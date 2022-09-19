https://ria.ru/20220919/ispaniya-1817833586.html

В Испании назвали дату отмены санитарного контроля для туристов

В Испании назвали дату отмены санитарного контроля для туристов - РИА Новости, 19.09.2022

В Испании назвали дату отмены санитарного контроля для туристов

Туристы из стран, не входящих в Евросоюз и Шенгенскую зону, больше не будут проходить медицинский контроль из-за коронавируса по прибытии в Испанию, сообщает El РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:05

2022-09-19T14:05

2022-09-19T17:56

туризм

туризм

новости - туризм

испания

германия

евросоюз

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569960938_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_fd6568a86aec8aa7fa7844ceaa7959b0.jpg

МАДРИД, 19 сен — РИА Новости. Туристы из стран, не входящих в Евросоюз и Шенгенскую зону, больше не будут проходить медицинский контроль из-за коронавируса по прибытии в Испанию, сообщает El Pais с ссылкой на источники в пограничной службе.Ожидается, что мера, которая до сих пор включала как минимум измерение температуры, проверку документов и визуальный осмотр, вступит в силу в октябре или начале ноября 2022 года.В ближайшие дни Минздрав опубликует положение, которое уточнит список документов, необходимых для прибытия в Испанию из третьих стран. Однако, скорее всего, исчезнут все точки санитарного контроля как в аэропортах, так и в портах, пишет газета.Несмотря на то, что власти постепенно ослабляют антиковидные меры, в стране все еще сохраняется обязательное ношение масок в общественном транспорте. Так, в ЕС только Испания и Германия требуют от авиапассажиров быть в маске на борту вопреки рекомендациям европейских специалистов по инфекционным заболеваниям.

https://ria.ru/20220919/puteshestviya-1817233308.html

испания

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, испания, германия, евросоюз, коронавирус covid-19