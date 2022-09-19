https://ria.ru/20220919/gorinov-1817876100.html

Суд сократил на месяц семилетний срок мундепу Горинову

Суд сократил на месяц семилетний срок мундепу Горинову - РИА Новости, 19.09.2022

Суд сократил на месяц семилетний срок мундепу Горинову

Мосгорсуд сократил с 7 лет до 6 лет и 11 месяцев в колонии срок муниципальному депутату Алексею Горинову за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:07

2022-09-19T15:07

2022-09-19T15:07

происшествия

россия

москва

московский городской суд

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785821149_0:95:591:427_1920x0_80_0_0_07fb70bd152874ff5755ce3c44c2c32c.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мосгорсуд сократил с 7 лет до 6 лет и 11 месяцев в колонии срок муниципальному депутату Алексею Горинову за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Апелляционная инстанция снизила наказание до 6 лет и 11 месяцев", - сказали в пресс-службе.Заседание прошло в закрытом режиме.Ранее Мещанский суд Москвы признал Горинова виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения группой лиц и по мотивам политической ненависти (пункты "а", "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ) и приговорил к 7 годам колонии общего режима. Это самый суровый приговор по статье, появившейся в УК РФ в марте 2022 года.По данным следствия, 15 марта Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина огласили ложные данные о действиях российской армии на заседании совета депутатов. Котеночкина объявлена в розыск, ее дело выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20220906/rudina-1814852777.html

https://ria.ru/20220830/twitch-1813084526.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, москва, московский городской суд, вооруженные силы рф