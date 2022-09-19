https://ria.ru/20220919/imperator-1817754813.html

В Японии госпитализировали почетного императора Акихито

В Японии госпитализировали почетного императора Акихито - РИА Новости, 19.09.2022

В Японии госпитализировали почетного императора Акихито

Почетный император Японии Акихито был госпитализирован в понедельник для операций на глазах, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T07:30

2022-09-19T07:30

2022-09-19T07:30

акихито

в мире

япония

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ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Почетный император Японии Акихито был госпитализирован в понедельник для операций на глазах, сообщил телеканал NHK.Почетный император утром в понедельник в сопровождении своей супруги почетной императрицы Митико направился в госпиталь при Токийском университете, где ему будет проведена операция по удалению катаракты на левом глазу.Затем 25 сентября ему сделают операцию по удалению на правом глазу катаракты и глаукомы.Решение об операциях было принято врачами в связи с прогрессированием помутнения хрусталика. Попутно были обнаружены симптомы глаукомы на правом глазу.Почетный император Акихито, которому в декабре исполнится 89 лет, летом этого года был госпитализирован с признаками сердечной недостаточности. После выписки его самочувствие оценивалось как хорошее.

https://ria.ru/20220726/imperator-1804931919.html

япония

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акихито, в мире, япония