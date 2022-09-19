https://ria.ru/20220919/khleb-1817849729.html

В Евросоюзе резко подорожал хлеб

В Евросоюзе резко подорожал хлеб - РИА Новости, 19.09.2022

В Евросоюзе резко подорожал хлеб

Хлеб в ЕС еще никогда не стоил так дорого, как осенью 2022 года, в среднем в августе рост составил 18% по сравнению с прошлым годом, констатировали в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:49

2022-09-19T13:49

2022-09-19T15:01

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БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Хлеб в ЕС еще никогда не стоил так дорого, как осенью 2022 года, в среднем в августе рост составил 18% по сравнению с прошлым годом, констатировали в европейском статистическом агентстве Евростат.Максимальное подорожание зафиксировали в Венгрии — 60%.Сообщается, что рост цены на хлеб в ЕС превысил инфляцию, которая в августе поднялась до 10%.Меньше всего повышение стоимости ощутили во Франции — там оно составило 10%, в Бельгии — 13%.В Евросате инфляцию объясняют ситуацией на Украине, кризисом с украинским зерном, а также энергетическим кризисом.Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220919/protesty-1817844032.html

https://ria.ru/20220919/sanktsii-1817812123.html

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Владимир Лаврентьев

цены, венгрия, евросоюз, евростат, франция, бельгия, в мире, инфляция