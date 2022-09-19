https://ria.ru/20220919/kirgiziya-1817820870.html
Совбез Киргизии назвал число погибших военных в конфликте с Таджикистаном
Совбез Киргизии назвал число погибших военных в конфликте с Таджикистаном - РИА Новости, 19.09.2022
Совбез Киргизии назвал число погибших военных в конфликте с Таджикистаном
Среди погибших в конфликте на границе граждан Киргизии порядка 40 военнослужащих, сообщил в понедельник на пресс-конференции секретарь киргизского совбеза Марат РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:45
2022-09-19T12:45
2022-09-19T13:54
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817376209_7:0:633:352_1920x0_80_0_0_6a3edb0c22c7898123836ef69118f76e.jpg
БИШКЕК, 19 сен - РИА Новости. Среди погибших в конфликте на границе граждан Киргизии порядка 40 военнослужащих, сообщил в понедельник на пресс-конференции секретарь киргизского совбеза Марат Иманкулов."К сожалению, многие наши военные погибли. Примерно 40 человек. И эта цифра может увеличиться. Сейчас продолжается поиск, подсчет", - заявил он. По словам Иманкулова, около 70 военных получили ранения.Секретарь совбеза добавил, что благодаря грамотным действиям руководящего состава удалось избежать куда большего числа жертв."По имеющимся у нас данным, потери вооруженных сил Таджикистана составили более 200 человек убитыми, еще около 400 были ранены", - заявил он.По его словам, об участии террористов можно судить и по жестокости действий таджикской стороны."Несмотря на то, что достигнутое перемирие сейчас сохраняется, ситуация остается напряженной. Все наши эвакуированные граждане остаются в местах временной дислокации", - сказал он.По словам Иманкулова, представители двух стран находятся в постоянном контакте с целью не допустить новой эскалации ситуации на границе.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 30 пострадавших.Понедельник, 19 сентября, объявлен в Киргизии днем национального траура по погибшим.
https://radiosputnik.ria.ru/20220919/odkb-1817800399.html
https://ria.ru/20220918/kirgiziya-1817712731.html
киргизия
таджикистан
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817376209_86:0:555:352_1920x0_80_0_0_c2a1bf71e9fd8e41aad673457518ccaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), афганистан
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Афганистан
12:45 19.09.2022 (обновлено: 13:54 19.09.2022)
Совбез Киргизии назвал число погибших военных в конфликте с Таджикистаном
Совбез Киргизии: в конфликте с Таджикистаном погибли порядка 40 военнослужащих
БИШКЕК, 19 сен - РИА Новости. Среди погибших в конфликте на границе граждан Киргизии порядка 40 военнослужащих, сообщил в понедельник на пресс-конференции секретарь киргизского совбеза Марат Иманкулов.
"К сожалению, многие наши военные погибли. Примерно 40 человек. И эта цифра может увеличиться. Сейчас продолжается поиск, подсчет", - заявил он. По словам Иманкулова, около 70 военных получили ранения.
Секретарь совбеза добавил, что благодаря грамотным действиям руководящего состава удалось избежать куда большего числа жертв.
"По имеющимся у нас данным, потери вооруженных сил Таджикистана составили более 200 человек убитыми, еще около 400 были ранены", - заявил он.
"На видео… мы опознали гражданина Афганистана, установили его личность, нынешние власти Афганистана подтвердили, что он является их гражданином. И поэтому я могу утверждать, что на таджикской стороне в том числе участвуют представители международных экстремистских и террористических организаций. Наемники из чужой страны", - заявил в понедельник на пресс-конференции секретарь киргизского Совбеза Марат Иманкулов.
По его словам, об участии террористов можно судить и по жестокости действий таджикской стороны.
"Убитые есть среди военнослужащих, пограничников, сотрудников МЧС, которые оказывали помощь людям. Некоторые были убиты путем истязаний, их резали, уши отрезали, глумились над трупами. Раньше такого не было. Это тоже говорит о том, что там были экстремисты", - заявил он.
"Несмотря на то, что достигнутое перемирие сейчас сохраняется, ситуация остается напряженной. Все наши эвакуированные граждане остаются в местах временной дислокации", - сказал он.
По словам Иманкулова, представители двух стран находятся в постоянном контакте с целью не допустить новой эскалации ситуации на границе.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.
Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 30 пострадавших.
Понедельник, 19 сентября, объявлен в Киргизии днем национального траура по погибшим.