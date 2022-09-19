https://ria.ru/20220919/kanada-1817930443.html
МИД вызвал посла Канады для объявления демарша
МИД вызвал посла Канады для объявления демарша - РИА Новости, 19.09.2022
МИД вызвал посла Канады для объявления демарша
МИД России выразил протест послу Канады в Москве Элисон Ле Клэр из-за инцидента с нападением на российское посольство в Оттаве, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:50
2022-09-19T17:50
2022-09-19T18:18
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оттава
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. МИД России выразил протест послу Канады в Москве Элисон Ле Клэр из-за инцидента с нападением на российское посольство в Оттаве, сообщили в ведомстве.В МИД заявили, что, как и во время других враждебных акций против диппредставительств России в Канаде, правоохранительные органы не помешали злоумышленникам и не задержали виновных.Российская сторона потребовала незамедлительно принять меры по обеспечению безопасности посольств и консульств, а также дипломатов и членов их семей в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813530796.html
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канада, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оттава
Канада, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Оттава
17:50 19.09.2022 (обновлено: 18:18 19.09.2022)
МИД вызвал посла Канады для объявления демарша
МИД выразил протест послу Канады Ле Клэр из-за инцидента у посольства России в Оттаве