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Товары, ввезенные по параллельному импорту, не будут обозначать - РИА Новости, 19.09.2022
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Товары, ввезенные по параллельному импорту, не будут обозначать
Товары, ввезенные по параллельному импорту, не будут обозначать - РИА Новости, 19.09.2022
Товары, ввезенные по параллельному импорту, не будут обозначать
Специальное обозначение для товаров, ввезенных в Россию по параллельному импорту, не планируется, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:38
2022-09-19T14:38
экономика
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Специальное обозначение для товаров, ввезенных в Россию по параллельному импорту, не планируется, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров."Я бы не стал этого делать, потому что если мы говорим о качестве, то контролем качества подвергается таким же абсолютно, как и традиционный импорт или производство внутри страны. Если номенклатура подходит под маркировку - маркировка распространяется и на параллельный импорт в том числе", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости специального обозначения для товаров, ввезенных по параллельному импорту.В июне Минпромторг рассматривал возможность введения специальной отметки на маркетплейсах для товаров, ввезенных в страну по схеме параллельного импорта.
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экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Денис Мантуров, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
14:38 19.09.2022
 
Товары, ввезенные по параллельному импорту, не будут обозначать

Глава Минпромторга Мантуров: ввезенные по параллельному импорту товары не будут обозначать

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Специальное обозначение для товаров, ввезенных в Россию по параллельному импорту, не планируется, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Я бы не стал этого делать, потому что если мы говорим о качестве, то контролем качества подвергается таким же абсолютно, как и традиционный импорт или производство внутри страны. Если номенклатура подходит под маркировку - маркировка распространяется и на параллельный импорт в том числе", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости специального обозначения для товаров, ввезенных по параллельному импорту.
В июне Минпромторг рассматривал возможность введения специальной отметки на маркетплейсах для товаров, ввезенных в страну по схеме параллельного импорта.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
00:43
Мантуров назвал прогнозируемый объем параллельного импорта
 
ЭкономикаДенис МантуровРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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