https://ria.ru/20220919/kherson-1817770277.html

Херсонские власти исключили возможность вторжения украинских войск

Херсонские власти исключили возможность вторжения украинских войск - РИА Новости, 19.09.2022

Херсонские власти исключили возможность вторжения украинских войск

Власти Херсонской области работают в штатном режиме после удара ВСУ по зданию правительства, вторжение украинских войск исключено, написал замглавы... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:39

2022-09-19T09:39

2022-09-19T11:32

специальная военная операция на украине

херсон

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Власти Херсонской области работают в штатном режиме после удара ВСУ по зданию правительства, вторжение украинских войск исключено, написал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram.В минувшую пятницу ВСУ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области. Погибли три человека и более десяти пострадали. На месте обстрела специалисты обнаружили элементы американской ракеты HIMARS.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220918/soveschanie-1817696146.html

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсон, в мире, кирилл стремоусов, херсонская область