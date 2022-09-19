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Киев раскручивает в Изюме сценарий провокации в Буче, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/izyume-1817804180.html
Киев раскручивает в Изюме сценарий провокации в Буче, заявили в Кремле
Киев раскручивает в Изюме сценарий провокации в Буче, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.09.2022
Киев раскручивает в Изюме сценарий провокации в Буче, заявили в Кремле
Киев раскручивает в Изюме тот же сценарий, что и с провокацией в Буче: это вранье, и РФ будет отстаивать правду, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:02
2022-09-19T12:17
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Киев раскручивает в Изюме тот же сценарий, что и с провокацией в Буче: это вранье, и РФ будет отстаивать правду, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье. Это вранье, и конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", - ответил Песков на вопрос о том, как Кремль может прокомментировать заявление Владимира Зеленского о якобы совершенных Россией военных преступлениях на северо-востоке Украины.Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что Киев попытается повторить сценарий провокации в Буче в городе Изюме, который ранее подвергался многочисленным обстрелам со стороны украинских войск.
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киев, изюм (город), буча, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Изюм (город), Буча, В мире
12:02 19.09.2022 (обновлено: 12:17 19.09.2022)
 
Киев раскручивает в Изюме сценарий провокации в Буче, заявили в Кремле

Песков: Киев раскручивает в Изюме тот же сценарий, что и с провокацией в Буче

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Киев раскручивает в Изюме тот же сценарий, что и с провокацией в Буче: это вранье, и РФ будет отстаивать правду, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье. Это вранье, и конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", - ответил Песков на вопрос о том, как Кремль может прокомментировать заявление Владимира Зеленского о якобы совершенных Россией военных преступлениях на северо-востоке Украины.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что Киев попытается повторить сценарий провокации в Буче в городе Изюме, который ранее подвергался многочисленным обстрелам со стороны украинских войск.

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