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Продукты питания не включат в параллельный импорт
Продукты питания не включат в параллельный импорт - РИА Новости, 19.09.2022
Продукты питания не включат в параллельный импорт
Продукты питания не планируется включать в перечень параллельного импорта, дефицита в них точно нет, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:35
2022-09-19T14:35
2022-09-19T15:19
экономика
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Продукты питания не планируется включать в перечень параллельного импорта, дефицита в них точно нет, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."По продуктам питания у нас дефицита точно нет", - сказал он, отвечая на вопрос о планах включения продуктов питания в перечень параллельного импорта, уточнив, что обсуждений этого вопроса нет.Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список, - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
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экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
Экономика, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия
14:35 19.09.2022 (обновлено: 15:19 19.09.2022)
Продукты питания не включат в параллельный импорт
Мантуров заявил, что в перечень параллельного импорта не включат продукты питания
СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Продукты питания не планируется включать в перечень параллельного импорта, дефицита в них точно нет, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"По продуктам питания у нас дефицита точно нет", - сказал он, отвечая на вопрос о планах включения продуктов питания в перечень параллельного импорта, уточнив, что обсуждений этого вопроса нет.
Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список, - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.