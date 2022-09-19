https://ria.ru/20220919/kherson-1817875632.html

В Херсонской области усилят работу по борьбе с терроризмом и саботажем

В Херсонской области усилят работу по борьбе с терроризмом и саботажем - РИА Новости, 19.09.2022

В Херсонской области усилят работу по борьбе с терроризмом и саботажем

Борьбу с терроризмом и саботажем, а также работу по противодействию обстрелам со стороны украинских войск усилят в Херсонской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:06

2022-09-19T15:06

2022-09-19T15:28

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813957249_261:0:2038:1000_1920x0_80_0_0_a6ab2d7453b19fe176d6c3d1e2980a87.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Борьбу с терроризмом и саботажем, а также работу по противодействию обстрелам со стороны украинских войск усилят в Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации региона."Работа центральных и местных органов власти будет активизирована на всех направлениях: будут усилены мероприятия по восстановлению экономики, социальной поддержке населения, налаживанию работы жилищно-коммунального хозяйства, борьбе с терроризмом и саботажем, защите представителей государственных органов и предприятий, противодействию обстрелам Херсонщины со стороны украинских боевиков", - говорится в сообщении.Администрация и правительство Херсонской области продолжают работу по управлению всеми сферами жизнедеятельности региона, заверили в пресс-службе.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220919/kherson-1817770277.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область