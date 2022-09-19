https://ria.ru/20220919/kirgiziya-1817820870.html

Совбез Киргизии назвал число погибших военных в конфликте с Таджикистаном

Совбез Киргизии назвал число погибших военных в конфликте с Таджикистаном - РИА Новости, 19.09.2022

Совбез Киргизии назвал число погибших военных в конфликте с Таджикистаном

Среди погибших в конфликте на границе граждан Киргизии порядка 40 военнослужащих, сообщил в понедельник на пресс-конференции секретарь киргизского совбеза Марат РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:45

2022-09-19T12:45

2022-09-19T13:54

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БИШКЕК, 19 сен - РИА Новости. Среди погибших в конфликте на границе граждан Киргизии порядка 40 военнослужащих, сообщил в понедельник на пресс-конференции секретарь киргизского совбеза Марат Иманкулов."К сожалению, многие наши военные погибли. Примерно 40 человек. И эта цифра может увеличиться. Сейчас продолжается поиск, подсчет", - заявил он. По словам Иманкулова, около 70 военных получили ранения.Секретарь совбеза добавил, что благодаря грамотным действиям руководящего состава удалось избежать куда большего числа жертв."По имеющимся у нас данным, потери вооруженных сил Таджикистана составили более 200 человек убитыми, еще около 400 были ранены", - заявил он.По его словам, об участии террористов можно судить и по жестокости действий таджикской стороны."Несмотря на то, что достигнутое перемирие сейчас сохраняется, ситуация остается напряженной. Все наши эвакуированные граждане остаются в местах временной дислокации", - сказал он.По словам Иманкулова, представители двух стран находятся в постоянном контакте с целью не допустить новой эскалации ситуации на границе.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 35 погибших и 30 пострадавших.Понедельник, 19 сентября, объявлен в Киргизии днем национального траура по погибшим.

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/odkb-1817800399.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), афганистан