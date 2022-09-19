https://ria.ru/20220919/kherson-1817772943.html

В херсонской администрации пообещали ответить на удары Киева

В херсонской администрации пообещали ответить на удары Киева - РИА Новости, 19.09.2022

В херсонской администрации пообещали ответить на удары Киева

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что за ракетными ударами украинских войск по Херсону последует ответная реакция. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:55

2022-09-19T09:55

2022-09-19T09:56

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

херсон

херсонская область

единая россия

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что за ракетными ударами украинских войск по Херсону последует ответная реакция.Украинские войска в пятницу обстреляли центр Херсона из американской РСЗО HIMARS, попав в здание областной администрации. В воскресенье был нанесен ракетный удар по центру гуманитарной помощи партии "Единая Россия", он не получил повреждений. Сработала ПВО, одна ракета упала в парке "Юбилейный"."Удары, нанесённые по административным зданиям, не останутся без внимания и уже в ближайшее время будет дана ответная реакция", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817658481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кирилл стремоусов, херсон, херсонская область , единая россия, киев