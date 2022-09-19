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США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах - РИА Новости, 19.09.2022
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США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах
США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах - РИА Новости, 19.09.2022
США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах
Представители США признали, что проводили биологические исследования на Украине на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник, заявил... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:05
2022-09-19T17:16
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь кириллов
сша
украина
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Представители США признали, что проводили биологические исследования на Украине на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник, заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.Так, в Женеве в начале сентября прошло совещание государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. На этой встрече представители России подняли более 20 вопросов о незаконной деятельности Киева и Вашингтона.Украинская сторона также отказалась объяснить экстренное уничтожение документов по военно-биологической программе, заявив, что не находится в суде.В то же время Москва получила документы, доказывающие, что Украина пыталась прекратить сотрудничество с Управлением по снижению угрозы Минобороны США (ДИТРА).Это подтверждает обращение американского посла в Киеве Джона Теффта от февраля 2013 года, где он требует от министра агрополитики содействовать продлению проекта ДИТРА на четыре года.В Минобороны констатировали, что под давлением США только 89 стран из 184 участников конвенции приняли участие в совещании. При этом больше половины выступивших делегаций — 22 из 43 — поддержали российскую позицию либо заняли нейтральную.Таким образом, российские выступления заставили многие государства задуматься о рисках взаимодействия с Пентагоном в военно-биологической сфере, заключил Кириллов.
https://ria.ru/20220919/konventsiya-1817896865.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, сша, украина
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Игорь Кириллов, США, Украина
16:05 19.09.2022 (обновлено: 17:16 19.09.2022)
 
США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах

Минобороны сообщило, что США признались в биоисследованиях на малообеспеченных украинцах

© AFP 2022 / Olivier DoulieryСотрудники лаборатории Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрике в костюмах биологической защиты
Сотрудники лаборатории Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрике в костюмах биологической защиты - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / Olivier Douliery
Сотрудники лаборатории Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрике в костюмах биологической защиты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Представители США признали, что проводили биологические исследования на Украине на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник, заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Так, в Женеве в начале сентября прошло совещание государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. На этой встрече представители России подняли более 20 вопросов о незаконной деятельности Киева и Вашингтона.

"Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищенных категорий населения — пациентах психиатрических больниц. При обсуждении данного вопроса американская делегация признала подобные факты, отметив при этом, что передача образцов патогенных биоматериалов в США "была нечастой", — сообщил Кириллов на брифинге.

Украинская сторона также отказалась объяснить экстренное уничтожение документов по военно-биологической программе, заявив, что не находится в суде.
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В то же время Москва получила документы, доказывающие, что Украина пыталась прекратить сотрудничество с Управлением по снижению угрозы Минобороны США (ДИТРА).
"Так, в апреле 2013 года межведомственной комиссией в составе представителей СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы Украины было принято совместное решение о нецелесообразности продолжения проектов ДИТРА на Украине, однако их навязывание Киеву со стороны американской администрации продолжилось", — пояснил Кириллов.
Это подтверждает обращение американского посла в Киеве Джона Теффта от февраля 2013 года, где он требует от министра агрополитики содействовать продлению проекта ДИТРА на четыре года.
В Минобороны констатировали, что под давлением США только 89 стран из 184 участников конвенции приняли участие в совещании. При этом больше половины выступивших делегаций — 22 из 43 — поддержали российскую позицию либо заняли нейтральную.
Таким образом, российские выступления заставили многие государства задуматься о рисках взаимодействия с Пентагоном в военно-биологической сфере, заключил Кириллов.
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