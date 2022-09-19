https://ria.ru/20220919/kirgiziya-1817859189.html
В Киргизии заявили, что не обстреливали гражданские цели в Таджикистане
В Киргизии заявили, что не обстреливали гражданские цели в Таджикистане - РИА Новости, 19.09.2022
В Киргизии заявили, что не обстреливали гражданские цели в Таджикистане
Совбез Киргизии утверждает, что киргизские военные в ходе конфликта с Таджикистаном не наносили удары по гражданским целям. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:17
2022-09-19T14:17
2022-09-19T14:17
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 19 сен - РИА Новости. Совбез Киргизии утверждает, что киргизские военные в ходе конфликта с Таджикистаном не наносили удары по гражданским целям."Ни одного выстрела не было сделано по гражданским объектам. Огонь велся только для подавления огневых точек таджикских военных, откуда шла стрельба", - заявил в понедельник на пресс-конференции секретарь Совбеза Марат Иманкулов.По его словам, в отличие от киргизстанцев, таджикские военные обстреливали и частные дома, и гражданскую инфраструктуру.Как добавил Иманкулов, в конфликте на таджикской стороне, помимо военных, принимали участие и гражданские, которым выдавалось обмундирование и боеприпасы.Иманкулов добавил, что Киргизия по-прежнему готова к переговорам с Таджикистаном "на любом уровне", чтобы не допустить повторения кровопролития.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 30 пострадавших.Понедельник, 19 сентября, объявлен в Киргизии днем национального траура по погибшим.
https://ria.ru/20220919/uscherb-1817850223.html
https://ria.ru/20220918/tadzhikistan-1817692764.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
В Киргизии заявили, что не обстреливали гражданские цели в Таджикистане
Совбез Киргизии: военные не наносили удары по гражданским целям в Таджикистане
БИШКЕК, 19 сен - РИА Новости. Совбез Киргизии утверждает, что киргизские военные в ходе конфликта с Таджикистаном не наносили удары по гражданским целям.
"Ни одного выстрела не было сделано по гражданским объектам. Огонь велся только для подавления огневых точек таджикских военных, откуда шла стрельба", - заявил в понедельник на пресс-конференции секретарь Совбеза Марат Иманкулов.
По его словам, в отличие от киргизстанцев, таджикские военные обстреливали и частные дома, и гражданскую инфраструктуру.
"Даже когда их командование после переговоров приказывало прекратить огонь, они все равно стреляли. Во все стороны. Не исполняли приказ", - подчеркнул секретарь.
Как добавил Иманкулов, в конфликте на таджикской стороне, помимо военных, принимали участие и гражданские, которым выдавалось обмундирование и боеприпасы.
"Мы не проводили мобилизацию. В ней нет необходимости. Наши военные способны защитить нашу страну своими силами. Если вдруг такая мобилизация понадобится, мы обязательно обратимся к тем, кто изъявлял желание поехать на границу и сражаться", - отметил он.
Иманкулов добавил, что Киргизия по-прежнему готова к переговорам с Таджикистаном "на любом уровне", чтобы не допустить повторения кровопролития.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.
Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 30 пострадавших.
Понедельник, 19 сентября, объявлен в Киргизии днем национального траура по погибшим.