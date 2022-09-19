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Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС
Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС
Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новой Каховки. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:56
2022-09-19T16:56
2022-09-19T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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каховская гэс
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новой Каховки.При этом в администрации подчеркнули, что обстрел города украинскими войсками продолжается.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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16:56 19.09.2022 (обновлено: 16:58 19.09.2022)
Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС
В администрации Новой Каховки сообщили об обстреле района Каховской ГЭС со стороны ВСУ