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Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС - РИА Новости, 19.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС
Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС
Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новой Каховки. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:56
2022-09-19T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
новая каховка
каховская гэс
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новой Каховки.При этом в администрации подчеркнули, что обстрел города украинскими войсками продолжается.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , новая каховка, каховская гэс, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Новая Каховка, Каховская ГЭС, Украина, Вооруженные силы Украины
16:56 19.09.2022 (обновлено: 16:58 19.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС

В администрации Новой Каховки сообщили об обстреле района Каховской ГЭС со стороны ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВъезд на Каховскую ГЭС в Херсонской области
Въезд на Каховскую ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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Въезд на Каховскую ГЭС в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новой Каховки.
"По городу было выпущено около 20 ракет. Под обстрелом традиционно была Каховская ГЭС. Наше ПВО сбило большинство ракет. Прилеты были в районе шлюза ГЭС и пгт. Казацкое", - говорится в сообщении.
При этом в администрации подчеркнули, что обстрел города украинскими войсками продолжается.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьНовая КаховкаКаховская ГЭСУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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