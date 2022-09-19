https://ria.ru/20220919/import-1817866930.html
Товары, ввезенные по параллельному импорту, не будут обозначать
Товары, ввезенные по параллельному импорту, не будут обозначать - РИА Новости, 19.09.2022
Товары, ввезенные по параллельному импорту, не будут обозначать
Специальное обозначение для товаров, ввезенных в Россию по параллельному импорту, не планируется, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:38
2022-09-19T14:38
2022-09-19T14:38
экономика
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Специальное обозначение для товаров, ввезенных в Россию по параллельному импорту, не планируется, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров."Я бы не стал этого делать, потому что если мы говорим о качестве, то контролем качества подвергается таким же абсолютно, как и традиционный импорт или производство внутри страны. Если номенклатура подходит под маркировку - маркировка распространяется и на параллельный импорт в том числе", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости специального обозначения для товаров, ввезенных по параллельному импорту.В июне Минпромторг рассматривал возможность введения специальной отметки на маркетплейсах для товаров, ввезенных в страну по схеме параллельного импорта.
https://ria.ru/20220919/import-1817745196.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Денис Мантуров, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Товары, ввезенные по параллельному импорту, не будут обозначать
Глава Минпромторга Мантуров: ввезенные по параллельному импорту товары не будут обозначать
СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Специальное обозначение для товаров, ввезенных в Россию по параллельному импорту, не планируется, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Я бы не стал этого делать, потому что если мы говорим о качестве, то контролем качества подвергается таким же абсолютно, как и традиционный импорт или производство внутри страны. Если номенклатура подходит под маркировку - маркировка распространяется и на параллельный импорт в том числе", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости специального обозначения для товаров, ввезенных по параллельному импорту.
В июне Минпромторг рассматривал возможность введения специальной отметки на маркетплейсах для товаров, ввезенных в страну по схеме параллельного импорта.