https://ria.ru/20220919/kitay-1817809341.html

Китай начнет предоставлять услуги космического туризма с 2025 года

Китай начнет предоставлять услуги космического туризма с 2025 года - РИА Новости, 19.09.2022

Китай начнет предоставлять услуги космического туризма с 2025 года

Китай начнет предоставлять услуги космического туризма с 2025 года, сообщил изданию GlobalTimesизвестный инженер-ракетостроитель, основатель компании CAS Space... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:19

2022-09-19T12:19

2022-09-19T13:32

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МОСКВА, 19 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай начнет предоставлять услуги космического туризма с 2025 года, сообщил изданию GlobalTimesизвестный инженер-ракетостроитель, основатель компании CAS Space Ян Ицян.По его словам, стоимость суборбитального космического путешествия для туриста будет составлять 2-3 миллиона юаней (286 тысяч долларов - 429 тысяч долларов). Цена – вполне конкурентоспособная, учитывая объявленную ранее компанией Virgin Galactic стоимость билета на такое же путешествие в 450 тысяч долларов.Ян Ицян отметил, что китайская космическая программа начала частично переходить на коммерческие рельсы совсем недавно – с 2015 года. Тем не менее, присутствие частного капитала в этой отрасли стремительно росло: примерно на 22% ежегодно в период 2015-2020 гг. Сейчас в аэрокосмическом секторе КНР действуют порядка 370 компаний с участием частного капитала. Он работают в таких секторах, как разработка и производство спутников, ракетостроение, оказание профильных услуг.Ранее в этом году первый китайский космонавт, а ныне директор инженерного подразделения программы пилотируемых полетов, Ян Ливэй также сообщил, что для космических туристов в будущем откроют и орбитальную станцию КНР "Небесный дворец", сборка которой заканчивается в этом году.

https://ria.ru/20220909/mineral-1815646442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, космос, туризм, новости - туризм