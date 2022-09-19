https://ria.ru/20220919/gorenko-1817908531.html

Генпрокурора ЛНР посмертно наградили Орденом Мужества

Генпрокурора ЛНР посмертно наградили Орденом Мужества - РИА Новости, 19.09.2022

Генпрокурора ЛНР посмертно наградили Орденом Мужества

Генпрокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко, погибший 16 сентября в результате теракта, награжден российским орденом Мужества, ему присвоено... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:42

2022-09-19T16:42

2022-09-19T16:59

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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россия

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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Генпрокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко, погибший 16 сентября в результате теракта, награжден российским орденом Мужества, ему присвоено посмертно звание героя ЛНР, сообщила генеральная прокуратура ЛНР."Указом президента Российской Федерации генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Сергеевич Горенко награжден (посмертно) орденом Мужества. Также главой Луганской Народной Республики ему присвоено посмертно звание Героя Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.На прошлой неделе в результате террористического акта в здании генеральной прокуратуры ЛНР погиб Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

https://ria.ru/20220915/geroi-1817027472.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, в мире, сергей горенко, ситуация в днр и лнр, россия