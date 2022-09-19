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В Калининграде опасаются проблем с экологией из-за открытия Польшей канала - РИА Новости, 19.09.2022
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В Калининграде опасаются проблем с экологией из-за открытия Польшей канала
В Калининграде опасаются проблем с экологией из-за открытия Польшей канала - РИА Новости, 19.09.2022
В Калининграде опасаются проблем с экологией из-за открытия Польшей канала
Калининградские власти опасаются, что открытие Польшей судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу может навредить экологии Калининградского залива,... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:21
2022-09-19T15:21
польша
калининградская область
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 19 сен – РИА Новости. Калининградские власти опасаются, что открытие Польшей судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу может навредить экологии Калининградского залива, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.Польша открыла судоходный канал через Балтийскую (Вислинскую) косу 17 сентября. Он соединяет польский портовый город Эльблонг с Балтийским морем и проходит в непосредственной близости от Балтийского городского округа Калининградской области."Мы очень переживаем за экологию Калининградского залива. Экологические организации не раз отмечали, что последствия строительства канала непредсказуемы, однако польская сторона продолжила его строительство", - сказал Лысков.Он отметил, что у Польши не было экономических оснований для строительства нового канала. По его словам, "это решение исключительно политическое".Польские власти ранее заявляли, что канал, пересекающий Балтийскую косу, строится в соответствии с экологическими нормами и законодательством Евросоюза.Балтийская (Вислинская) коса - узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы - 65 километров (35 из них принадлежат РФ). В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области она отделена от материка судоходным проливом. Польша несколько лет строила здесь судоходный канал длиной более километра и глубиной пять метров. Это позволит заходить в порт Эльблонга судам с осадкой до четырех метров, длиной до 100 метров и шириной до 20 метров. Кроме канала со шлюзом и системой затворов был построен искусственный остров площадью почти 200 гектаров, разводные мосты. По последним данным, стоимость строительства составила почти 2 миллиарда злотых (около 425 миллионов долларов).
https://ria.ru/20220917/kanal-1817537029.html
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польша, калининградская область, калининград
Польша, Калининградская область, Калининград
15:21 19.09.2022
 
В Калининграде опасаются проблем с экологией из-за открытия Польшей канала

В Калининграде опасаются проблем с экологией из-за польского канала через Балтийскую косу

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкВид на Балтийскую косу
Вид на Балтийскую косу - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Вид на Балтийскую косу. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 19 сен – РИА Новости. Калининградские власти опасаются, что открытие Польшей судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу может навредить экологии Калининградского залива, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Польша открыла судоходный канал через Балтийскую (Вислинскую) косу 17 сентября. Он соединяет польский портовый город Эльблонг с Балтийским морем и проходит в непосредственной близости от Балтийского городского округа Калининградской области.
"Мы очень переживаем за экологию Калининградского залива. Экологические организации не раз отмечали, что последствия строительства канала непредсказуемы, однако польская сторона продолжила его строительство", - сказал Лысков.
Он отметил, что у Польши не было экономических оснований для строительства нового канала. По его словам, "это решение исключительно политическое".
Проект искусственного острова в территориальных водах Польши в Калининградском заливе
17 сентября, 14:48
В Польше открыли судоходный канал через Балтийскую косу
Польские власти ранее заявляли, что канал, пересекающий Балтийскую косу, строится в соответствии с экологическими нормами и законодательством Евросоюза.
Балтийская (Вислинская) коса - узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы - 65 километров (35 из них принадлежат РФ). В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области она отделена от материка судоходным проливом. Польша несколько лет строила здесь судоходный канал длиной более километра и глубиной пять метров. Это позволит заходить в порт Эльблонга судам с осадкой до четырех метров, длиной до 100 метров и шириной до 20 метров. Кроме канала со шлюзом и системой затворов был построен искусственный остров площадью почти 200 гектаров, разводные мосты. По последним данным, стоимость строительства составила почти 2 миллиарда злотых (около 425 миллионов долларов).
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