушев призвал Россию и Китай усилить готовность к взаимной поддержке - РИА Новости, 19.09.2022

Патрушев призвал Россию и Китай усилить готовность к взаимной поддержке

Россия и Китай в современных условиях должны проявить еще большую готовность к взаимной поддержке и развитию сотрудничества, считает секретарь Совета... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:48

2022-09-19T12:48

2022-09-19T12:48

политика

китай

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия и Китай в современных условиях должны проявить еще большую готовность к взаимной поддержке и развитию сотрудничества, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Взаимодействие России и Китая в области обеспечения безопасности также имеет глубокие исторические корни. В современных условиях наши страны должны проявить еще большую готовность к взаимной поддержке и развитию сотрудничества", - сказал Патрушев в понедельник в КНР.В Китае он встречается с членом Политбюро ЦК КПК, секретарем политико-юридической комиссии Го Шэнкунем в рамках седьмого раунда российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. Слова секретаря Совбеза РФ приводит пресс-служба аппарата СБ."Сегодня важно бережно сохранять традиционные ценности, историческую правду и память, что является твердой основой для дружбы народов", - добавил Патрушев. По его словам, особую роль в продвижении российско-китайских связей играют доверительные контакты на высшем уровне. В условиях стремительных изменений международной обстановки между главами государств поддерживается интенсивный диалог, отметил Патрушев.Москву и Пекин объединяет общий вклад в обеспечение региональной безопасности и глобальной стабильности, "признание главенства международного права, готовность бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы", полагает секретарь Совбеза РФ.

https://ria.ru/20220915/kitay-1817033927.html

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

китай

россия

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Кирилл Волков

политика, китай, россия, николай патрушев