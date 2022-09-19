16:05 19.09.2022 (обновлено: 17:16 19.09.2022)
США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах
Минобороны сообщило, что США признались в биоисследованиях на малообеспеченных украинцах
© AFP 2022 / Olivier DoulieryСотрудники лаборатории Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрике в костюмах биологической защиты
Сотрудники лаборатории Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрике в костюмах биологической защиты. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Представители США признали, что проводили биологические исследования на Украине на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник, заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Так, в Женеве в начале сентября прошло совещание государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. На этой встрече представители России подняли более 20 вопросов о незаконной деятельности Киева и Вашингтона.
"Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищенных категорий населения — пациентах психиатрических больниц. При обсуждении данного вопроса американская делегация признала подобные факты, отметив при этом, что передача образцов патогенных биоматериалов в США "была нечастой", — сообщил Кириллов на брифинге.
Украинская сторона также отказалась объяснить экстренное уничтожение документов по военно-биологической программе, заявив, что не находится в суде.
В то же время Москва получила документы, доказывающие, что Украина пыталась прекратить сотрудничество с Управлением по снижению угрозы Минобороны США (ДИТРА).
"Так, в апреле 2013 года межведомственной комиссией в составе представителей СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы Украины было принято совместное решение о нецелесообразности продолжения проектов ДИТРА на Украине, однако их навязывание Киеву со стороны американской администрации продолжилось", — пояснил Кириллов.
Это подтверждает обращение американского посла в Киеве Джона Теффта от февраля 2013 года, где он требует от министра агрополитики содействовать продлению проекта ДИТРА на четыре года.
В Минобороны констатировали, что под давлением США только 89 стран из 184 участников конвенции приняли участие в совещании. При этом больше половины выступивших делегаций — 22 из 43 — поддержали российскую позицию либо заняли нейтральную.
Таким образом, российские выступления заставили многие государства задуматься о рисках взаимодействия с Пентагоном в военно-биологической сфере, заключил Кириллов.