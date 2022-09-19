https://ria.ru/20220919/import-1817866930.html

Товары, ввезенные по параллельному импорту, не будут обозначать

Товары, ввезенные по параллельному импорту, не будут обозначать - РИА Новости, 19.09.2022

Товары, ввезенные по параллельному импорту, не будут обозначать

Специальное обозначение для товаров, ввезенных в Россию по параллельному импорту, не планируется, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:38

2022-09-19T14:38

2022-09-19T14:38

экономика

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Специальное обозначение для товаров, ввезенных в Россию по параллельному импорту, не планируется, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров."Я бы не стал этого делать, потому что если мы говорим о качестве, то контролем качества подвергается таким же абсолютно, как и традиционный импорт или производство внутри страны. Если номенклатура подходит под маркировку - маркировка распространяется и на параллельный импорт в том числе", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости специального обозначения для товаров, ввезенных по параллельному импорту.В июне Минпромторг рассматривал возможность введения специальной отметки на маркетплейсах для товаров, ввезенных в страну по схеме параллельного импорта.

https://ria.ru/20220919/import-1817745196.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)