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МИД вызвал посла Канады для объявления демарша - РИА Новости, 19.09.2022
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МИД вызвал посла Канады для объявления демарша
МИД вызвал посла Канады для объявления демарша - РИА Новости, 19.09.2022
МИД вызвал посла Канады для объявления демарша
МИД России выразил протест послу Канады в Москве Элисон Ле Клэр из-за инцидента с нападением на российское посольство в Оттаве, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:50
2022-09-19T18:18
канада
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оттава
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. МИД России выразил протест послу Канады в Москве Элисон Ле Клэр из-за инцидента с нападением на российское посольство в Оттаве, сообщили в ведомстве.В МИД заявили, что, как и во время других враждебных акций против диппредставительств России в Канаде, правоохранительные органы не помешали злоумышленникам и не задержали виновных.Российская сторона потребовала незамедлительно принять меры по обеспечению безопасности посольств и консульств, а также дипломатов и членов их семей в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
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канада, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оттава
Канада, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Оттава
17:50 19.09.2022 (обновлено: 18:18 19.09.2022)
 
МИД вызвал посла Канады для объявления демарша

МИД выразил протест послу Канады Ле Клэр из-за инцидента у посольства России в Оттаве

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. МИД России выразил протест послу Канады в Москве Элисон Ле Клэр из-за инцидента с нападением на российское посольство в Оттаве, сообщили в ведомстве.

"Элисон Ле Клэр был заявлен решительный протест по поводу преступных действий неустановленного лица, бросившего бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве, а также блокирования агрессивно настроенными демонстрантами при попустительстве прибывшего наряда полиции служебного входа в консульский отдел российского посольства", — отмечается на сайте министерства.

В МИД заявили, что, как и во время других враждебных акций против диппредставительств России в Канаде, правоохранительные органы не помешали злоумышленникам и не задержали виновных.
Российская сторона потребовала незамедлительно принять меры по обеспечению безопасности посольств и консульств, а также дипломатов и членов их семей в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
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КанадаРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Оттава
 
 
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