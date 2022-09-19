Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР переводчику из команды ОБСЕ дали 13 лет за госизмену - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/gosizmena-1817880222.html
В ЛНР переводчику из команды ОБСЕ дали 13 лет за госизмену
В ЛНР переводчику из команды ОБСЕ дали 13 лет за госизмену - РИА Новости, 19.09.2022
В ЛНР переводчику из команды ОБСЕ дали 13 лет за госизмену
Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил в понедельник переводчика Луганской команды СММ ОБСЕ Максима Петрова к 13 годам лишения свободы за... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:20
2022-09-19T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
обсе
ситуация в днр и лнр
смм обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил в понедельник переводчика Луганской команды СММ ОБСЕ Максима Петрова к 13 годам лишения свободы за госизмену."Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Луганской Народной Республики… приговорила признать Петрова Максима Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", - зачитала приговор судья.В ЛНР и ДНР ранее заявили, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, это нанесло ущерб репутации организации. Уточняется, что приговор может быть обжалован в течение 10 дней.
https://ria.ru/20220919/gosizmena-1817815373.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр, смм обсе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, ОБСЕ, Ситуация в ДНР и ЛНР, СММ ОБСЕ
15:20 19.09.2022 (обновлено: 15:29 19.09.2022)
 
В ЛНР переводчику из команды ОБСЕ дали 13 лет за госизмену

Верховный суд ЛНР приговорил переводчика из команды ОБСЕ к 13 годам за госизмену

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил в понедельник переводчика Луганской команды СММ ОБСЕ Максима Петрова к 13 годам лишения свободы за госизмену.
"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Луганской Народной Республики… приговорила признать Петрова Максима Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", - зачитала приговор судья.
В ЛНР и ДНР ранее заявили, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, это нанесло ущерб репутации организации. Уточняется, что приговор может быть обжалован в течение 10 дней.
Бывший ассистент безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии Дмитрий Шабанов, обвиняемый в государственной измене, в зале суда в Луганске - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
12:39
Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника ОБСЕ к 13 годам за госизмену
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала