https://ria.ru/20220919/kitay-1817822340.html
Патрушев призвал Россию и Китай усилить готовность к взаимной поддержке
Патрушев призвал Россию и Китай усилить готовность к взаимной поддержке - РИА Новости, 19.09.2022
Патрушев призвал Россию и Китай усилить готовность к взаимной поддержке
Россия и Китай в современных условиях должны проявить еще большую готовность к взаимной поддержке и развитию сотрудничества, считает секретарь Совета... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:48
2022-09-19T12:48
2022-09-19T12:48
политика
китай
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия и Китай в современных условиях должны проявить еще большую готовность к взаимной поддержке и развитию сотрудничества, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Взаимодействие России и Китая в области обеспечения безопасности также имеет глубокие исторические корни. В современных условиях наши страны должны проявить еще большую готовность к взаимной поддержке и развитию сотрудничества", - сказал Патрушев в понедельник в КНР.В Китае он встречается с членом Политбюро ЦК КПК, секретарем политико-юридической комиссии Го Шэнкунем в рамках седьмого раунда российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. Слова секретаря Совбеза РФ приводит пресс-служба аппарата СБ."Сегодня важно бережно сохранять традиционные ценности, историческую правду и память, что является твердой основой для дружбы народов", - добавил Патрушев. По его словам, особую роль в продвижении российско-китайских связей играют доверительные контакты на высшем уровне. В условиях стремительных изменений международной обстановки между главами государств поддерживается интенсивный диалог, отметил Патрушев.Москву и Пекин объединяет общий вклад в обеспечение региональной безопасности и глобальной стабильности, "признание главенства международного права, готовность бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы", полагает секретарь Совбеза РФ.
https://ria.ru/20220915/kitay-1817033927.html
https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, китай, россия, николай патрушев
Политика, Китай, Россия, Николай Патрушев
Патрушев призвал Россию и Китай усилить готовность к взаимной поддержке
Патрушев: Москве и Пекину нужно проявить еще большую готовность к взаимной поддержке
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия и Китай в современных условиях должны проявить еще большую готовность к взаимной поддержке и развитию сотрудничества, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Взаимодействие России и Китая в области обеспечения безопасности также имеет глубокие исторические корни. В современных условиях наши страны должны проявить еще большую готовность к взаимной поддержке и развитию сотрудничества", - сказал Патрушев в понедельник в КНР.
В Китае он встречается с членом Политбюро ЦК КПК, секретарем политико-юридической комиссии Го Шэнкунем
в рамках седьмого раунда российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. Слова секретаря Совбеза РФ приводит пресс-служба аппарата СБ.
"Сегодня важно бережно сохранять традиционные ценности, историческую правду и память, что является твердой основой для дружбы народов", - добавил Патрушев. По его словам, особую роль в продвижении российско-китайских связей играют доверительные контакты на высшем уровне. В условиях стремительных изменений международной обстановки между главами государств поддерживается интенсивный диалог, отметил Патрушев.
Москву
и Пекин
объединяет общий вклад в обеспечение региональной безопасности и глобальной стабильности, "признание главенства международного права, готовность бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы", полагает секретарь Совбеза РФ.