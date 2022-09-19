https://ria.ru/20220919/informatsiya-1817910048.html
В Госдуме рекомендовали узнавать информацию из СМИ, а не из соцсетей
В Госдуме рекомендовали узнавать информацию из СМИ, а не из соцсетей - РИА Новости, 19.09.2022
В Госдуме рекомендовали узнавать информацию из СМИ, а не из соцсетей
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков призвал россиян крайне критично относиться ко всей информации из социальных сетей, необходимо проверять... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:46
2022-09-19T16:46
2022-09-19T16:46
общество
сергей бурлаков
иван ургант
кристина орбакайте
армения
россия
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков призвал россиян крайне критично относиться ко всей информации из социальных сетей, необходимо проверять данные в СМИ, сообщил он РИА Новости.Ранее в Telegram-каналах стала распространяться информация, что якобы Иван Ургант и Кристина Орбакайте пришли на премьеру в один из театров, где перед началом спектакля отказались исполнить гимн России, позднее Ургант опроверг эту информацию.Бурлаков сообщил, что социальные сети россиян "завалили дискредитирующими фейками о блогерах и звездах шоу-бизнеса"."Призываю соотечественников крайне критично относиться к любой информации, которую они видят в интернете, тем более в социальных сетях. Сейчас время, когда можно доверять только официальным источникам. Я рекомендую узнавать новости из СМИ, а не из Telegram-каналов. Если же новость похожа на фейк, сначала проверьте эту информацию в зарекомендовавших себя изданиях. Не нашли подтверждение – значит не верьте и не передавайте никому эту информацию. Сарафанное радио в случае с фейками играет злую шутку", - рассказал парламентарий.Также он привел в пример случай, когда в Telegram-каналах появилась информация, что Ургант и Орбакайте отказались встать под гимн России на премьере спектакля, а после "звезды сообщили, что театр они не посещали"."Популярная стилист и блогер Гоар Аветисян рассказала, как ее атаковали хейтеры за то, что она якобы удалила флаг Армении из своего аккаунта. Оказалось, что это был фейк – флаг был добавлен в скрин страницы блогера с помощью фотошопа и распространен в социальных сетях в виде новости об его удалении", - кроме того, сообщил Бурлаков.
https://ria.ru/20220907/pugacheva-1815099631.html
https://ria.ru/20220819/urgant-1810810565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей бурлаков, иван ургант, кристина орбакайте, армения, россия, госдума рф
Общество, Сергей Бурлаков, Иван Ургант, Кристина Орбакайте, Армения, Россия, Госдума РФ
В Госдуме рекомендовали узнавать информацию из СМИ, а не из соцсетей
Депутат Госдумы Бурлаков призвал россиян критично относиться к информации в соцсетях
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков призвал россиян крайне критично относиться ко всей информации из социальных сетей, необходимо проверять данные в СМИ, сообщил он РИА Новости.
Ранее в Telegram-каналах стала распространяться информация, что якобы Иван Ургант
и Кристина Орбакайте
пришли на премьеру в один из театров, где перед началом спектакля отказались исполнить гимн России
, позднее Ургант опроверг эту информацию.
Бурлаков сообщил, что социальные сети россиян "завалили дискредитирующими фейками о блогерах и звездах шоу-бизнеса".
"Призываю соотечественников крайне критично относиться к любой информации, которую они видят в интернете, тем более в социальных сетях. Сейчас время, когда можно доверять только официальным источникам. Я рекомендую узнавать новости из СМИ, а не из Telegram-каналов. Если же новость похожа на фейк, сначала проверьте эту информацию в зарекомендовавших себя изданиях. Не нашли подтверждение – значит не верьте и не передавайте никому эту информацию. Сарафанное радио в случае с фейками играет злую шутку", - рассказал парламентарий.
Также он привел в пример случай, когда в Telegram-каналах появилась информация, что Ургант и Орбакайте отказались встать под гимн России на премьере спектакля, а после "звезды сообщили, что театр они не посещали".
"Популярная стилист и блогер Гоар Аветисян рассказала, как ее атаковали хейтеры за то, что она якобы удалила флаг Армении
из своего аккаунта. Оказалось, что это был фейк – флаг был добавлен в скрин страницы блогера с помощью фотошопа и распространен в социальных сетях в виде новости об его удалении", - кроме того, сообщил Бурлаков.