https://ria.ru/20220919/kazakhstan-1817816340.html

В Астане начался суд над племянником Назарбаева по делу о хищениях

В Астане начался суд над племянником Назарбаева по делу о хищениях - РИА Новости, 19.09.2022

В Астане начался суд над племянником Назарбаева по делу о хищениях

Судебное разбирательство по делу в отношении подозреваемого в хищениях Кайрата Сатыбалдыулы, являющегося племянником экс-президента Казахстана Нурсултана... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:35

2022-09-19T12:35

2022-09-19T12:36

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АЛМА-АТА, 19 сен – РИА Новости. Судебное разбирательство по делу в отношении подозреваемого в хищениях Кайрата Сатыбалдыулы, являющегося племянником экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, началось в суде Астаны, сообщила пресс-служба городского суда.Казахстанское агентство по противодействию коррупции в марте сообщило об аресте Сатыбалдыулы в рамках расследования уголовного дела по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Позже стало известно о том, что Сатыбалдыулы также вменяют рейдерство и крупные хищения за счет необоснованного завышения тарифов на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям."Дело рассматривается в суде №2 района Байконыр в Астане. Кайрата Сатыбалдыулы обвиняют в совершении преступлений по статьям: "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" и "присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному", - говорится в сообщении суда.Антикоррупционная служба ранее также сообщала, что в отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.Сатыбалдыулы - родной племянник Назарбаева. После окончания в 1990 году Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища в течение восьми лет служил в вооруженных силах и в органах национальной безопасности. Позже в разные годы занимал посты заместителя мэра столицы страны, вице-президента национальной нефтегазовой компании Kazakh Oil, первого вице-президента железнодорожной нацкомпании "Казахстан темир жолы". После возвращения на службу в Комитет национальной безопасности в 2003-2005 годах возглавлял кадровый департамент этой специальной службы. Работал секретарем партии власти "Нур Отан" (сейчас называется "Аманат"), в последние годы занимался бизнесом.

https://ria.ru/20220908/kazakhstan-1815342299.html

https://ria.ru/20220530/rodstvenniki-1791639324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нурсултан назарбаев, астана, казахстан