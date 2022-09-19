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Мантуров назвал прогнозируемый объем параллельного импорта - РИА Новости, 19.09.2022
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Мантуров назвал прогнозируемый объем параллельного импорта
Мантуров назвал прогнозируемый объем параллельного импорта - РИА Новости, 19.09.2022
Мантуров назвал прогнозируемый объем параллельного импорта
Прогноз по объему параллельного импорта в РФ за 2022 год скорректирован с 16 миллиардов долларов до не менее 20 миллиардов, сообщил в интервью "Известиям"... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T00:43
2022-09-19T00:43
экономика
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Прогноз по объему параллельного импорта в РФ за 2022 год скорректирован с 16 миллиардов долларов до не менее 20 миллиардов, сообщил в интервью "Известиям" вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.Согласно прогнозу, озвученному вице-премьером - главой Минпромторга в средине августа, ранее речь шла о 16 миллиардах долларов по итогам этого года.В начале сентября Мантуров также заявлял, что механизм параллельного импорта продлен на весь 2023 год. Он продолжит работу в том же формате, что и ранее, то есть список товаров продолжит корректироваться в зависимости от решений компаний о возобновлении или прекращении поставок своей продукции в РФ.Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
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экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Денис Мантуров, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
00:43 19.09.2022
 
Мантуров назвал прогнозируемый объем параллельного импорта

Мантуров: объем параллельного импорта в 2022 году прогнозируется на уровне $20 миллиардов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Прогноз по объему параллельного импорта в РФ за 2022 год скорректирован с 16 миллиардов долларов до не менее 20 миллиардов, сообщил в интервью "Известиям" вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"По данным ФТС России, за три с половиной месяца работы механизма (с 17 мая) было ввезено товаров почти на 9,4 миллиарда долларов (только за август 3,1 миллиарда долларов). Поэтому мы уже немного скорректировали прогноз и по итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее 20 миллиардов долларов", — отметил он.

Согласно прогнозу, озвученному вице-премьером - главой Минпромторга в средине августа, ранее речь шла о 16 миллиардах долларов по итогам этого года.
В начале сентября Мантуров также заявлял, что механизм параллельного импорта продлен на весь 2023 год. Он продолжит работу в том же формате, что и ранее, то есть список товаров продолжит корректироваться в зависимости от решений компаний о возобновлении или прекращении поставок своей продукции в РФ.
Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

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