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В Евросоюзе резко подорожал хлеб - РИА Новости, 19.09.2022
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В Евросоюзе резко подорожал хлеб
В Евросоюзе резко подорожал хлеб - РИА Новости, 19.09.2022
В Евросоюзе резко подорожал хлеб
Хлеб в ЕС еще никогда не стоил так дорого, как осенью 2022 года, в среднем в августе рост составил 18% по сравнению с прошлым годом, констатировали в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:49
2022-09-19T15:01
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венгрия
евросоюз
евростат
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Хлеб в ЕС еще никогда не стоил так дорого, как осенью 2022 года, в среднем в августе рост составил 18% по сравнению с прошлым годом, констатировали в европейском статистическом агентстве Евростат.Максимальное подорожание зафиксировали в Венгрии — 60%.Сообщается, что рост цены на хлеб в ЕС превысил инфляцию, которая в августе поднялась до 10%.Меньше всего повышение стоимости ощутили во Франции — там оно составило 10%, в Бельгии — 13%.В Евросате инфляцию объясняют ситуацией на Украине, кризисом с украинским зерном, а также энергетическим кризисом.Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены, венгрия, евросоюз, евростат, франция, бельгия, в мире, инфляция
Цены, Венгрия, Евросоюз, Евростат, Франция, Бельгия, В мире, Инфляция
13:49 19.09.2022 (обновлено: 15:01 19.09.2022)
 
В Евросоюзе резко подорожал хлеб

Евростат: стоимость хлеба в ЕС подскочила в среднем на 18%, в Венгрии рост составил 60%

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Батон - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Хлеб в ЕС еще никогда не стоил так дорого, как осенью 2022 года, в среднем в августе рост составил 18% по сравнению с прошлым годом, констатировали в европейском статистическом агентстве Евростат.
Максимальное подорожание зафиксировали в Венгрии — 60%.
Сообщается, что рост цены на хлеб в ЕС превысил инфляцию, которая в августе поднялась до 10%.
Меньше всего повышение стоимости ощутили во Франции — там оно составило 10%, в Бельгии — 13%.
В Евросате инфляцию объясняют ситуацией на Украине, кризисом с украинским зерном, а также энергетическим кризисом.
Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.

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