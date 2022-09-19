https://ria.ru/20220919/kherson-1817772943.html
В херсонской администрации пообещали ответить на удары Киева
В херсонской администрации пообещали ответить на удары Киева - РИА Новости, 19.09.2022
В херсонской администрации пообещали ответить на удары Киева
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что за ракетными ударами украинских войск по Херсону последует ответная реакция. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T09:55
2022-09-19T09:55
2022-09-19T09:56
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсон
херсонская область
единая россия
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что за ракетными ударами украинских войск по Херсону последует ответная реакция.Украинские войска в пятницу обстреляли центр Херсона из американской РСЗО HIMARS, попав в здание областной администрации. В воскресенье был нанесен ракетный удар по центру гуманитарной помощи партии "Единая Россия", он не получил повреждений. Сработала ПВО, одна ракета упала в парке "Юбилейный"."Удары, нанесённые по административным зданиям, не останутся без внимания и уже в ближайшее время будет дана ответная реакция", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817658481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсон, Херсонская область , Единая Россия, Киев
09:55 19.09.2022 (обновлено: 09:56 19.09.2022)
В херсонской администрации пообещали ответить на удары Киева
Замглавы херсонской администрации Стремоусов пообещал ответ на удары Киева по Херсону