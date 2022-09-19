12:19 19.09.2022 (обновлено: 13:32 19.09.2022)
Китай начнет предоставлять услуги космического туризма с 2025 года
© AP Photo / Zhang Gaoxiang/XinhuРакета "Чанчжэн-5" в космическом центре Вэньчан в китайской провинции Хайнань
© AP Photo / Zhang Gaoxiang/Xinhu
МОСКВА, 19 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай начнет предоставлять услуги космического туризма с 2025 года, сообщил изданию GlobalTimesизвестный инженер-ракетостроитель, основатель компании CAS Space Ян Ицян.
По его словам, стоимость суборбитального космического путешествия для туриста будет составлять 2-3 миллиона юаней (286 тысяч долларов - 429 тысяч долларов). Цена – вполне конкурентоспособная, учитывая объявленную ранее компанией Virgin Galactic стоимость билета на такое же путешествие в 450 тысяч долларов.
Ян Ицян отметил, что китайская космическая программа начала частично переходить на коммерческие рельсы совсем недавно – с 2015 года. Тем не менее, присутствие частного капитала в этой отрасли стремительно росло: примерно на 22% ежегодно в период 2015-2020 гг. Сейчас в аэрокосмическом секторе КНР действуют порядка 370 компаний с участием частного капитала. Он работают в таких секторах, как разработка и производство спутников, ракетостроение, оказание профильных услуг.
Ранее в этом году первый китайский космонавт, а ныне директор инженерного подразделения программы пилотируемых полетов, Ян Ливэй также сообщил, что для космических туристов в будущем откроют и орбитальную станцию КНР "Небесный дворец", сборка которой заканчивается в этом году.