Додон приветствовал протестный палаточный городок в центре Кишинева
Додон назвал правильным появление протестного палаточного городка в центре Кишинева
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает правильным появление перед парламентом палаточного городка, жители которого таким образом требуют отставки властей.
Оппозиционная партия "Шор" в воскресенье установила палатки в центре Кишинева, чтобы проводить бессрочный антиправительственный протест. По словам организаторов, в сквере перед зданием парламента и напротив администрации президента установлено около сотни палаток.
"То, что сейчас делается на площади перед парламентом - я считаю, что это правильно, люди сидят в палатках, чтобы протестовать. Только протест всех вместе нужен, нужно протестовать, чтобы Молдавию спасти", - заявил Додон журналистам.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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