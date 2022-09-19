Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области усилят работу по борьбе с терроризмом и саботажем - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/kherson-1817875632.html
В Херсонской области усилят работу по борьбе с терроризмом и саботажем
В Херсонской области усилят работу по борьбе с терроризмом и саботажем - РИА Новости, 19.09.2022
В Херсонской области усилят работу по борьбе с терроризмом и саботажем
Борьбу с терроризмом и саботажем, а также работу по противодействию обстрелам со стороны украинских войск усилят в Херсонской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:06
2022-09-19T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813957249_261:0:2038:1000_1920x0_80_0_0_a6ab2d7453b19fe176d6c3d1e2980a87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Борьбу с терроризмом и саботажем, а также работу по противодействию обстрелам со стороны украинских войск усилят в Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации региона."Работа центральных и местных органов власти будет активизирована на всех направлениях: будут усилены мероприятия по восстановлению экономики, социальной поддержке населения, налаживанию работы жилищно-коммунального хозяйства, борьбе с терроризмом и саботажем, защите представителей государственных органов и предприятий, противодействию обстрелам Херсонщины со стороны украинских боевиков", - говорится в сообщении.Администрация и правительство Херсонской области продолжают работу по управлению всеми сферами жизнедеятельности региона, заверили в пресс-службе.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220919/kherson-1817770277.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813957249_463:0:1803:1005_1920x0_80_0_0_9952c1dc073e5772a56a6767e43806c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область
15:06 19.09.2022 (обновлено: 15:28 19.09.2022)
 
В Херсонской области усилят работу по борьбе с терроризмом и саботажем

Херсонская администрация планирует усилить работу по борьбе с терроризмом и саботажем

© РИА НовостиПоследствия удара по жилому дому в Херсоне
Последствия удара по жилому дому в Херсоне
© РИА Новости
Последствия удара по жилому дому в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Борьбу с терроризмом и саботажем, а также работу по противодействию обстрелам со стороны украинских войск усилят в Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Работа центральных и местных органов власти будет активизирована на всех направлениях: будут усилены мероприятия по восстановлению экономики, социальной поддержке населения, налаживанию работы жилищно-коммунального хозяйства, борьбе с терроризмом и саботажем, защите представителей государственных органов и предприятий, противодействию обстрелам Херсонщины со стороны украинских боевиков", - говорится в сообщении.
Администрация и правительство Херсонской области продолжают работу по управлению всеми сферами жизнедеятельности региона, заверили в пресс-службе.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
09:39Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти исключили возможность вторжения украинских войск
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала