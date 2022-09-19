17:07 19.09.2022 (обновлено: 17:25 19.09.2022)
В Италии предсказали Евросоюзу хлебный бунт
La Stampa: Евросоюзу грозит хлебный бунт из-за двузначного роста цен
Производство хлебобулочных изделий. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Быстрый рост цен на хлеб, поразивший все страны Евросоюза, чреват народными волнениями и настоящим "хлебным бунтом", заявил в итальянской газете La Stampa Эммануэле Бонини.
По мнению автора, рекордные цены на хлеб в еврозоне, в среднем повысившиеся на 18%, могут повлечь за собой "все возможные последствия".
"Четверть государств — членов ЕС борются с проблемой, которая тесно затрагивает повседневную жизнь семей, но в действительности весь блок из 27 стран вынужден бороться с двузначным ростом цен. Избежать этой общей тенденции пока удалось только Франции и Нидерландам, где рост составил 8,2% и 9,6% соответственно", — рассказал Бонини.
Журналист напомнил, что в итальянской истории резкое подорожание хлеба часто вело к массовым беспорядкам, назвав Италию "примером" последствий кризиса.
"Народное восстание Фано в 1791 году из-за повышения цен на муку, бунты 1898 года, вспыхнувшие в конце одного из лучших социально-экономических периодов после повышения цен на хлеб. Еще и "хлебная война" в Турине 1917 года. В разгар мировой войны нехватка пшеницы привела к тому, что цены взлетели до небес, продукт стал для многих недоступным и горожане устремились на площадь. В разгар боев пришлось перебросить сардинских гренадеров в старую столицу Итальянского королевства для наведения порядка", — напомнил Бонини.
Ранее в европейском статистическом агентстве Евростат констатировали подорожание хлеба в Европе, превысившее десятипроцентную инфляцию. Максимальное подорожание на 60% зафиксировали в Венгрии. В агентстве сложную ситуацию с ценообразованием объяснили ситуацией на Украине, кризисом с украинским зерном, а также энергетическим дефицитом.