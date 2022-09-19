https://ria.ru/20220919/khleb-1817849729.html
В Евросоюзе резко подорожал хлеб
В Евросоюзе резко подорожал хлеб - РИА Новости, 19.09.2022
В Евросоюзе резко подорожал хлеб
Хлеб в ЕС еще никогда не стоил так дорого, как осенью 2022 года, в среднем в августе рост составил 18% по сравнению с прошлым годом, констатировали в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:49
2022-09-19T13:49
2022-09-19T15:01
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Хлеб в ЕС еще никогда не стоил так дорого, как осенью 2022 года, в среднем в августе рост составил 18% по сравнению с прошлым годом, констатировали в европейском статистическом агентстве Евростат.Максимальное подорожание зафиксировали в Венгрии — 60%.Сообщается, что рост цены на хлеб в ЕС превысил инфляцию, которая в августе поднялась до 10%.Меньше всего повышение стоимости ощутили во Франции — там оно составило 10%, в Бельгии — 13%.В Евросате инфляцию объясняют ситуацией на Украине, кризисом с украинским зерном, а также энергетическим кризисом.Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220919/protesty-1817844032.html
https://ria.ru/20220919/sanktsii-1817812123.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены, венгрия, евросоюз, евростат, франция, бельгия, в мире, инфляция
Цены, Венгрия, Евросоюз, Евростат, Франция, Бельгия, В мире, Инфляция
13:49 19.09.2022 (обновлено: 15:01 19.09.2022)
В Евросоюзе резко подорожал хлеб
Евростат: стоимость хлеба в ЕС подскочила в среднем на 18%, в Венгрии рост составил 60%