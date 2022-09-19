https://ria.ru/20220919/kishinev-1817848090.html

Додон приветствовал протестный палаточный городок в центре Кишинева

Додон приветствовал протестный палаточный городок в центре Кишинева - РИА Новости, 19.09.2022

Додон приветствовал протестный палаточный городок в центре Кишинева

Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает правильным появление перед парламентом палаточного городка, жители которого таким образом требуют отставки властей. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:43

2022-09-19T13:43

2022-09-19T13:43

в мире

игорь додон

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_a10c8d4312ac90d069f138e8a91cbf5b.jpg

КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает правильным появление перед парламентом палаточного городка, жители которого таким образом требуют отставки властей.Оппозиционная партия "Шор" в воскресенье установила палатки в центре Кишинева, чтобы проводить бессрочный антиправительственный протест. По словам организаторов, в сквере перед зданием парламента и напротив администрации президента установлено около сотни палаток.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, игорь додон, молдавия