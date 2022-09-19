https://ria.ru/20220919/izyume-1817804180.html

Киев раскручивает в Изюме сценарий провокации в Буче, заявили в Кремле

Киев раскручивает в Изюме сценарий провокации в Буче, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.09.2022

Киев раскручивает в Изюме сценарий провокации в Буче, заявили в Кремле

Киев раскручивает в Изюме тот же сценарий, что и с провокацией в Буче: это вранье, и РФ будет отстаивать правду, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:02

2022-09-19T12:02

2022-09-19T12:17

специальная военная операция на украине

киев

изюм (город)

буча

в мире

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Киев раскручивает в Изюме тот же сценарий, что и с провокацией в Буче: это вранье, и РФ будет отстаивать правду, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье. Это вранье, и конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", - ответил Песков на вопрос о том, как Кремль может прокомментировать заявление Владимира Зеленского о якобы совершенных Россией военных преступлениях на северо-востоке Украины.Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что Киев попытается повторить сценарий провокации в Буче в городе Изюме, который ранее подвергался многочисленным обстрелам со стороны украинских войск.

https://radiosputnik.ria.ru/20220916/slutskiy-1817182422.html

киев

изюм (город)

буча

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, изюм (город), буча, в мире