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Штайнмайер заявил, что встречи в Лондоне не приведут к идеям по Украине - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/idei-1817745436.html
Штайнмайер заявил, что встречи в Лондоне не приведут к идеям по Украине
Штайнмайер заявил, что встречи в Лондоне не приведут к идеям по Украине - РИА Новости, 19.09.2022
Штайнмайер заявил, что встречи в Лондоне не приведут к идеям по Украине
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, прибыв в Лондон на церемонию прощания с королевой Великобритании Елизаветой II, побеседовал с главами Ганы, Эфиопии,... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T00:49
2022-09-19T00:49
специальная военная операция на украине
франк-вальтер штайнмайер
в мире
германия
великобритания
украина
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, прибыв в Лондон на церемонию прощания с королевой Великобритании Елизаветой II, побеседовал с главами Ганы, Эфиопии, Франции, Словении, Молдавии и скандинавских стран, он отметил ценность таких встреч, но при этом добавил, что не ждёт, что в ходе них появятся идеи о завершении конфликта на Украине или другие инициативы по мирным решениям.Глава ФРГ рассказал, что к центру британской столицы официальные делегации доставляли на автобусах. "Я нисколько не расстраиваюсь из-за того, что здесь (в Лондоне) пришли к идее доставить государственных гостей к Букингемскому дворцу на автобусах. Сюда на самолетах прибыли 235 делегаций, которые нужно было доставить через городское движение Лондона, и которым необходимо выразить свои соболезнования новому королю. Это сложная задача для организаторов, и британцы справились с ней отлично", - поделился президент Германии.По его словам, благодаря такому способу передвижения по улицам Лондона у глав различных государств была возможность около 2-2,5 часа провести в общении друг с другом. "Я побеседовал с президентами Ганы и Эфиопии, а также с президентами Франции и Словении, Молдавии и главами Скандинавии, которые сегодня тут были. Было множество возможностей побеседовать друг с другом и, я думаю, все мы эту возможность использовали, потому что прошло два года, во время которых такие встречи были едва ли возможны", - пояснил глава ФРГ.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Церемония публичного прощания с королевой началась 14 сентября в 17.00 (19.00 мск) и будет длиться до 6.30 (8.30 мск) 19 сентября. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).
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франк-вальтер штайнмайер, в мире, германия, великобритания, украина
Специальная военная операция на Украине, Франк-Вальтер Штайнмайер, В мире, Германия, Великобритания, Украина
00:49 19.09.2022
 
Штайнмайер заявил, что встречи в Лондоне не приведут к идеям по Украине

Штайнмайер: встречи на похоронах Елизаветы II не приведут к новым идеям по Украине

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, прибыв в Лондон на церемонию прощания с королевой Великобритании Елизаветой II, побеседовал с главами Ганы, Эфиопии, Франции, Словении, Молдавии и скандинавских стран, он отметил ценность таких встреч, но при этом добавил, что не ждёт, что в ходе них появятся идеи о завершении конфликта на Украине или другие инициативы по мирным решениям.
"Это очень ценно. Но я думаю, нам не следует ожидать, что на таких встречах в кулуарах траурной и похоронной церемоний появятся новые инициативы по мирным решениям, или вдруг родятся идеи о том, как закончить войну на Украине", - сказал Штайнмайер в эфире вечернего выпуска новостей на немецком телеканале ZDF в воскресенье.
Глава ФРГ рассказал, что к центру британской столицы официальные делегации доставляли на автобусах. "Я нисколько не расстраиваюсь из-за того, что здесь (в Лондоне) пришли к идее доставить государственных гостей к Букингемскому дворцу на автобусах. Сюда на самолетах прибыли 235 делегаций, которые нужно было доставить через городское движение Лондона, и которым необходимо выразить свои соболезнования новому королю. Это сложная задача для организаторов, и британцы справились с ней отлично", - поделился президент Германии.
По его словам, благодаря такому способу передвижения по улицам Лондона у глав различных государств была возможность около 2-2,5 часа провести в общении друг с другом. "Я побеседовал с президентами Ганы и Эфиопии, а также с президентами Франции и Словении, Молдавии и главами Скандинавии, которые сегодня тут были. Было множество возможностей побеседовать друг с другом и, я думаю, все мы эту возможность использовали, потому что прошло два года, во время которых такие встречи были едва ли возможны", - пояснил глава ФРГ.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
Церемония публичного прощания с королевой началась 14 сентября в 17.00 (19.00 мск) и будет длиться до 6.30 (8.30 мск) 19 сентября. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).

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Специальная военная операция на УкраинеФранк-Вальтер ШтайнмайерВ миреГерманияВеликобританияУкраина
 
 
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