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В Испании назвали дату отмены санитарного контроля для туристов - РИА Новости, 19.09.2022
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Туризм
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В Испании назвали дату отмены санитарного контроля для туристов
В Испании назвали дату отмены санитарного контроля для туристов - РИА Новости, 19.09.2022
В Испании назвали дату отмены санитарного контроля для туристов
Туристы из стран, не входящих в Евросоюз и Шенгенскую зону, больше не будут проходить медицинский контроль из-за коронавируса по прибытии в Испанию, сообщает El РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:05
2022-09-19T17:56
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туризм
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испания
германия
евросоюз
коронавирус covid-19
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МАДРИД, 19 сен — РИА Новости. Туристы из стран, не входящих в Евросоюз и Шенгенскую зону, больше не будут проходить медицинский контроль из-за коронавируса по прибытии в Испанию, сообщает El Pais с ссылкой на источники в пограничной службе.Ожидается, что мера, которая до сих пор включала как минимум измерение температуры, проверку документов и визуальный осмотр, вступит в силу в октябре или начале ноября 2022 года.В ближайшие дни Минздрав опубликует положение, которое уточнит список документов, необходимых для прибытия в Испанию из третьих стран. Однако, скорее всего, исчезнут все точки санитарного контроля как в аэропортах, так и в портах, пишет газета.Несмотря на то, что власти постепенно ослабляют антиковидные меры, в стране все еще сохраняется обязательное ношение масок в общественном транспорте. Так, в ЕС только Испания и Германия требуют от авиапассажиров быть в маске на борту вопреки рекомендациям европейских специалистов по инфекционным заболеваниям.
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туризм, новости - туризм, испания, германия, евросоюз, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Испания, Германия, Евросоюз, Коронавирус COVID-19
14:05 19.09.2022 (обновлено: 17:56 19.09.2022)
 
В Испании назвали дату отмены санитарного контроля для туристов

Испания в октябре планирует отменить санитарный контроль для туристов из всех стран

© РИА Новости / Елена ШестернинаПассажиры рейса Аэрофлота в Санкт-Петербург и Москву на регистрации в аэропорту "Барахас" в Мадриде
Пассажиры рейса Аэрофлота в Санкт-Петербург и Москву на регистрации в аэропорту Барахас в Мадриде - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Елена Шестернина
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МАДРИД, 19 сен — РИА Новости. Туристы из стран, не входящих в Евросоюз и Шенгенскую зону, больше не будут проходить медицинский контроль из-за коронавируса по прибытии в Испанию, сообщает El Pais с ссылкой на источники в пограничной службе.
Ожидается, что мера, которая до сих пор включала как минимум измерение температуры, проверку документов и визуальный осмотр, вступит в силу в октябре или начале ноября 2022 года.
В ближайшие дни Минздрав опубликует положение, которое уточнит список документов, необходимых для прибытия в Испанию из третьих стран. Однако, скорее всего, исчезнут все точки санитарного контроля как в аэропортах, так и в портах, пишет газета.
Несмотря на то, что власти постепенно ослабляют антиковидные меры, в стране все еще сохраняется обязательное ношение масок в общественном транспорте. Так, в ЕС только Испания и Германия требуют от авиапассажиров быть в маске на борту вопреки рекомендациям европейских специалистов по инфекционным заболеваниям.
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