https://ria.ru/20220919/iran-1817880817.html

В Иране начались студенческие демонстрации

В Иране начались студенческие демонстрации - РИА Новости, 19.09.2022

В Иране начались студенческие демонстрации

Студенческие демонстрации проходят в понедельник на территории ряда крупных университетов в Тегеране после смерти 22-летней Махса Аминии, задержанной... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:23

2022-09-19T15:23

2022-09-19T15:23

в мире

ибрахим раиси

тегеран (город)

иран

курдистан (иран)

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Студенческие демонстрации проходят в понедельник на территории ряда крупных университетов в Тегеране после смерти 22-летней Махса Аминии, задержанной полицейскими, передает агентство Tasnim."Группа студентов собралась в ряде крупных университетов Тегерана, таких как Амир Кабир и Технологический университет Шахида Бехешти, чтобы выразить протест после гибели Махсы Амини", - говорится в сообщении.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).Президент Ирана Ибрахим Раиси ранее поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать причины и детали гибели Махсы Амини. Раиси выразил соболезнования семье погибшей девушки. В понедельник к семье Махсы прибыл командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Курдистане, который также выразил ей свои соболезнования и заверил, что будет проведено точной и беспристрастное разбирательство по делу Махсы.

https://ria.ru/20220919/protesty-1817844032.html

https://ria.ru/20220917/serbiya-1817603810.html

тегеран (город)

иран

курдистан (иран)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ибрахим раиси, тегеран (город), иран, курдистан (иран)