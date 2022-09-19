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В Японии госпитализировали почетного императора Акихито - РИА Новости, 19.09.2022
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В Японии госпитализировали почетного императора Акихито
В Японии госпитализировали почетного императора Акихито - РИА Новости, 19.09.2022
В Японии госпитализировали почетного императора Акихито
Почетный император Японии Акихито был госпитализирован в понедельник для операций на глазах, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T07:30
2022-09-19T07:30
акихито
в мире
япония
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ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Почетный император Японии Акихито был госпитализирован в понедельник для операций на глазах, сообщил телеканал NHK.Почетный император утром в понедельник в сопровождении своей супруги почетной императрицы Митико направился в госпиталь при Токийском университете, где ему будет проведена операция по удалению катаракты на левом глазу.Затем 25 сентября ему сделают операцию по удалению на правом глазу катаракты и глаукомы.Решение об операциях было принято врачами в связи с прогрессированием помутнения хрусталика. Попутно были обнаружены симптомы глаукомы на правом глазу.Почетный император Акихито, которому в декабре исполнится 89 лет, летом этого года был госпитализирован с признаками сердечной недостаточности. После выписки его самочувствие оценивалось как хорошее.
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акихито, в мире, япония
Акихито, В мире, Япония
07:30 19.09.2022
 
В Японии госпитализировали почетного императора Акихито

В Японии госпитализировали почетного императора Акихито для операций на глазах

© AP Photo / Imperial Household Agency of JapanПочетный император Японии Акихито
Почетный император Японии Акихито - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Imperial Household Agency of Japan
Почетный император Японии Акихито. Архивное фото
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ТОКИО, 19 сен – РИА Новости. Почетный император Японии Акихито был госпитализирован в понедельник для операций на глазах, сообщил телеканал NHK.
Почетный император утром в понедельник в сопровождении своей супруги почетной императрицы Митико направился в госпиталь при Токийском университете, где ему будет проведена операция по удалению катаракты на левом глазу.
Затем 25 сентября ему сделают операцию по удалению на правом глазу катаракты и глаукомы.
Решение об операциях было принято врачами в связи с прогрессированием помутнения хрусталика. Попутно были обнаружены симптомы глаукомы на правом глазу.
Почетный император Акихито, которому в декабре исполнится 89 лет, летом этого года был госпитализирован с признаками сердечной недостаточности. После выписки его самочувствие оценивалось как хорошее.
Император Японии Акихито - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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У почетного императора Японии Акихито выявили сердечную недостаточность
 
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