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Мантуров назвал прогнозируемый объем параллельного импорта

Мантуров назвал прогнозируемый объем параллельного импорта - РИА Новости, 19.09.2022

Мантуров назвал прогнозируемый объем параллельного импорта

Прогноз по объему параллельного импорта в РФ за 2022 год скорректирован с 16 миллиардов долларов до не менее 20 миллиардов, сообщил в интервью "Известиям"... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T00:43

2022-09-19T00:43

2022-09-19T00:43

экономика

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Прогноз по объему параллельного импорта в РФ за 2022 год скорректирован с 16 миллиардов долларов до не менее 20 миллиардов, сообщил в интервью "Известиям" вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.Согласно прогнозу, озвученному вице-премьером - главой Минпромторга в средине августа, ранее речь шла о 16 миллиардах долларов по итогам этого года.В начале сентября Мантуров также заявлял, что механизм параллельного импорта продлен на весь 2023 год. Он продолжит работу в том же формате, что и ранее, то есть список товаров продолжит корректироваться в зависимости от решений компаний о возобновлении или прекращении поставок своей продукции в РФ.Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

https://ria.ru/20220916/alkogol-1817448661.html

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экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная таможенная служба (фтс россии)