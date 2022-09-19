https://ria.ru/20220919/kanal-1817880395.html
В Калининграде опасаются проблем с экологией из-за открытия Польшей канала
В Калининграде опасаются проблем с экологией из-за открытия Польшей канала - РИА Новости, 19.09.2022
В Калининграде опасаются проблем с экологией из-за открытия Польшей канала
Калининградские власти опасаются, что открытие Польшей судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу может навредить экологии Калининградского залива,... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:21
2022-09-19T15:21
2022-09-19T15:21
польша
калининградская область
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 19 сен – РИА Новости. Калининградские власти опасаются, что открытие Польшей судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу может навредить экологии Калининградского залива, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.Польша открыла судоходный канал через Балтийскую (Вислинскую) косу 17 сентября. Он соединяет польский портовый город Эльблонг с Балтийским морем и проходит в непосредственной близости от Балтийского городского округа Калининградской области."Мы очень переживаем за экологию Калининградского залива. Экологические организации не раз отмечали, что последствия строительства канала непредсказуемы, однако польская сторона продолжила его строительство", - сказал Лысков.Он отметил, что у Польши не было экономических оснований для строительства нового канала. По его словам, "это решение исключительно политическое".Польские власти ранее заявляли, что канал, пересекающий Балтийскую косу, строится в соответствии с экологическими нормами и законодательством Евросоюза.Балтийская (Вислинская) коса - узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы - 65 километров (35 из них принадлежат РФ). В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области она отделена от материка судоходным проливом. Польша несколько лет строила здесь судоходный канал длиной более километра и глубиной пять метров. Это позволит заходить в порт Эльблонга судам с осадкой до четырех метров, длиной до 100 метров и шириной до 20 метров. Кроме канала со шлюзом и системой затворов был построен искусственный остров площадью почти 200 гектаров, разводные мосты. По последним данным, стоимость строительства составила почти 2 миллиарда злотых (около 425 миллионов долларов).
https://ria.ru/20220917/kanal-1817537029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, калининградская область, калининград
Польша, Калининградская область, Калининград
В Калининграде опасаются проблем с экологией из-за открытия Польшей канала
В Калининграде опасаются проблем с экологией из-за польского канала через Балтийскую косу
КАЛИНИНГРАД, 19 сен – РИА Новости. Калининградские власти опасаются, что открытие Польшей судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу может навредить экологии Калининградского залива, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Польша открыла судоходный канал через Балтийскую (Вислинскую) косу 17 сентября. Он соединяет польский портовый город Эльблонг с Балтийским морем
и проходит в непосредственной близости от Балтийского городского округа Калининградской области
.
"Мы очень переживаем за экологию Калининградского залива. Экологические организации не раз отмечали, что последствия строительства канала непредсказуемы, однако польская сторона продолжила его строительство", - сказал Лысков.
Он отметил, что у Польши не было экономических оснований для строительства нового канала. По его словам, "это решение исключительно политическое".
Польские власти ранее заявляли, что канал, пересекающий Балтийскую косу, строится в соответствии с экологическими нормами и законодательством Евросоюза.
Балтийская (Вислинская) коса - узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы - 65 километров (35 из них принадлежат РФ
). В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области она отделена от материка судоходным проливом. Польша несколько лет строила здесь судоходный канал длиной более километра и глубиной пять метров. Это позволит заходить в порт Эльблонга судам с осадкой до четырех метров, длиной до 100 метров и шириной до 20 метров. Кроме канала со шлюзом и системой затворов был построен искусственный остров площадью почти 200 гектаров, разводные мосты. По последним данным, стоимость строительства составила почти 2 миллиарда злотых (около 425 миллионов долларов).