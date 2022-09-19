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Программу проживания инвалидов с соцработниками расширили в МО
Программу проживания инвалидов с соцработниками расширили в МО - РИА Новости, 19.09.2022
Программу проживания инвалидов с соцработниками расширили в МО
Новые меры поддержки людей с инвалидностью появляются в Московской области. В частности, распространяется программа по проживанию инвалидов в одной квартире с... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:54
2022-09-19T16:54
2022-09-19T16:58
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Новые меры поддержки людей с инвалидностью появляются в Московской области. В частности, распространяется программа по проживанию инвалидов в одной квартире с соцработниками, сообщил телеканал "360".Например, в Егорьевске уже открыты две таких квартиры на 10 человек, а недавно открыли еще одну квартиру на четырех человек."Данный проект позволяет инвалидам жить полноценно, в своем, решать разные бытовые вопросы, работать, поддерживать друг друга. При этом они всегда могут обратиться к нашим специалистам за поддержкой или консультацией", –рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.Перед заселением в такие квартиры все подопечные "Добрых домов" сначала проходят специальное обучение, с ними отдельно работают психологи.В министерстве социального развития МО отметили, что в квартирах созданы все условия для комфортного проживания."В шаговой доступности расположены магазины, спортивный зал, спортплощадки, бассейн, остановки общественного транспорта", –добавили в ведомстве.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Новые меры поддержки людей с инвалидностью появляются в Московской области. В частности, распространяется программа по проживанию инвалидов в одной квартире с соцработниками, сообщил телеканал "360"
.
Например, в Егорьевске уже открыты две таких квартиры на 10 человек, а недавно открыли еще одну квартиру на четырех человек.
"Данный проект позволяет инвалидам жить полноценно, в своем, решать разные бытовые вопросы, работать, поддерживать друг друга. При этом они всегда могут обратиться к нашим специалистам за поддержкой или консультацией", –рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Перед заселением в такие квартиры все подопечные "Добрых домов" сначала проходят специальное обучение, с ними отдельно работают психологи.В министерстве социального развития МО отметили, что в квартирах созданы все условия для комфортного проживания.
"В шаговой доступности расположены магазины, спортивный зал, спортплощадки, бассейн, остановки общественного транспорта", –добавили в ведомстве.