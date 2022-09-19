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Суд сократил на месяц семилетний срок мундепу Горинову
Суд сократил на месяц семилетний срок мундепу Горинову - РИА Новости, 19.09.2022
Суд сократил на месяц семилетний срок мундепу Горинову
Мосгорсуд сократил с 7 лет до 6 лет и 11 месяцев в колонии срок муниципальному депутату Алексею Горинову за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:07
2022-09-19T15:07
2022-09-19T15:07
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москва
московский городской суд
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мосгорсуд сократил с 7 лет до 6 лет и 11 месяцев в колонии срок муниципальному депутату Алексею Горинову за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Апелляционная инстанция снизила наказание до 6 лет и 11 месяцев", - сказали в пресс-службе.Заседание прошло в закрытом режиме.Ранее Мещанский суд Москвы признал Горинова виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения группой лиц и по мотивам политической ненависти (пункты "а", "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ) и приговорил к 7 годам колонии общего режима. Это самый суровый приговор по статье, появившейся в УК РФ в марте 2022 года.По данным следствия, 15 марта Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина огласили ложные данные о действиях российской армии на заседании совета депутатов. Котеночкина объявлена в розыск, ее дело выделено в отдельное производство.
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происшествия, россия, москва, московский городской суд, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Москва, Московский городской суд, Вооруженные силы РФ
Суд сократил на месяц семилетний срок мундепу Горинову
Мосгорсуд сократил на месяц семилетний срок мундепу Горинову за фейки об армии