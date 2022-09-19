https://ria.ru/20220919/gosizmena-1817880222.html

В ЛНР переводчику из команды ОБСЕ дали 13 лет за госизмену

В ЛНР переводчику из команды ОБСЕ дали 13 лет за госизмену - РИА Новости, 19.09.2022

В ЛНР переводчику из команды ОБСЕ дали 13 лет за госизмену

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил в понедельник переводчика Луганской команды СММ ОБСЕ Максима Петрова к 13 годам лишения свободы за... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:20

2022-09-19T15:20

2022-09-19T15:29

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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил в понедельник переводчика Луганской команды СММ ОБСЕ Максима Петрова к 13 годам лишения свободы за госизмену."Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Луганской Народной Республики… приговорила признать Петрова Максима Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", - зачитала приговор судья.В ЛНР и ДНР ранее заявили, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, это нанесло ущерб репутации организации. Уточняется, что приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр, смм обсе