15:06 19.09.2022 (обновлено: 15:28 19.09.2022)
В Херсонской области усилят работу по борьбе с терроризмом и саботажем
Херсонская администрация планирует усилить работу по борьбе с терроризмом и саботажем
© РИА НовостиПоследствия удара по жилому дому в Херсоне
© РИА Новости
Последствия удара по жилому дому в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Борьбу с терроризмом и саботажем, а также работу по противодействию обстрелам со стороны украинских войск усилят в Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Работа центральных и местных органов власти будет активизирована на всех направлениях: будут усилены мероприятия по восстановлению экономики, социальной поддержке населения, налаживанию работы жилищно-коммунального хозяйства, борьбе с терроризмом и саботажем, защите представителей государственных органов и предприятий, противодействию обстрелам Херсонщины со стороны украинских боевиков", - говорится в сообщении.
Администрация и правительство Херсонской области продолжают работу по управлению всеми сферами жизнедеятельности региона, заверили в пресс-службе.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.