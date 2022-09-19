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В Италии предсказали Евросоюзу хлебный бунт - РИА Новости, 19.09.2022
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В Италии предсказали Евросоюзу хлебный бунт
В Италии предсказали Евросоюзу хлебный бунт - РИА Новости, 19.09.2022
В Италии предсказали Евросоюзу хлебный бунт
Быстрый рост цен на хлеб, поразивший все страны Евросоюза, чреват народными волнениями и настоящим "хлебным бунтом", заявил в итальянской газете La Stampa... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:07
2022-09-19T17:25
в мире
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франция
нидерланды
евростат
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Быстрый рост цен на хлеб, поразивший все страны Евросоюза, чреват народными волнениями и настоящим "хлебным бунтом", заявил в итальянской газете La Stampa Эммануэле Бонини.По мнению автора, рекордные цены на хлеб в еврозоне, в среднем повысившиеся на 18%, могут повлечь за собой "все возможные последствия"."Четверть государств — членов ЕС борются с проблемой, которая тесно затрагивает повседневную жизнь семей, но в действительности весь блок из 27 стран вынужден бороться с двузначным ростом цен. Избежать этой общей тенденции пока удалось только Франции и Нидерландам, где рост составил 8,2% и 9,6% соответственно", — рассказал Бонини.Журналист напомнил, что в итальянской истории резкое подорожание хлеба часто вело к массовым беспорядкам, назвав Италию "примером" последствий кризиса.Ранее в европейском статистическом агентстве Евростат констатировали подорожание хлеба в Европе, превысившее десятипроцентную инфляцию. Максимальное подорожание на 60% зафиксировали в Венгрии. В агентстве сложную ситуацию с ценообразованием объяснили ситуацией на Украине, кризисом с украинским зерном, а также энергетическим дефицитом.
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в мире, италия, франция, нидерланды, евростат, евросоюз
В мире, Италия, Франция, Нидерланды, Евростат, Евросоюз
17:07 19.09.2022 (обновлено: 17:25 19.09.2022)
 
В Италии предсказали Евросоюзу хлебный бунт

La Stampa: Евросоюзу грозит хлебный бунт из-за двузначного роста цен

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкПроизводство хлебобулочных изделий
Производство хлебобулочных изделий - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Производство хлебобулочных изделий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Быстрый рост цен на хлеб, поразивший все страны Евросоюза, чреват народными волнениями и настоящим "хлебным бунтом", заявил в итальянской газете La Stampa Эммануэле Бонини.
По мнению автора, рекордные цены на хлеб в еврозоне, в среднем повысившиеся на 18%, могут повлечь за собой "все возможные последствия".
"Четверть государств — членов ЕС борются с проблемой, которая тесно затрагивает повседневную жизнь семей, но в действительности весь блок из 27 стран вынужден бороться с двузначным ростом цен. Избежать этой общей тенденции пока удалось только Франции и Нидерландам, где рост составил 8,2% и 9,6% соответственно", — рассказал Бонини.
Журналист напомнил, что в итальянской истории резкое подорожание хлеба часто вело к массовым беспорядкам, назвав Италию "примером" последствий кризиса.

"Народное восстание Фано в 1791 году из-за повышения цен на муку, бунты 1898 года, вспыхнувшие в конце одного из лучших социально-экономических периодов после повышения цен на хлеб. Еще и "хлебная война" в Турине 1917 года. В разгар мировой войны нехватка пшеницы привела к тому, что цены взлетели до небес, продукт стал для многих недоступным и горожане устремились на площадь. В разгар боев пришлось перебросить сардинских гренадеров в старую столицу Итальянского королевства для наведения порядка", — напомнил Бонини.

Ранее в европейском статистическом агентстве Евростат констатировали подорожание хлеба в Европе, превысившее десятипроцентную инфляцию. Максимальное подорожание на 60% зафиксировали в Венгрии. В агентстве сложную ситуацию с ценообразованием объяснили ситуацией на Украине, кризисом с украинским зерном, а также энергетическим дефицитом.

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