09:39 19.09.2022 (обновлено: 11:32 19.09.2022)
Херсонские власти исключили возможность вторжения украинских войск
Стремоусов заявил, что Херсон находится под полным контролем союзных сил
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Власти Херсонской области работают в штатном режиме после удара ВСУ по зданию правительства, вторжение украинских войск исключено, написал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram.
"Удары, нанесенные по административным зданиям, не останутся без внимания. Уже в ближайшее время будет дана ответная реакция. Херсон под полным контролем союзных сил. Нет никаких предпосылок для входа нацистов и западных наемников на территорию Херсонской области", — говорится в публикации.
В минувшую пятницу ВСУ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области. Погибли три человека и более десяти пострадали. На месте обстрела специалисты обнаружили элементы американской ракеты HIMARS.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.