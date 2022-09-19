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В Иране начались студенческие демонстрации - РИА Новости, 19.09.2022
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В Иране начались студенческие демонстрации
В Иране начались студенческие демонстрации - РИА Новости, 19.09.2022
В Иране начались студенческие демонстрации
Студенческие демонстрации проходят в понедельник на территории ряда крупных университетов в Тегеране после смерти 22-летней Махса Аминии, задержанной... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:23
2022-09-19T15:23
в мире
ибрахим раиси
тегеран (город)
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Студенческие демонстрации проходят в понедельник на территории ряда крупных университетов в Тегеране после смерти 22-летней Махса Аминии, задержанной полицейскими, передает агентство Tasnim."Группа студентов собралась в ряде крупных университетов Тегерана, таких как Амир Кабир и Технологический университет Шахида Бехешти, чтобы выразить протест после гибели Махсы Амини", - говорится в сообщении.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).Президент Ирана Ибрахим Раиси ранее поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать причины и детали гибели Махсы Амини. Раиси выразил соболезнования семье погибшей девушки. В понедельник к семье Махсы прибыл командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Курдистане, который также выразил ей свои соболезнования и заверил, что будет проведено точной и беспристрастное разбирательство по делу Махсы.
https://ria.ru/20220919/protesty-1817844032.html
https://ria.ru/20220917/serbiya-1817603810.html
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в мире, ибрахим раиси, тегеран (город), иран, курдистан (иран)
В мире, Ибрахим Раиси, Тегеран (город), Иран, Курдистан (Иран)
15:23 19.09.2022
 
В Иране начались студенческие демонстрации

В Иране студенты вышли на демонстрации после смерти задержанной полицией девушки

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский у мавзолея Хомейни в Тегеране
Иранский полицейский у мавзолея Хомейни в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский у мавзолея Хомейни в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Студенческие демонстрации проходят в понедельник на территории ряда крупных университетов в Тегеране после смерти 22-летней Махса Аминии, задержанной полицейскими, передает агентство Tasnim.
"Группа студентов собралась в ряде крупных университетов Тегерана, таких как Амир Кабир и Технологический университет Шахида Бехешти, чтобы выразить протест после гибели Махсы Амини", - говорится в сообщении.
Жители Молдавии протестуют против роста цен - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
13:35
Жители Молдавии протестуют против роста цен
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.
Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).
Президент Ирана Ибрахим Раиси ранее поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать причины и детали гибели Махсы Амини. Раиси выразил соболезнования семье погибшей девушки. В понедельник к семье Махсы прибыл командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Курдистане, который также выразил ей свои соболезнования и заверил, что будет проведено точной и беспристрастное разбирательство по делу Махсы.
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