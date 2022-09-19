https://ria.ru/20220919/kirgiziya-1817859189.html

В Киргизии заявили, что не обстреливали гражданские цели в Таджикистане

В Киргизии заявили, что не обстреливали гражданские цели в Таджикистане - РИА Новости, 19.09.2022

В Киргизии заявили, что не обстреливали гражданские цели в Таджикистане

Совбез Киргизии утверждает, что киргизские военные в ходе конфликта с Таджикистаном не наносили удары по гражданским целям. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:17

2022-09-19T14:17

2022-09-19T14:17

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 19 сен - РИА Новости. Совбез Киргизии утверждает, что киргизские военные в ходе конфликта с Таджикистаном не наносили удары по гражданским целям."Ни одного выстрела не было сделано по гражданским объектам. Огонь велся только для подавления огневых точек таджикских военных, откуда шла стрельба", - заявил в понедельник на пресс-конференции секретарь Совбеза Марат Иманкулов.По его словам, в отличие от киргизстанцев, таджикские военные обстреливали и частные дома, и гражданскую инфраструктуру.Как добавил Иманкулов, в конфликте на таджикской стороне, помимо военных, принимали участие и гражданские, которым выдавалось обмундирование и боеприпасы.Иманкулов добавил, что Киргизия по-прежнему готова к переговорам с Таджикистаном "на любом уровне", чтобы не допустить повторения кровопролития.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 30 пострадавших.Понедельник, 19 сентября, объявлен в Киргизии днем национального траура по погибшим.

https://ria.ru/20220919/uscherb-1817850223.html

https://ria.ru/20220918/tadzhikistan-1817692764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии