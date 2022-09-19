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Китай начнет предоставлять услуги космического туризма с 2025 года - РИА Новости, 19.09.2022
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Китай начнет предоставлять услуги космического туризма с 2025 года
Китай начнет предоставлять услуги космического туризма с 2025 года - РИА Новости, 19.09.2022
Китай начнет предоставлять услуги космического туризма с 2025 года
Китай начнет предоставлять услуги космического туризма с 2025 года, сообщил изданию GlobalTimesизвестный инженер-ракетостроитель, основатель компании CAS Space... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:19
2022-09-19T13:32
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МОСКВА, 19 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай начнет предоставлять услуги космического туризма с 2025 года, сообщил изданию GlobalTimesизвестный инженер-ракетостроитель, основатель компании CAS Space Ян Ицян.По его словам, стоимость суборбитального космического путешествия для туриста будет составлять 2-3 миллиона юаней (286 тысяч долларов - 429 тысяч долларов). Цена – вполне конкурентоспособная, учитывая объявленную ранее компанией Virgin Galactic стоимость билета на такое же путешествие в 450 тысяч долларов.Ян Ицян отметил, что китайская космическая программа начала частично переходить на коммерческие рельсы совсем недавно – с 2015 года. Тем не менее, присутствие частного капитала в этой отрасли стремительно росло: примерно на 22% ежегодно в период 2015-2020 гг. Сейчас в аэрокосмическом секторе КНР действуют порядка 370 компаний с участием частного капитала. Он работают в таких секторах, как разработка и производство спутников, ракетостроение, оказание профильных услуг.Ранее в этом году первый китайский космонавт, а ныне директор инженерного подразделения программы пилотируемых полетов, Ян Ливэй также сообщил, что для космических туристов в будущем откроют и орбитальную станцию КНР "Небесный дворец", сборка которой заканчивается в этом году.
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Россия-Китай: Главное, Китай, Космос, Туризм, Новости - Туризм
12:19 19.09.2022 (обновлено: 13:32 19.09.2022)
 

Китай начнет предоставлять услуги космического туризма с 2025 года

© AP Photo / Zhang Gaoxiang/XinhuРакета "Чанчжэн-5" в космическом центре Вэньчан в китайской провинции Хайнань
Ракета Чанчжэн-5 в космическом центре Вэньчан в китайской провинции Хайнань - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Zhang Gaoxiang/Xinhu
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МОСКВА, 19 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай начнет предоставлять услуги космического туризма с 2025 года, сообщил изданию GlobalTimesизвестный инженер-ракетостроитель, основатель компании CAS Space Ян Ицян.
По его словам, стоимость суборбитального космического путешествия для туриста будет составлять 2-3 миллиона юаней (286 тысяч долларов - 429 тысяч долларов). Цена – вполне конкурентоспособная, учитывая объявленную ранее компанией Virgin Galactic стоимость билета на такое же путешествие в 450 тысяч долларов.
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Ян Ицян отметил, что китайская космическая программа начала частично переходить на коммерческие рельсы совсем недавно – с 2015 года. Тем не менее, присутствие частного капитала в этой отрасли стремительно росло: примерно на 22% ежегодно в период 2015-2020 гг. Сейчас в аэрокосмическом секторе КНР действуют порядка 370 компаний с участием частного капитала. Он работают в таких секторах, как разработка и производство спутников, ракетостроение, оказание профильных услуг.
Ранее в этом году первый китайский космонавт, а ныне директор инженерного подразделения программы пилотируемых полетов, Ян Ливэй также сообщил, что для космических туристов в будущем откроют и орбитальную станцию КНР "Небесный дворец", сборка которой заканчивается в этом году.
 
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