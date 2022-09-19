https://ria.ru/20220919/himars-1817750200.html
Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS
Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS
Украинские войска выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по Стаханову в Луганской народной республике, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T03:42
2022-09-19T03:42
2022-09-19T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
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сцкк
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ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по Стаханову в Луганской народной республике, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.
https://ria.ru/20220919/elektrichestvo-1817748368.html
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в мире, стаханов, луганская народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стаханов, Луганская Народная Республика, СЦКК, Украина
03:42 19.09.2022 (обновлено: 10:28 19.09.2022)
Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, заявили в ЛНР