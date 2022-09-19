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Генпрокурора ЛНР посмертно наградили Орденом Мужества - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/gorenko-1817908531.html
Генпрокурора ЛНР посмертно наградили Орденом Мужества
Генпрокурора ЛНР посмертно наградили Орденом Мужества - РИА Новости, 19.09.2022
Генпрокурора ЛНР посмертно наградили Орденом Мужества
Генпрокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко, погибший 16 сентября в результате теракта, награжден российским орденом Мужества, ему присвоено... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:42
2022-09-19T16:59
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
сергей горенко
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Генпрокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко, погибший 16 сентября в результате теракта, награжден российским орденом Мужества, ему присвоено посмертно звание героя ЛНР, сообщила генеральная прокуратура ЛНР."Указом президента Российской Федерации генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Сергеевич Горенко награжден (посмертно) орденом Мужества. Также главой Луганской Народной Республики ему присвоено посмертно звание Героя Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.На прошлой неделе в результате террористического акта в здании генеральной прокуратуры ЛНР погиб Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
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луганская народная республика, в мире, сергей горенко, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, В мире, Сергей Горенко, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
16:42 19.09.2022 (обновлено: 16:59 19.09.2022)
 
Генпрокурора ЛНР посмертно наградили Орденом Мужества

Генпрокурора ЛНР Горенко посмертно наградили Орденом Мужества и Звездой Героя республики

CC BY-SA 4.0 / GPLNR / Sergey GorenkoСергей Горенко
Сергей Горенко - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
CC BY-SA 4.0 / GPLNR / Sergey Gorenko
Сергей Горенко. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Генпрокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко, погибший 16 сентября в результате теракта, награжден российским орденом Мужества, ему присвоено посмертно звание героя ЛНР, сообщила генеральная прокуратура ЛНР.
"Указом президента Российской Федерации генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Сергеевич Горенко награжден (посмертно) орденом Мужества. Также главой Луганской Народной Республики ему присвоено посмертно звание Героя Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
На прошлой неделе в результате террористического акта в здании генеральной прокуратуры ЛНР погиб Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

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