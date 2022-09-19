https://ria.ru/20220919/khleb-1817916017.html

В Италии предсказали Евросоюзу хлебный бунт

В Италии предсказали Евросоюзу хлебный бунт - РИА Новости, 19.09.2022

В Италии предсказали Евросоюзу хлебный бунт

Быстрый рост цен на хлеб, поразивший все страны Евросоюза, чреват народными волнениями и настоящим "хлебным бунтом", заявил в итальянской газете La Stampa... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T17:07

2022-09-19T17:07

2022-09-19T17:25

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Быстрый рост цен на хлеб, поразивший все страны Евросоюза, чреват народными волнениями и настоящим "хлебным бунтом", заявил в итальянской газете La Stampa Эммануэле Бонини.По мнению автора, рекордные цены на хлеб в еврозоне, в среднем повысившиеся на 18%, могут повлечь за собой "все возможные последствия"."Четверть государств — членов ЕС борются с проблемой, которая тесно затрагивает повседневную жизнь семей, но в действительности весь блок из 27 стран вынужден бороться с двузначным ростом цен. Избежать этой общей тенденции пока удалось только Франции и Нидерландам, где рост составил 8,2% и 9,6% соответственно", — рассказал Бонини.Журналист напомнил, что в итальянской истории резкое подорожание хлеба часто вело к массовым беспорядкам, назвав Италию "примером" последствий кризиса.Ранее в европейском статистическом агентстве Евростат констатировали подорожание хлеба в Европе, превысившее десятипроцентную инфляцию. Максимальное подорожание на 60% зафиксировали в Венгрии. В агентстве сложную ситуацию с ценообразованием объяснили ситуацией на Украине, кризисом с украинским зерном, а также энергетическим дефицитом.

https://ria.ru/20220919/khleb-1817849729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, италия, франция, нидерланды, евростат, евросоюз