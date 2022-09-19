https://ria.ru/20220919/kipr-1817800172.html

Суд Кипра выпустил под залог украинку, напавшую с ножом на россиян

Суд Кипра выпустил под залог украинку, напавшую с ножом на россиян - РИА Новости, 19.09.2022

Суд Кипра выпустил под залог украинку, напавшую с ножом на россиян

Украинка, напавшая с ножом на россиян на Кипре, освобождена из-под стражи и выплатит залог в две тысячи евро, такое решение принял в понедельник окружной суд... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:46

2022-09-19T11:46

2022-09-19T11:46

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АФИНЫ - 19 сен, РИА Новости. Украинка, напавшая с ножом на россиян на Кипре, освобождена из-под стражи и выплатит залог в две тысячи евро, такое решение принял в понедельник окружной суд Ларнаки, сообщил РИА Новости по телефону присутствовавший в зале суда кипрский общественный деятель Микис Филаниотис."Прокурор перед судом сказала, что к обвинениям, изначально написанным, добавились еще три от офиса главного прокурора. Какие - мы еще не знаем. Узнаем, скорее всего, завтра, через нашего адвоката. Надеемся, что все наши требования к правосудию со стороны главного прокурора и министерства юстиции были услышаны. Мы требовали (признать - ред.) покушение на убийство, террористический акт. В суде подсудимая просто стояла, у нее была переводчица. До 5 октября ее освободили под залог 2000 евро", - сообщил в телефонном разговоре с РИА Новости Микис Филаниотис.Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале выразил мнение, что полиция Кипра склонна искать в произошедшем бытовой подтекст. Очередное слушание по делу назначено на 5 октября 2022 года.Как свидетельствует видео, имеющееся в распоряжении РИА Новости, у входа в здание окружного суда Ларнаки в день слушания дела был организован пикет, на котором российские соотечественники и киприоты подняли лозунги: "Нет терроризму на Кипре!", "Требуем защиты и справедливости!", "Закон один для всех", "Безнаказанность преступника - преступление", "Нападение с ножом - это покушение на убийство", "США, хватит разжигать русофобию!".Инцидент произошел 22 августа в Ларнаке. Около церкви Фанеромени собралась группа людей, чтобы отметить День российского флага. Внезапно к праздновавшим подошла 55-летняя украинка с ножом в руках и начала угрожать. Предположительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20220823/delo-1811648462.html

https://ria.ru/20220915/ukraina-1816995354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кипр, ларнака (район), россия, украина