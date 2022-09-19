https://ria.ru/20220919/gosizmena-1817880222.html
В ЛНР переводчику из команды ОБСЕ дали 13 лет за госизмену
В ЛНР переводчику из команды ОБСЕ дали 13 лет за госизмену - РИА Новости, 19.09.2022
В ЛНР переводчику из команды ОБСЕ дали 13 лет за госизмену
Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил в понедельник переводчика Луганской команды СММ ОБСЕ Максима Петрова к 13 годам лишения свободы за... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:20
2022-09-19T15:20
2022-09-19T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
обсе
ситуация в днр и лнр
смм обсе
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил в понедельник переводчика Луганской команды СММ ОБСЕ Максима Петрова к 13 годам лишения свободы за госизмену."Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Луганской Народной Республики… приговорила признать Петрова Максима Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", - зачитала приговор судья.В ЛНР и ДНР ранее заявили, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, это нанесло ущерб репутации организации. Уточняется, что приговор может быть обжалован в течение 10 дней.
https://ria.ru/20220919/gosizmena-1817815373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр, смм обсе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, ОБСЕ, Ситуация в ДНР и ЛНР, СММ ОБСЕ
15:20 19.09.2022 (обновлено: 15:29 19.09.2022)
В ЛНР переводчику из команды ОБСЕ дали 13 лет за госизмену
Верховный суд ЛНР приговорил переводчика из команды ОБСЕ к 13 годам за госизмену