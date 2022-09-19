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Суд сократил на месяц семилетний срок мундепу Горинову - РИА Новости, 19.09.2022
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Суд сократил на месяц семилетний срок мундепу Горинову
Суд сократил на месяц семилетний срок мундепу Горинову - РИА Новости, 19.09.2022
Суд сократил на месяц семилетний срок мундепу Горинову
Мосгорсуд сократил с 7 лет до 6 лет и 11 месяцев в колонии срок муниципальному депутату Алексею Горинову за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:07
2022-09-19T15:07
происшествия
россия
москва
московский городской суд
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мосгорсуд сократил с 7 лет до 6 лет и 11 месяцев в колонии срок муниципальному депутату Алексею Горинову за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Апелляционная инстанция снизила наказание до 6 лет и 11 месяцев", - сказали в пресс-службе.Заседание прошло в закрытом режиме.Ранее Мещанский суд Москвы признал Горинова виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения группой лиц и по мотивам политической ненависти (пункты "а", "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ) и приговорил к 7 годам колонии общего режима. Это самый суровый приговор по статье, появившейся в УК РФ в марте 2022 года.По данным следствия, 15 марта Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина огласили ложные данные о действиях российской армии на заседании совета депутатов. Котеночкина объявлена в розыск, ее дело выделено в отдельное производство.
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происшествия, россия, москва, московский городской суд, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Москва, Московский городской суд, Вооруженные силы РФ
15:07 19.09.2022
 
Суд сократил на месяц семилетний срок мундепу Горинову

Мосгорсуд сократил на месяц семилетний срок мундепу Горинову за фейки об армии

© Муниципальный округ Красносельский/YoutubeМуниципальный депутат Алексей Горинов
Муниципальный депутат Алексей Горинов
© Муниципальный округ Красносельский/Youtube
Муниципальный депутат Алексей Горинов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мосгорсуд сократил с 7 лет до 6 лет и 11 месяцев в колонии срок муниципальному депутату Алексею Горинову за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Апелляционная инстанция снизила наказание до 6 лет и 11 месяцев", - сказали в пресс-службе.
Заседание прошло в закрытом режиме.
Ранее Мещанский суд Москвы признал Горинова виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения группой лиц и по мотивам политической ненависти (пункты "а", "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ) и приговорил к 7 годам колонии общего режима. Это самый суровый приговор по статье, появившейся в УК РФ в марте 2022 года.
По данным следствия, 15 марта Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина огласили ложные данные о действиях российской армии на заседании совета депутатов. Котеночкина объявлена в розыск, ее дело выделено в отдельное производство.

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