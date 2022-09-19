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Херсонские власти исключили возможность вторжения украинских войск - РИА Новости, 19.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/kherson-1817770277.html
Херсонские власти исключили возможность вторжения украинских войск
Херсонские власти исключили возможность вторжения украинских войск - РИА Новости, 19.09.2022
Херсонские власти исключили возможность вторжения украинских войск
Власти Херсонской области работают в штатном режиме после удара ВСУ по зданию правительства, вторжение украинских войск исключено, написал замглавы... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T09:39
2022-09-19T11:32
специальная военная операция на украине
херсон
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Власти Херсонской области работают в штатном режиме после удара ВСУ по зданию правительства, вторжение украинских войск исключено, написал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram.В минувшую пятницу ВСУ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области. Погибли три человека и более десяти пострадали. На месте обстрела специалисты обнаружили элементы американской ракеты HIMARS.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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херсон, в мире, кирилл стремоусов, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область
09:39 19.09.2022 (обновлено: 11:32 19.09.2022)
 
Херсонские власти исключили возможность вторжения украинских войск

Стремоусов заявил, что Херсон находится под полным контролем союзных сил

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Власти Херсонской области работают в штатном режиме после удара ВСУ по зданию правительства, вторжение украинских войск исключено, написал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram.
"Удары, нанесенные по административным зданиям, не останутся без внимания. Уже в ближайшее время будет дана ответная реакция. Херсон под полным контролем союзных сил. Нет никаких предпосылок для входа нацистов и западных наемников на территорию Херсонской области", — говорится в публикации.
В минувшую пятницу ВСУ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области. Погибли три человека и более десяти пострадали. На месте обстрела специалисты обнаружили элементы американской ракеты HIMARS.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВ миреКирилл СтремоусовХерсонская область
 
 
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