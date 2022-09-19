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Штайнмайер заявил, что встречи в Лондоне не приведут к идеям по Украине

Штайнмайер заявил, что встречи в Лондоне не приведут к идеям по Украине - РИА Новости, 19.09.2022

Штайнмайер заявил, что встречи в Лондоне не приведут к идеям по Украине

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, прибыв в Лондон на церемонию прощания с королевой Великобритании Елизаветой II, побеседовал с главами Ганы, Эфиопии,... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T00:49

2022-09-19T00:49

2022-09-19T00:49

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, прибыв в Лондон на церемонию прощания с королевой Великобритании Елизаветой II, побеседовал с главами Ганы, Эфиопии, Франции, Словении, Молдавии и скандинавских стран, он отметил ценность таких встреч, но при этом добавил, что не ждёт, что в ходе них появятся идеи о завершении конфликта на Украине или другие инициативы по мирным решениям.Глава ФРГ рассказал, что к центру британской столицы официальные делегации доставляли на автобусах. "Я нисколько не расстраиваюсь из-за того, что здесь (в Лондоне) пришли к идее доставить государственных гостей к Букингемскому дворцу на автобусах. Сюда на самолетах прибыли 235 делегаций, которые нужно было доставить через городское движение Лондона, и которым необходимо выразить свои соболезнования новому королю. Это сложная задача для организаторов, и британцы справились с ней отлично", - поделился президент Германии.По его словам, благодаря такому способу передвижения по улицам Лондона у глав различных государств была возможность около 2-2,5 часа провести в общении друг с другом. "Я побеседовал с президентами Ганы и Эфиопии, а также с президентами Франции и Словении, Молдавии и главами Скандинавии, которые сегодня тут были. Было множество возможностей побеседовать друг с другом и, я думаю, все мы эту возможность использовали, потому что прошло два года, во время которых такие встречи были едва ли возможны", - пояснил глава ФРГ.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Церемония публичного прощания с королевой началась 14 сентября в 17.00 (19.00 мск) и будет длиться до 6.30 (8.30 мск) 19 сентября. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).

https://ria.ru/20220918/ukraina-1817738136.html

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франк-вальтер штайнмайер, в мире, германия, великобритания, украина