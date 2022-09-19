https://ria.ru/20220919/issledovaniya-1817898249.html

США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах

США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах - РИА Новости, 19.09.2022

США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах

Представители США признали, что проводили биологические исследования на Украине на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник, заявил... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:05

2022-09-19T16:05

2022-09-19T17:16

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь кириллов

сша

украина

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Представители США признали, что проводили биологические исследования на Украине на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник, заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.Так, в Женеве в начале сентября прошло совещание государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. На этой встрече представители России подняли более 20 вопросов о незаконной деятельности Киева и Вашингтона.Украинская сторона также отказалась объяснить экстренное уничтожение документов по военно-биологической программе, заявив, что не находится в суде.В то же время Москва получила документы, доказывающие, что Украина пыталась прекратить сотрудничество с Управлением по снижению угрозы Минобороны США (ДИТРА).Это подтверждает обращение американского посла в Киеве Джона Теффта от февраля 2013 года, где он требует от министра агрополитики содействовать продлению проекта ДИТРА на четыре года.В Минобороны констатировали, что под давлением США только 89 стран из 184 участников конвенции приняли участие в совещании. При этом больше половины выступивших делегаций — 22 из 43 — поддержали российскую позицию либо заняли нейтральную.Таким образом, российские выступления заставили многие государства задуматься о рисках взаимодействия с Пентагоном в военно-биологической сфере, заключил Кириллов.

https://ria.ru/20220919/konventsiya-1817896865.html

https://ria.ru/20220503/biooruzhie-1786608281.html

сша

украина

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, сша, украина