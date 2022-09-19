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Додон приветствовал протестный палаточный городок в центре Кишинева - РИА Новости, 19.09.2022
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Додон приветствовал протестный палаточный городок в центре Кишинева
Додон приветствовал протестный палаточный городок в центре Кишинева - РИА Новости, 19.09.2022
Додон приветствовал протестный палаточный городок в центре Кишинева
Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает правильным появление перед парламентом палаточного городка, жители которого таким образом требуют отставки властей. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:43
2022-09-19T13:43
в мире
игорь додон
молдавия
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КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает правильным появление перед парламентом палаточного городка, жители которого таким образом требуют отставки властей.Оппозиционная партия "Шор" в воскресенье установила палатки в центре Кишинева, чтобы проводить бессрочный антиправительственный протест. По словам организаторов, в сквере перед зданием парламента и напротив администрации президента установлено около сотни палаток.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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в мире, игорь додон, молдавия
В мире, Игорь Додон, Молдавия
13:43 19.09.2022
 
Додон приветствовал протестный палаточный городок в центре Кишинева

Додон назвал правильным появление протестного палаточного городка в центре Кишинева

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает правильным появление перед парламентом палаточного городка, жители которого таким образом требуют отставки властей.
Оппозиционная партия "Шор" в воскресенье установила палатки в центре Кишинева, чтобы проводить бессрочный антиправительственный протест. По словам организаторов, в сквере перед зданием парламента и напротив администрации президента установлено около сотни палаток.
"То, что сейчас делается на площади перед парламентом - я считаю, что это правильно, люди сидят в палатках, чтобы протестовать. Только протест всех вместе нужен, нужно протестовать, чтобы Молдавию спасти", - заявил Додон журналистам.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

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