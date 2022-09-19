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Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/himars-1817750200.html
Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS
Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS
Украинские войска выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по Стаханову в Луганской народной республике, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T03:42
2022-09-19T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
луганская народная республика
сцкк
украина
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ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по Стаханову в Луганской народной республике, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.
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стаханов
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в мире, стаханов, луганская народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стаханов, Луганская Народная Республика, СЦКК, Украина
03:42 19.09.2022 (обновлено: 10:28 19.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, заявили в ЛНР

Последствия обстрела Стаханова из реактивной системы залпового огня HIMARS. Фото очевидца
Последствия обстрела Стаханова из реактивной системы залпового огня HIMARS. Фото очевидца
Последствия обстрела Стаханова из реактивной системы залпового огня HIMARS. Фото очевидца
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ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по Стаханову в Луганской народной республике, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00.15 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", — говорится в публикации.

Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.

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