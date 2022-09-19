https://ria.ru/20220919/imperator-1817754813.html
В Японии госпитализировали почетного императора Акихито
В Японии госпитализировали почетного императора Акихито - РИА Новости, 19.09.2022
В Японии госпитализировали почетного императора Акихито
Почетный император Японии Акихито был госпитализирован в понедельник для операций на глазах, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T07:30
2022-09-19T07:30
2022-09-19T07:30
акихито
в мире
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147387/12/1473871264_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_54860985243c4a472813a91d1f056348.jpg
ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Почетный император Японии Акихито был госпитализирован в понедельник для операций на глазах, сообщил телеканал NHK.Почетный император утром в понедельник в сопровождении своей супруги почетной императрицы Митико направился в госпиталь при Токийском университете, где ему будет проведена операция по удалению катаракты на левом глазу.Затем 25 сентября ему сделают операцию по удалению на правом глазу катаракты и глаукомы.Решение об операциях было принято врачами в связи с прогрессированием помутнения хрусталика. Попутно были обнаружены симптомы глаукомы на правом глазу.Почетный император Акихито, которому в декабре исполнится 89 лет, летом этого года был госпитализирован с признаками сердечной недостаточности. После выписки его самочувствие оценивалось как хорошее.
https://ria.ru/20220726/imperator-1804931919.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147387/12/1473871264_244:0:2568:1743_1920x0_80_0_0_9c43fa961fe7492312b30cee2b5453b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
акихито, в мире, япония
В Японии госпитализировали почетного императора Акихито
В Японии госпитализировали почетного императора Акихито для операций на глазах